El caos compromete la eficacia de la segunda vacuna en decenas de miles de españoles

Un mes después de que llegase la primera remesa simbólica de la vacuna de Pfizer contra la covid, solo hay vacunados 1,3 millones de españoles. Los problemas de suministro de las farmacéuticas y la falta de transparencia del Gobiernoen el reparto de dosis ha llevado a comunidades como Madrid a tener que suspender la administración de la primera dosis al menos dos semanas, y a Cataluña a reconocer que se quedarán sin dosis en la nevera este jueves. Además, estas CCAA y otras consultadas por Vozpópuli reconocen que en muchos casos no podrán poner la segunda dosis a los 21 días, algo que compromete su eficacia, como confirma Pfizer a este medio.

"No hay datos que demuestren que la protección después de la primera dosis se mantenga después de 21 días", asevera el laboratorio. "Si bien las decisiones sobre regímenes de dosificación alternativos residen en las autoridades sanitarias, Pfizer considera fundamental que se refuerce la vigilancia de cualquier programa alternativo implementado para garantizar que cada persona reciba la máxima protección posible, lo que significa la inmunización con dos dosis de la vacuna", añade.

Aun así, muchas comunidades autónomas no van a tener más remedio que esperar más de 21 días para poner la segunda dosis. Es el caso de Cataluña, Josep Maria Argimon, director del Institut Català de la Salut, ha reconocido que "las 10.000 personas que recibieron la primera dosis esta semana no podrán recibir la segunda a los 21 días". Es más, ha señalado que "el periodo entre dosis contempla un margen de 21 a 41 días -cosa no prevista por la ficha técnica de la farmacéutica- y no prevé que ninguna persona pendiente de segunda dosis supere este plazo".

La Consejería de Sanidad de Murcia también reconoce a este diario que, de acuerdo con su protocolo, "todos los profesionales de primera línea se vacunan a los 21 días tras la primera dosis, y el resto se puede dar un margen de hasta 35 días".

Argumentan para ello que "la Comisión Nacional de Salud Pública ya acordó que en algunos casos la segunda dosis podría aplazarse unos días para poder seguir con la vacunación de los grupos prioritarios". "Esto de ninguna manera afecta a la inmunidad de los que han recibido la primera dosis", añaden, aunque el laboratorio da una versión diferente.

La Junta de Andalucía también reconoce que la segunda dosis no se está poniendo en todos los casos a los 21 días, aunque "nunca se ha dejado de vacunar" gracias a la reserva con la que contaba y la llegada de una nueva remesa esta semana. "Tampoco se está vacunando al ritmo previsto ante estos problemas logísticos", señalan.

La advertencia de Pfizer

Ante estas modificaciones en los plazos estipulados por el fabricante para poner la primera y la segunda dosis, Pfizer advierte que "el estudio en fase 3 de Pfizer y BioNTech para la vacuna covid-19 se diseñó para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna siguiendo un programa de 2 dosis, separadas por 21 días".

"La seguridad y eficacia de la vacuna no se ha evaluado en diferentes esquemas de dosificación ya que la mayoría de los participantes del ensayo recibieron la segunda dosis dentro de la ventana especificada en el diseño del estudio". La propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) recomienda que la segunda dosis se administre entre los 21 y los 28 días para que su eficacia no se vea afectada.

Modificación del calendario y lío con las dosis

Canarias, por su parte, se ha visto obligada a redistribuir el calendario de vacunación de los sanitarios: "Se ha aplazado a la próxima semana los sanitarios de centros privados que no están, además, atendiendo covid". ComunidadValenciana ha tenido que dejar para la segunda fase a todas las personas del primer grupo diana de vacunación excepto a residentes y profesionales en primera línea contra el coronavirus.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en cambio, asegura a este diario que "de momento están asegurando la segunda dosis a los 21 días en residencias y sanitarios ya vacunados de la primera línea". Para cumplir con los 21 días se han visto obligados a parar la primera dosis. Esta semana, la comunidad presidida por Díaz Ayuso ha recibido 46.800, mientras que a Andalucía, por ejemplo, han llegado 79.500, lo que suponen 10.500 más que lo que recibe de forma habitual.