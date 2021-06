La historia se repite. Todos los años, alumnos de unas y otras comunidades autónomas inundan las redes sociales comparando sus exámenes de la EBAU. Denuncian notorias desigualdades. Pero el examen de Matemáticas II de Madrid de este año ha desatado una auténtica ola de indignación entre los estudiantes y muchos de ellos aseguran haber salido llorando de la prueba.

En términos generales, consideran que las preguntas eran "extremadamente difíciles", más aún cuando este curso escolar ha estado marcado por la semipresencialidad y las interrupciones derivadas de la pandemia y de la borrasca Filomena. Reclaman pruebas iguales para todas las comunidades autónomas, una Selectividad única, y hasta han lanzado una campaña en Change.org para "compensar" la complejidad del examen.

"Se está discriminando a algunos alumnos de la Comunidad de Madrid que van a ver sus notas reducidas y, por lo tanto, sus posibilidades de elegir grado y su futuro. Es necesaria una prueba de EBAU única nacional y equilibrada para todos los estudiantes, para que desaparezca la discriminación que existe actualmente", reza la campaña dirigida a Enrique Ossorio, consejero de Educación de la CAM. En cuestión de horas, la iniciativa ya ha recabado miles de firmas.

Piden EBAU única y equilibrada

"¿Quién cojones ha hecho el examen de matemáticas de Madrid?", peguntaba indignado uno de los aspirantes a acceder a la Universidad en Twitter. Y se abría la veda a las quejas. "La masacre de Madrid" la calificaba otro estudiante. "Todos llorando en el examen", afirmaba un tercero.

Un alumno aseguraba que "no sabía ni como leer" uno de los ejercicios. Otro, trataba de tomárselo con humor: "Espero que el corrector del examen de matemáticas sea ciego". Un compañero bromeaba con que el examen estaba patrocinado por Loterías y Apuestas del Estado.

"Me he cargado entrar en una carrera de Ciencias", se lamentaba otra alumna. "No es por nada pero en la EBAU de Matemáticas II, he estado muy tentada de salir corriendo por la ventana del tercer piso en el que estaba", comentaba otra.

Apuntan a Murcia y Canarias...

La polémica salpica a los alumnos de regiones como Murcia y Canarias, pero estos últimos se defienden y aseguran que sus exámenes tampoco son fáciles. "Este es el examen del año pasado de la EBAU de Canarias del año pasado. No vaya a ser que en Madrid piensen que en Canarias examinan las tablas de multiplicar y las restas con llevada", señala un joven desde Canarias.

La respuesta de Celaá en el Congreso

Precisamente, este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, la ministra de Educación, Isabel Celaá, fue preguntada al respecto de la ausencia de una misma prueba para todos los alumnos de todas las CCAA.

El diputado de Vox, Joaquín Robles, consultó a la titular de Educación "por qué permite el Gobierno la quiebra de la igualdad de los españoles en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad".

Celaá respondió que la Selectividad es "única y no exacta" porque rige por un real decreto del PP de 2016 y argumentó que "el tratamiento para preservar la igualdad de oportunidades es adaptarse a las condiciones excepcionales del momento de la pandemia".

Robles reprochó que el Ejecutivo "no puede ampararse en la excepcionalidad" por la pandemia para convertir "en ciudadanos de segunda" aquellos preuniversitarios que tienen que aprobar todas las materias para presentarse a selectividad, cuando "en nueve comunidades pueden ir con una o dos asignaturas suspensas".

La ministra pidió al diputado que asuma "las consecuencias de lo que es un estado autonómico", un modelo que calificó de "complejo" en el que las regiones tienen competencias curriculares.