La enseñanza online amenaza a la economía de las ciudades universitarias

Más allá de Madrid y Barcelona, que acaparan la mayor concentración de estudiantes de España, existen varias ciudades que se han convertido en sedes universitarias. Es el caso de Santiago de Compostela, Salamanca y Granada, entre otras. Viven en gran medida de los miles de estudiantes que se desplazan para cursar en ellas sus carreras.

Según el estudio Generación de Valor de la UGR en su entorno: Análisis de su impacto económico y social, elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad de Granada y presentado por el profesor Teodoro Luque, la institución académica representa el 6,12% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Granada y genera el 7,77% de los puestos de trabajo que existen en ella.

Los estudiantes de la UGR aportan cada año 217 millones de euros a la economía de Granada

Además, la UGR supone el 0,65% del PIB andaluz, y el 0,86% del empleo de toda Andalucía. En total, los estudiantes de la UGR aportan cada año 217 millones de euros a la economía de Granada de acuerdo a los investigadores.

Si bien el grueso de las universidades españolas apuesta por la enseñanza presencial de cara al próximo curso, la crisis del coronavirus ha puesto patas arriba el sistema educativo y supone una amenaza para este modelo. El Ministerio de Universidades "recomienda" a los centros a establecer un modelo híbrido y flexible que combine la educación a distancia con la presencial mientras la amenaza de la covid-19 siga vigente.

La incertidumbre se ha adueñado de la comunidad educativa, pero también del sector del alquiler y de la hostelería. "El confinamiento ha acelerado la transición hacia la enseñanza digital en muchos centros educativos, pero nos parece que todavía es temprano para conocer el alcance de la misma, ya que ni los propios centros ni las autoridades tienen claro cómo será la enseñanza el curso que viene", señala Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.

En este sentido, añade, esta incertidumbre está retrasando las decisiones de muchos estudiantes, que aún no saben si tendrán o no que cambiar de ciudad para estudiar. Y reconoce que el mercado de alquiler de viviendas a estudiantes en ciudades como Santiago, Granada o Salamanca tiene un peso relevante.

Fuentes de la Universidad de Santiago de Compostela explican a Vozpópuli que el Consejo de Gobierno se acaba de reunir para debatir un plan que incidirá en tres posibles escenarios docentes: presencialidad, semipresencialidad y nuevo confinamiento. Tienen que establecer las medidas a adoptar en cada uno de ellos, así como la oferta de las plazas de las residencias en línea con las convocatorias de años anteriores.

Temor en el sector de la hostelería

Todo está en el aire. La Asociación Hostelería Compostela, que representa a empresarios de la hostelería de Santiago de Compostela, reconoce que los estudiantes universitarios tienen un peso muy importante dentro del sector.

Hay muchos bares, restaurantes, pensiones y locales de hostelería nocturna que viven de los estudiantes"

"Hay muchos bares, restaurantes, pensiones y locales de hostelería nocturna que viven de ellos. No solo de los que viven en la ciudad durante la semana, incluso quedándose muchos fines de semana aquí, si no también de aquellos que viven en ciudades cercanas como Coruña, Vigo o Ourense y se desplazaban cada día a Santiago y aunque no pernoctaban, sí que comían y consumían aquí", manifiestan desde la asociación.

"Existe un temor a que en el próximo curso haya menos estudiantes viviendo en Santiago por ser las clases telemáticas y que eso perjudique a muchos negocios. De hecho, muchos ya están notando su ausencia ahora que estamos en época de exámenes, con pérdidas que suponen el 50% de la facturación. Estos locales sobreviven con la vista puesta en septiembre, con la esperanza de que los estudiantes regresen a sus clases de manera presencial", comentan.

De lo presencial al modelo híbrido

Desde el Gabinete del rector de la Universidad de Salamanca indican que el modelo de su institución "se basa en la presencialidad segura, no por un modelo híbrido"."Se tendrán en cuenta los aforos, las distancias de seguridad, el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico, se reforzará la plantilla y se ha elaborado un protocolo epidemiológico", detallan.

"Todo se hará de manera coordinada con la Junta de Castilla y León. Pero la Universidad de Salamanca apostará claramente por la presencialidad dentro de lo posible. Lo online es algo excepcional", aclaran. No obstante, la institución ha diseñado un plan de contingencia online por si las circunstancias cambiaran drásticamente. En cuanto a los colegios mayores y residencias, aún no saben qué efectos tendrá la pandemia sobre el número de colegiales. "Se están haciendo tests a toda la plantilla", garantizan.

En Andalucía, el curso 2020-21 comenzará con "enseñanza multimodal o híbrida"

La Universidad de Granada (UGR) se regirá por el acuerdo marco consensuado entre todas las universidades andaluzas, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA). A lo largo de las próximas semanas, cada institución lo irá concretando y adaptando, según fuentes de la UGR.

El curso 2020-21 comenzará con "enseñanza multimodal o híbrida", es decir, que combine, en todo lo posible, clases presenciales, además de clases online (sesiones síncronas) y actividades formativas no presenciales para el aprendizaje autónomo del estudiantado. "Siempre buscando la mayor presencialidad posible en interés de la formación integral del alumnado", apunta el acuerdo marco.

El plan de contingencia prevé la transición a un sistema de docencia exclusivamente online para el escenario B, de suspensión de la actividad presencial. Este se activará en función de las normas para prevenir el contagio de la covid-19 que se adopten por parte de las autoridades estatales o autonómicas competentes en la materia.

Escenario de un nuevo periodo de confinamiento

La Universidad Carlos III de Madrid considera dos escenarios combinables de cara al próximo curso dependiendo de la situación epidemiológica y sanitaria. El primero de ellos, definido como "nueva normalidad", permitiría la realización de las actividades docentes de forma presencial pero limitada a causa de las restricciones sanitarias necesarias para impedir la propagación del virus.

El segundo es un nuevo periodo de contención. Según el Plan docente de la UC3M al que ha tenido acceso Vozpópuli, este escenario "se produciría por un rebrote del virus que obligara a las autoridades competentes a decretar un periodo de confinamiento en el que no fuera posible ningún tipo de actividad presencial en los campus".

De producirse un periodo de confinamiento de la población, la UC3M clausuraría toda la actividad presencial en los campus"

"Aunque la comunidad científica alerta de la posibilidad de una activación en la expansión del virus a mediados de otoño, ni el momento de aparición ni su duración se pueden estimar. Sin embargo, es necesario contemplar esta eventualidad para afrontar de forma solvente el próximo curso", señala el documento.

"De producirse un periodo de confinamiento de la población o de restricciones muy severas para la movilidad y reunión de personas, la UC3M, como ya hizo en el curso 2019-20, clausuraría toda la actividad presencial en los campus. Esta suspensión incluiría la docencia y la evaluación de los estudiantes durante este periodo. En esta situación, la docencia se realizará de forma online síncrona", advierten.

Impacto en los colegios mayores

Juan Muñoz, presidente del Consejo de Colegios Mayores explica que hasta finales de julio la entidad no contará con datos definitivos de la tasa de ocupación que tendrán los colegios mayores de cara al curso 2020-2021.

"Pero los últimos datos que disponemos de nuestros 125 asociados señalan que en cuanto a las renovaciones –colegiales que ya han pasado al menos un curso académico en algún centro–, la tasa de renovación se ha mantenido respecto al mismo periodo de 2019, moviéndose entre un rango de entre el 60y el 85% según el colegio mayor", detalla.

Algunas familias que empiezan a experimentar problemas económicos a consecuencia de la coyuntura actual", afirma el presidente del Consejo de Colegios Mayores

"Si ponemos el foco en las inscripciones, a estas alturas aún no podemos ofrecer cifras concluyentes, pues continúa la campaña de admisiones y los datos que nos llegan cambian considerablemente de una semana a otra. Aun así, todo parece apuntar a que mantendremos los niveles de ocupación de años anteriores", considera.

"Teniendo en cuenta las recomendaciones que está haciendo el Ministerio de Universidades y que pasan por un formato híbrido, el objetivo de los colegios mayores es claro: seguir proporcionando a los estudiantes un entorno seguro abordando las cuestiones organizativas, sanitarias e higiénicas adecuadas para que puedan seguir desarrollando sus estudios y vivir la experiencia universitaria con independencia de las circunstancias especiales que puedan surgir el próximo curso", concluye.

Por otro lado, apunta que algunos de los directores de los centros han dejado ya entrever este impacto económico de la crisis provocada por el coronavirus en algunas familias. Muñoz recuerda que muchos centros cuentan con becas y asegura que "se intentará ayudar también a estas familias que empiezan aexperimentar problemas económicos a consecuencia de la coyuntura actual".