Echenique sigue hablando de "cloacas" para evitar dar explicaciones del 'caso Dina'

El portavoz de Unidas Podemos,Pablo Echenique, sigue hablando de "cloacas del Estado" para evitar abordar el 'caso Dina'. Pese a la polémica por el giro de la causa judicial que cada vez deja en una posición más comprometida a Pablo Iglesias, la formación morada insiste en apelar a las "cloacas", como ha vuelto a hacer Echenique este miércoles.

Echenique ha omitido también cualquier explicación sobre lo que ocurrirá en el supuesto de que el juez García Castellón eleve la causa al Supremo y por tanto Pablo Iglesias sea imputado por los presuntos delitos de destrucción de material informático y revelación de secretos.

Según Echenique, cuyas declaraciones ha recogido El Independiente, fue el excomisario José Manuel Villarejo quien "entregó el 'pendrive' a la Dirección Adjunto Operativa antes de que se conociera su contenido". Por ello, se ha preguntado "qué hizo con eso la DAO", antes de concluir en que se trata de un asunto propio de las "cloacas del Estado".

Así lo ha indicado Pablo Echenique, que ha comparecido para valorar la situación en la comisión para la reconstrucción en el Congreso de los Diputados, recordando que fue en otra comisión parlamentaria de investigación donde "muchos grupos" concluyeron que "se creó en Interior una parapolicía para desprestigiar a los adversarios políticas, en una práctica deleznable y antidrmocrática".

Niega la agresión a Vox

Además, Echenique también ha vuelto a poner en duda la agresión denunciada por Vox a su diputada Rocío de Meer en un mitin de la campaña electoral vasca. Cuando Vox denunció esos incidentes en su mitin de Sestao del fin de semana, Pablo Echenique negó credibilidad a la pedrada: "Sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo".

Preguntado en el Congreso por ese comentario en redes sociales y los motivos por los que no condena esa agresión, el dirigente de Podemos ha vuelto a cuestionar la denuncia de Vox. "No tendré ningún problema en condenar una agresión a cualquier persona, sea o no diputado, siempre y cuando haya existido", se ha limitado a contestar.

Vox responde a Echenique: "Eres un miserable"

Vox ha respondido este miércoles, cargando contra el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y le ha acusado de pretender tapar las "alcantarillas y los escándalos sentimentales" de Pablo Iglesias, negando de forma "mísera" la agresión a la diputada de Vox Rocío de Meer en un mitín en Sestao (Vizcaya).

En un mensaje en su perfil oficial de Twitter, Vox se hace eco de unas declaraciones de Echenique en las que afirma que no tiene ningún problema en condenar una agresión "siempre y cuando la agresión haya existido".

"Eres un miserable", replica la formación de Santiago Abascal a Echenique a través de este apunte en Twitter, en el que denuncian que Unidas Podemos "justifique el acoso y hostigamiento" a los simpatizantes de Vox.

Estos hechos se remontan al pasado viernes cuando comenzó la campaña electoral en el País Vasco. En un mitin de Vox en Sestao (Vizcaya), la diputada Rocío de Meer fue víctima de una agresión con una piedra que impactó en su ceja, tal y como muestra una imagen distrubuida por el partido.

Desde algunos sectores, como Unidas Podemos, insinuaron que se trataba de un montaje de la formación de Santiago Abascal y exigían conocer el parte médico de la agresión.

Ante esto, desde Vox cargaron duramente contra el portavoz de Unidas Podemos al que llegaron incluso a decirle que se escondía tras su enfermedad para "sembrar odio". "Es un meme", aseguró el pasado lunes en una rueda de prensa el portavoz de Vox, Jorge Buxadé.