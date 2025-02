El fontanero de Moncloa también actúa de agente y representante del "hermanito" de Sánchez en el mundo musical

El fontanero de Moncloa que el hermano de Pedro Sánchez colocó a su órdenes en la Diputación de Badajoz, Luis María Carrero Pérez, también ha hecho labores de promotor y representante de David Sánchez en el mundo musical y cultural español. Así lo muestran correos en la causa que se intercambiaron a los que ha accedido Vozpópuli y en los que el subordinado de Sánchez le llama "hermanito".

En los correos volcados por la UCO, de 2024, podía verse que actúa como secretario personal de Sánchez, y que tiene un rol de asistente personal en asuntos delicados que atañen a David Sánchez, como los relacionados con la polémica sobre su contratación por la Diputación de Badajoz. Cuestiones además con vertiente política. Pero nuevos correos en la causa revelan que estas comunicaciones se venían produciendo antes de que Carrero Pérez dejara La Moncloa y muestran que tenían una relación fraguada mucho antes, de gran cercanía. Aparecen menciones a la hija de Sánchez, que empezó la guardería en Madrid en noviembre de 2023, que amenazan la pretendida residencia fiscal de Sánchez en Portugal, como ha informado Vozpópuli.

Una tanda de correos del 30 de octubre de 2023 enseñan que Carrero Pérez se desvive por Sánchez y le escribe a la 1.14 de la madrugada para darle cuenta de que ha "corrido para liquidar hoy lo del programa de mano, porque me temo que a partir de mañana me vienen curvas [...] Está en unas 360 palabras. Si son muy estrictos con la extensión, quita lo que veas más supérfluo. Comprueba que los mensajes son los correctos, please".

Se trata del programa de la ópera La paz perpetua, basada en una obra de teatro de Juan Mayorga, que se estrenó el 25 de noviembre de 2023, con un solo pase y en el Teatro López de Ayala de Badajoz, con un coste de 128.080 euros y una recaudación de 2.000 euros. Un "estreno absoluto" en palabras de Azagra-Sánchez.

A continuación, Carrero Pérez le advierte de que "esto deberá ir firmado por alguien. Lo he redactado para que valga un poco para cualquier contingencia, pero he asumido que serás tú, como director del proyecto desde los inicios, y por el detalle de los contenidos. Una alternativa sería Ricardo [Cabezas, delegado del Área de Cultura, Deporte y Juventud], aunque más forzada. Miguel Ángel [Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y barón socialista extremeño] podría hacer un saluda [sic], pero no una nota de programa, no tendría sentido".

Esta sugerencia revela la posición de Sánchez en la Diputación de Badajoz. Las declaraciones de Yolanda Sánchez Baltasar, directora del Conservatorio Profesional de Badajoz, ante la juez que investiga a Sánchez han desvelado que no tiene una relación de este tipo con el presidente de la Diputación de Badajoz, con el que confiesa un trato muy escaso y lejano.

A las 9.13 horas, David Sánchez comenta a Carrero Pérez que "el día 6 es el acto de presentación de Ópera Joven. Yo llegaré el 5 por la noche y marcho el 6. En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Ve avisándome para que me organice, proque queremos empezar la guardería de K. y quiero estar por Madrid por entonces".

Es aquí donde se ve cómo su hija y su mujer residen en Madrid y que Sánchez está más tiempo fuera de Badajoz que en la Diputación. "Quiero pasar al menos una semana por aquí", dice, como algo excepcional.

En su respuesta a las 11.03 horas, que inicia con: "Gracias hermanito!!, Carrero Pérez traslada que se su incorporación a la Diputación no tiene noticia ni calendario, pero que "en Moncloa ya solté la liebre", y es entonces cuando plantea la promoción de Sánchez: "Sobre Mayorga [uno de los dramaturgos españoles más prestigiosos, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022 y académico de la Lengua], creo que la idea de que mantenga una entrevista/charla contigo es perfecta. Como sugerencia, un formato encuentro/conversación: sala pequeña, con algunos asistentes (universitarios, por ejemplo, gente del mundillo), ambiente amable. Cuestiones tanto sobre la obra en sí como sobre la escritura dramática, la escritura de un libreto, las posibilidades del género operístico, la descentralización de la cultura, etc. Con la posibilidad de coloquio de cierre, alguna pregunta de los asistentes, sí a Mayorga le parece bien. Grabada, por supuesto".

Y prosigue: "Sería estupendo que pudiera hacer una breve radio nacional, tipo Francino en la SER, pero eso ya no sé cómo. Y entiendo que esa semana habrá prensa local (Hoy, Periódico, etc.). Para la RP del 6, creo que ya te mandé una idea de marco comunicativo general... si no la encuentras dímelo y te la vuelvo a enviar".

"Te dejo, que atacan los monclovitas", concluye.

El Teatro Real ficha a Sánchez

Ópera Joven, el programa estrella de Sánchez, creado el 5 de junio de 2018, cuatro días después de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, ha empezado a programar espectáculos que vienen del Teatro Real de Madrid y a retransmitir otros. El pasado 30 de marzo se ha conocido que el Teatro Real ha fichado como asesor a David Sánchez. Se trata de un cargo no retribuido por el que entra en un Consejo que preside Antonio Muñoz Molina y cuyo presidente de honor es Mario Vargas Llosa. La jueza ha pedido al Teatro Real que aclare si contrató al hermano de Sánchez como contraprestación a las ayudas que le da el Gobierno.

David Sánchez ha promovido la contratación a dedo en la Diputación de Badajoz de Carrero Pérez con un sueldo similar al suyo para promocionar su programa de óperas en Portugal, como avanzó Vozpópuli el pasado 17 de mayo. Ha sido contratado por concurso de méritos, sin oposición, con un sueldo de 55.267 euros, como alto cargo de confianza para un puesto de nueva creación de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Carrero Pérez proviene del Gabinete de Presidencia del Gobierno, en concreto, del área de Unidad de mensaje, que se creó en la anterior legislatura y que tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 ha sido elevada a Dirección General como Departamento de Discurso y Mensaje del Gabinete de la Presidencia, con Jesús Perea al frente.

Poco antes de la investidura, el 29 de septiembre de 2023, la Diputación de Badajoz contrataba a Carrero Pérez, que depende del Jefe de Servicio de programas culturales, pero cuyo puesto tiene como objeto promocionar las actividades del hermano del presidente del Gobierno.

Cabe rercordar que el juez Peinado que investiga a Begoña Gómez ha citado como testigo a Cristina Álvarez, la alto cargo de Moncloa que ejerció labores de asesora de la mujer de Pedro Sánchez y de recaudación de fondos y patrocinadores de su Cátedra en la UCM.