Guardias Civiles contra el narco: "Necesitamos a 700 personas más"

El foco mediático parece haberse retirado del sur de la península. Los cambios en los sillones del Gobierno, la llegada de más de 600 inmigrantes después de que Italia rechazase, la sucesión en el Partido Popular. De lo que no se habla ya se sabe que no ocurre, pero el estrecho de Gibraltar siguen cruzándolo a diario lanchas motoras cargadas con droga desde Marruecos.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado en los últimos días la falta de recursos con los que cuentan para enfrentarse a los narcotraficantes. “Necesitamos a 700 personas más, entre guardias civiles, policías nacionales y municipales, y personal de aduana para poder combatir el mercado negro”, dice Raúl Zambrana, representante de la asociación en el Campo de Gibraltar. A la necesidad de reforzar las plantillas de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hay que sumar que muchas plazas están desiertas, por lo que el trabajo de los agentes es aún más difícil.

“Lo que le solicitamos a Zoido no se cumplió para nada. Tenemos esperanza, entre comillas, en que el PSOE ahora haga lo que decía en la oposición”. La realidad es que el anterior ministro del Interior sólo mandó algunos miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Policía Nacional y sus análogos en el Instituto Armado. “Pero esos compañeros nos ayudaron a defendernos de las agresiones que sufríamos, no a luchas contra la entrada de droga”, explica Zambrana.

La moral de los agentes está minada. Más cuando terminan una operación con éxito, se incautan de vehículos, droga o combustible y no tienen donde dejarlo. “Los depósitos están llenos y los dueños no quieren trabajar para la Junta de Andalucía porque no les pagan desde hace años”.

"Organización criminal"

La realidad es que los narcos están empezando a funcionar “como una verdadera organización criminal”. Raro es el día que los agentes tienen una operación y no decomisan armas de fuego. Cortas, largas, automáticas. “Hemos llegado a coger una UZI, que es un subfusil de asalto militar”.

Paco Rubieales es el delegado de AEGC en la comandancia de Algeciras. “De momento nadie del equipo del nuevo ministro se ha puesto en contacto con nosotros”, explica. Los agentes que viven en el Campo de Gibraltar tienen que convivir con los ‘malos’, esos a los que persiguen cuando están de servicio. Se los encuentran en el supermercado o en el gimnasio. “Se nos queda cara de incredulidad cuando los vemos porque parece que no se toman las medidas necesarias”.

Cuando un chaval empieza a ser alguien en el mundo del narcotráfico lo primero que hace es comprarse un coche de alta gama. Lo segundo, una parcela donde levantar un chalé. A ninguna les falta piscina. “Ese dinero tiene que salir de algún lado”, se pregunta Paco, con un tono que no deja lugar a dudas de su conocimiento sobre la procedencia del mismo.

Soluciones

La solución podría pasar por acercar al extremo sur del país a los agentes que rastrean la pista del dinero, como son los de la Unidad Central Operativa (UCO), los Equipos Contra el Crimen Organizado (ECO) o a miembros de los Grupos de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía.

“Es un problema muy arraigado. Los chavales ven que sin trabajar ganan mucho dinero, así que ni se plantean estudiar”. A esto quiere ponerle solución la Policía con un “plan de choque” para combatir la lacra del narcotráfico desde las aulas para concienciar a los jóvenes de los riesgos de esta actividad, tal y como adelantó Vózpopuli.

Entre las distintas peticiones que la asociación hace a la administración está la creación de un juzgado especializado en delitos de contrabando y narcotráfico. “La mayoría de casos que manejan los jueces en la zona tienen que ver con esos dos temas, es necesario que nos den los recursos necesarios”, dice un guardia civil.

Última solución para poner coto a la entrada de estupefacientes en la costa gaditana: prohibir las ‘narcolanchas’, esos vehículos que les permite cruzar a toda velocidad los escasos 12,3 kilómetros que separan a Europa de África cargados con fardos de ‘chocolate’. “En Gibraltar se prohibieron a mediados de los 90, y desde entonces no entra un solo kilo de hachís. Las que pillan las destruyen”, explica Zambrana.