El Congreso tramitará rebajar la tasa de alcoholemia a 0,2 gramos por litro en sangre

El Congreso tramitará la propuesta de los socialistas para rebajar el límite máximo de tasa de alcoholemia permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con la abstención del PP y el rechazo de Vox.

En el debate este martes en el Pleno del Congreso de la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE, todos los grupos han anunciado su voto a favor salvo Vox, en tanto que el PP no ha concretado si apoyaba o no, si bien su diputada Bella Verano ha dicho a los socialistas: "Para el titular y propaganda no cuenten con nosotros".

Finalmente, y ya en la votación, los populares se han abstenido y la toma en consideración ha salido adelante con 177 votos a favor, 32 en contra y 135 abstenciones.

Manuel Arribas, del PSOE, ha sido el encargado de defender la iniciativa y ha recordado que otros países como Suecia y Noruega también tienen tasas máximas de 0,2 gramos por litros de sangre, un índice por el que apuestan distintos organismos internacionales.

Rebajar los accidentes de tráfico

También ha mencionado los informes del Instituto Nacional de Toxicología que revelan que el 33% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico presentaban resultados positivos de alcohol en sangre, así como el 29 por ciento de los peatones muertos atropellados.

Arribas ha instado a apoyar la proposición para "poner freno a una realidad dramática" y para "salvar vidas", y ha pedido a los grupos que voten con responsabilidad "pensando en esas madres y esos padres que hoy no van a poder abrazar a sus hijos".

Ha recordado asimismo, que la propuesta a debate incluye también la prohibición en redes sociales de publicar y difundir dónde están los controles de alcohol y drogas.

Mientras, la diputada del PP Bella Verano ha calificado la propuesta de una "nueva cortina de humo del Gobierno y del PSOE, muy efectista y poco efectiva", y ha asegurado que con ella solo "pretenden hacer ruido para tapar que están haciendo mal las cosas en la DGT".

Desde Vox, su diputado Francisco José Alcaraz ha expresado su rechazo a la iniciativa porque, entre otras cosas, "salvar vidas y socialismo son dos palabras incompatibles".

Alcaraz ha opinado que el Gobierno solo busca un solo responsable de todo, el conductor, como se puede comprobar en las campañas de la DGT, ha indicado antes de acusar a los socialistas de llevar al Congreso "medidas recaudatorias".

"Son el Gobierno de la muerte", ha zanjado el diputado de Vox, una frase que el presidente de la Cámara en ese momento ha decidido retirar del diario de sesiones.

Tanto PNV, como Junts, ERC y Sumar han manifestado el apoyo a la tramitación de la iniciativa, pero han anunciado que presentarán enmiendas.