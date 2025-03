La IA se consolida como motor de cambio en la educación en el Día Internacional del Aprendizaje Digital

La Inteligencia Artificial (IA) generativa se perfila como un potente agente de transformación en la enseñanza y el aprendizaje, impulsando la evolución hacia una educación 4.0 y abriendo la puerta a nuevas oportunidades para docentes y alumnado

Este 19 de marzo, la comunidad educativa se suma a la celebración del Día Internacional del Aprendizaje Digital de la Unesco, un hito que pone de relieve la creciente importancia de las tecnologías emergentes en la formación de las generaciones futuras. En este escenario, la Inteligencia Artificial (IA) ocupa un papel central, posicionándose como un catalizador de cambio social y económico sin precedentes, capaz de generar un impacto transformador en prácticamente todos los ámbitos de la vida.

De acuerdo con el estudio de la consultora McKinsey 'Superagency in the workplace: Empowering people to unlock AI’s full potential', solo un 1% de los líderes considera que sus organizaciones están maduras en la implementación de IA. A su vez, se estima que la IA creará 170 millones de puestos de trabajo para 2030, pasando de ser un mero potenciador de la productividad a convertirse en una superpotencia transformadora.

El sector educativo se une a esta revolución: la IA abre nuevas vías para la personalización de contenidos y el desarrollo de competencias en el alumnado, así como para la optimización y reducción de tareas administrativas que los docentes desempeñan a diario.

IA y docencia

La gran mayoría de profesores dedica en torno a 50 horas semanales a la enseñanza, pero tan solo el 49% de ese tiempo corresponde a contacto directo con el alumnado. El resto se invierte, sobre todo, en tareas administrativas y de planificación. Herramientas basadas en IA, como IGNITE Copilot, permiten automatizar hasta un 60% de estas labores, ahorrando entre 6 y 15 horas a la semana.

IGNITE Copilot, un proyecto de la EdTech española IGNITE, aporta una solución web para la generación de contenidos y recursos didácticos, adaptada a la normativa vigente (Lomloe) y alineada con estándares internacionales de educación. Desde su lanzamiento en 2024, más de 13.000 docentes en España y países de Latinoamérica han experimentado con su potencial, destacando especialmente la reducción de horas invertidas en tareas administrativas y la oportunidad de orientar el trabajo hacia un aprendizaje verdaderamente competencial.

En este Día Internacional del Aprendizaje Digital de la Uneso, educadores de todo el mundo alzan la voz para reivindicar la integración de tecnologías disruptivas como la IA en las aulas.

IGNITE Serious Play desarrolla programas extraescolares que integran Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM), fomentando en los estudiantes habilidades críticas indispensables para afrontar los retos del siglo XXI.

Durante 2024, la compañía renovó su colaboración con la Fundación Pfizer en el proyecto Health Guardians 2030. Actualmente en la 5ª edición de ‘Health Guardians 2030’, están participando 6.425 alumnos de toda España. El programa, en todas sus ediciones, incluida la actual, ha sensibilizado a cerca de 25.000 alumnos sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como a fomentar su espíritu crítico y desarrollar su creatividad.

El programa está dirigido a estudiantes de centros de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de Secundaria (de 10 a 14 años). Durante cuatro meses, los participantes se convierten en científicos y tecnólogos, transformándose en ‘Health Guardians’ (guardianes de la salud) para poder resolver los múltiples desafíos planteados, que son el reflejo de situaciones concretas que hay en el mundo real.