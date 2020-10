Las diez frases del discurso de Casado contra la moción de Vox

Pablo Casado ha votado en contra de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez y ha sido el protagonista de la jornada por pronunciar un discurso muy duro contra la formación de Santiago Abascal. "Por todo ello votaremos 'no' a su candidatura para presidir el Gobierno de España, decimos no a la ruptura que busca, no a la polarización que busca, no a la política cainita que hace que los españoles se odien", ha señalado Casado.

El líder del PP ha recordado que la moción debía ser constructiva y en realidad Abascal, en palabras de Casado, la ha presentado "contra el partido que le he acogido durante quince años".

Un tono de ruptura que se tradujo en decenas de dardos: "Hoy se censura usted a sí mismo", "Es un salvavidas para Sánchez", "Ambos son nostálgicos de las guerras del pasado", "No somos como usted porque no queremos serlo"...

El discurso de Casado en diez frases