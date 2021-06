El Partido Popular y Vox se han unido este domingo contra el Gobierno a las puertas del Congreso de los Diputados. Lo han hecho en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo paralelo al que se celebraba dentro del hemiciclo, presidido este último por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

Al igual que en ocasiones anteriores, Vox ha rechazado acudir al homenaje institucional no sólo por la presencia de Bildu en la ceremonia, sino también por el trato que el Gobierno da a la coalición abertzale y por la política de acercamiento de los presos de ETA a prisiones del País Vasco.

En la misma línea se ha posicionado el presidente del PP, Pablo Casado, que en el Día de las Víctimas del Terrorismo ha pedido "memoria, dignidad y justicia" y ha calificado de "inaceptable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "beneficie a presos etarras" y "pacte con los que no condenan 850 asesinatos y no colaboran a esclarecer 300 crímenes impunes". Es la primera vez que el PP no acude a este acto: ha limitado su presencia a sus representantes en la Mesa del Congreso, mientras que su portavoz, Cuca Gamarra, ha preferido estar fuera de la Cámara.

La ausencia del PP ha sido aplaudida por el partido de Santiago Abascal. "Nosotros siempre nos vamos a alegrar porque otros partidos políticos vengan donde está Vox, que siempre está con los españoles", ha señalado el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé.

La concentración fuera del Congreso de los Diputados ha estado encabezada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ya el año pasado decidió no participar en el acto en protesta por la política penitenciaria.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, y Adolfo Suárez Illana se suman a la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de otros colectivos convocada frente al Congreso de los Diputados. EFE

Acto en el Congreso

Dentro del hemiciclo sí que ha habido representación de Ciudadanos. En declaraciones a los medios antes de que comenzase el homenaje, el portavoz del partido naranja en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado que su formación ha decidido acudir al acto institucional por respeto a las víctimas del terrorismo, que son "héroes de la democracia", aunque "comprenden" que haya asociaciones que opten por estar fuera.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo que han participado en el acto solemne de homenaje han criticado, por su parte, la ausencia del PP y Vox ya que creen que la reivindicación política "no tiene cabida y está fuera de lugar". "Tiene que primar el homenaje a las víctimas", ha señalado Javier López, vicepresidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT).

López ha matizado que esto no significa que las asociaciones que han acudido estén de acuerdo con la política penitenciaria del Ejecutivo. "Al propio ministro (de Interior) se lo hemos manifestado, la última vez en una reunión en el mes de junio, pero ese tipo de quejas hay que plantearlas en otro ámbito", ha apuntado.

A título personal, el vicepresidente de ACFSEVT ha dicho que no entiende la ausencia del PP y Vox de "un acto que organizan ellos como componentes del Congreso".

"Un desprecio a las víctimas"

Por su parte, Eulogio Paz, presidente de la asociación 11M Afectados del Terrorismo, ha sido más rotundo y ha afirmado que la ausencia de esas dos formaciones es "un desprecio a las víctimas del terrorismo en general".

"Todos los gobiernos, del PP y del PSOE, han acercado presos o han perdonando a terroristas", ha recordado Paz que también ha cargado contra Edmundo Bal por "ningunear" a las asociaciones presentes en el acto y referirse solo a las que se encontraban fuera.