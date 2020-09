La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha acusado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de utilizar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para no ejercer su responsabilidad.En la segunda y última sesión del debate sobre el estado de la región, Monasterio ha instado a la presidenta madrileña a dejar de mandar cartas a Pedro Sánchez para "desviar responsabilidades"."Cuando (el presidente del Gobierno central) le quitó las competencias con la declaración del estado de alarma, se quejaba de que no las tenía y cuando se las devolvió lamenta que no le den el manual de instrucciones de lo que tiene que hacer", ha trasladado la portavoz de Vox a Díaz Ayuso."Apriétese el cinturón y empiece a gobernar o la crisis social nos va a estallar en la cara", ha exhortado Monasterio a la presidenta madrileña.