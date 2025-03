El abandono escolar, la losa para la integración de la población gitana

La población gitana sigue enfrentándose a múltiples desigualdades y estigmas que impiden su plena integración en la sociedad española. Uno de los puntos que se presenta como clave para solucionar este problema es la educación. Actualmente, la tasa de abandono escolar entre los gitanos es del 86%, frente al 13% de la población general.

En España hay cerca de 725.000 gitanos -siendo uno de los países con más habitantes de esta etnia, por detrás de Turquía, Rumanía, Rusia y Bulgaria-, según estiman en la Fundación Secretariado Gitano (FSG). La mayoría de estos ciudadanos acaban dedicándose a la venta ambulante y en mercadillos, por lo que el número de asalariados es inferior al del resto de la población (53% población gitana, más de 80% el resto) y el de autónomos superior (47% frente a menos del 20%). Asimismo, el 86% de la población gitana se encuentra bajo el umbral de la pobreza, según indica la Fundación.

“En la sociedad, y en relación al pueblo gitano, hay unas brechas de desigualdad muy relevantes, muy importantes”, dice a Vozpópuli Sara Jiménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitana y representante española en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Jiménez destaca especialmente “el rechazo social que todavía se tiene al pueblo gitano, los prejuicios y los estereotipos que pesan sobre esta minoría y, además, por ese gran desconocimiento que vemos sobre el propio pueblo gitano, que seguimos siendo un pueblo desconocido aunque estemos conmemorando los 600 años de la presencia de los gitanos en la península”.

La falta de integración en el sistema educativo

La alta tasa de abandono escolar (86%) apenas ha variado en los últimos diez años. En esta línea, el fracaso escolar también es superior al de la población general: el 63% del alumnado gitano no termina la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en comparación con el 4% del resto de la sociedad. “Son datos alarmantes”, comenta Sara Jiménez.

Respecto a las causas, “es un tema complejo, creo que se debe a que el propio sistema educativo no está dando respuesta a los puntos de partida de desventaja del propio alumno o gitano”, manifiesta la directora general de la FSG. “Un alumno gitano, en general, pues vas a tu casa y yo lo viví en primera persona, y tus padres no tienen instrucción y no te pueden ayudar con las tareas”, explica.

El alto umbral de pobreza en la población gitana se traduce en muchas ocasiones “que tus padres no puedan pagarte un profesor particular” o, incluso, “que el entorno no sea adecuado”, señala Jiménez. No obstante, más allá del entorno, la representante española en la ECRI recuerda que es también importante que vean salidas.

Hay varias desventajas a corregir que impiden un mayor éxito entre el alumnado gitano. Desde la Fundación Secretariado Gitano señalan una incorporación más tardía a la educación infantil y unos altos índices de repetición de curso a una edad temprana. “A los 8 años el 23% de los niños gitanos se han repetido una vez, a los 10 en quinto de primaria otra vez”, dice su directora general. “Llegas al segundo de la ESO y estás muy desconectado del propio sistema educativo, como si el aula no fuera contigo”, lo que “genera una situación difícil para el propio alumno”, lamenta.

Desde la Fundación disponen de varias iniciativas que ayudan a estos alumnos a integrarse mejor en clase. Tienen el Programa Promociona, en el que ofrecen aulas digitalizadas, consultores, profesores particulares y orientadores educativos -que están también en contacto con los centros de los estudiantes-. De esta manera, tienen “a otros alumnos gitanos de referencia que están en situaciones parecidas y unos a otros apoyan”, comenta Sara Jiménez.

El Gobierno, por su parte, tras la pandemia por el covid creó una Estrategia para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030, siguiendo con el plan europeo. Entre muchas otras iniciativas, la estrategia incluye programas educativos. No obstante, “lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente”. “Se necesita una posición muy firme y valiente en establecer un plan de choque para compartir unos datos tan fuertes”, dice Jiménez, apelando a la “implicación máxima”.