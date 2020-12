El exdirector del Financial Times destaca en sus memorias las reformas de Rajoy

Lionel Barber ha publicado 'The powerful and the damned', las memorias sobre sus 34 años en el 'Financial Times', 14 de ellos como director. En la obra hace una breve mención a los cuatro últimos presidentes del gobierno, y alaba la labor de Mariano Rajoy.

Barber destaca el encanto "felino" de Felipe González, la "arrogancia" de José María Aznar, y la "suavidad" de José Luis Rodríguez Zapatero.

De Rajoy, al que le llega a denominar el "hombre del momento" destaca sus reformas que devolvieron a España "a la primera liga económica", y recalca su acierto en no solicitar el rescate europeo.

Barber también recuerda el proceso independentista en Cataluña y define la actitud de Rajoy como "correcto ante la ley pero políticamente inflexible".