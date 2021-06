La actualidad de esta jornada, miércoles 16 de junio, sigue estando marcada por los indultos que en las próximas semanas, el Gobierno concederá a los líderes del 'procés. Hoy, Vozpópuli cuenta la intención de Pedro Sánchez de remodelar el Ejecutivo tras la concesión de los indultos.

Felipe VI protagoniza este miércoles su primera visita a Cataluña con el nuevo Govern, aunque su presidente, Pere Aragonés, ha declinado acompañarle, y ha delegado en la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, de ERC.

Es el primero de los tres viajes que el rey va a hacer a Barcelona en las próximas dos semanas, en paralelo a la etapa de diálogo y distensión abierta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Generalitat tras la formación de la coalición entre ERC y Junts.

20.34 Un CDR buscó datos sobre Casado para "una acción" contra él, según la Guardia Civil

La Guardia Civil ha acreditado en su último informe aportado a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra varios CDR que realizaron búsquedas de cerca de una decena de líderes políticos, entre ellos Pablo Casado, el exprimer ministro francés, Manuel Valls, o el exdirigente de Ciudadanos, José Manuel Villegas, con el objetivo de la “posible relación de una acción” contra todos ellos. En concreto atribuyen a Jordi Ros la búsqueda de datos en Internet de políticos contrarios a la independencia y de un mosso d’Esquadra contra los que estaría planeando una actuación.

20.25 Aragonès y Colau plantan al Rey a su llegada al Círculo de Economía en Barcelona

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no han participado este miércoles por la tarde en la recepción del Rey a su llegada a la Reunión Anual del Círculo de Economía, en el Hotel W de Barcelona.

Minutos más tarde, Aragonès ha salido a la terraza donde estaba Felipe VI junto a empresarios y otras personalidades políticas y han coincidido. El actual president, junto a la alcaldesa de Barcelona, la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, han mantenido una conversación grupal durante más de dos minutos.

19.00 Sanidad aplaza el debate sobre las mascarillas y seguirán siendo obligatorias en exteriores

El Ministerio de Sanidad ha aplazado el debate sobre el uso de la mascarilla en exteriores. Por tanto, su uso seguirá siendo obligatorio al aire libre. Así lo han confirmado fuentes presentes en el Consejo Interterritorial a Vozpópuli. Habrá que esperar al siguiente Consejo Interterritorial para ver si el Ministerio de Sanidad incluye en su agenda la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre.

A lo largo del Consejo Interterritorial, la Comunidad de Madrid ha vuelto a ofrecer el Hospital Zendal para celebrar la próxima reunión entre comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad. Además, ha habido acuerdo unánime para vacunar a los estudiantes Erasmus de larga estancia en nuestro país.

18.10 España registra 36 nuevas muertes por coronavirus y la incidencia baja de los 100 casos

El Ministerio de Sanidad ha registrado este miércoles 3.832 nuevos contagios, de los que 1.922 corresponden a las últimas 24 horas. Asimismo la cartera que dirige Carolina Darias ha añadido 36 nuevas muertes a causa de la infección.

La incidencia acumulada de los últimos 14 días se ha situado por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, en concreto este indicador se ha ubicado en los 98,78. Esto supone un nuevo descenso, en este caso de 2,61 puntos con respecto a la jornada anterior, en la que se ubicó en los 101,39.

18.00 Aragonès reclama a Sánchez volver al "marco de Pedralbes": conflicto político y fuera de la Constitución

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho un guiño a la época de Quim Torra, cuando ha reivindicado volver a situar las relaciones políticas con el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de Pedralbes: "Cojamos la declaración de Pedralbes, pongámosla sobre plano y comencemos a caminar", ha sostenido el mandatario catalán, que ha hecho esta afirmación en el discurso inaugural de la Reunión Anual del Círculo de Economía, en el Hotel W de Barcelona, antes de dar plantón al rey Felipe VI, quien asistirá a partir de las 19.00 de este miércoles y a la cena inaugural.

Aragonès ha señalado ese encuentro, celebrado el 20 de diciembre de 2018, en el que Sánchez visitó Barcelona pocos meses después de la moción de censura a Mariano Rajoy y en el que coincidió con el entonces 'president' Torra en la existencia de un "conflicto político" en Cataluña.

17.30 Bruselas aprueba el plan de España, que recibirá 19.000 millones este año

La Comisión Europea (CE) ha anunciado en la tarde de este miércoles la aprobación del Plan de Recuperación español para poder acceder a los 69.500 millones de euros de ayudas de los fondos europeos. El Gobierno, por el momento, no ha pedido acceder a los 70.000 millones de préstamos.

La presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, lo va comunicar en una comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid. Esta misma mañana, von der Leyen ha viajado a Lisboa para anunciar también junto junto al primer ministro portugués, Antonio Costa, la aprobación del plan portugués.

17.25 El Supremo confirma que el honor de Irene Montero no fue vulnerado por un poema satírico

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Irene Montero contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y ha confirmado que no se ha vulnerado su honor por el contenido de un poema satírico que se publicó en la revista de la asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

En una sentencia de 18 folios, los magistrados han respaldado la decisión de la Audiencia de Madrid de desestimar la demanda interpuesta por la actual ministra de Igualdad y de anular la indemnización de 70.000 que reclamaba al autor del poema, a la asociación judicial y al comité de redacción de la revista por intromisión en su honor, intimidad personal y propia imagen.

17.00 Casado no tendrá ningún gesto especial con Ayuso y solo asistirá a su toma de posesión

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, no irá este jueves al pleno de investidura de la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni a la posterior votación del viernes cuando concluya el debate, sino que únicamente tiene previsto ir a la previsible toma de posesión del próximo sábado en el Palacio de Correos, según adelantaron fuentes populares a Vozpópuli.

16.30 Valls defiende los indultos a presos del 1-O si renuncian a un referéndum y a la vía unilateral

El líder del grupo municipal de BCN Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, ha defendido conceder los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el 1-O si renuncian a un referéndum de autodeterminación y a la amnistía y renuncian a la vía unilateral.

Valls se ha abstenido en una proposición de Cs en la comisión de Presidencia que pedía rechazar la concesión de los indultos y que ha sido rechazada con los votos en contra de Bcomú, PSC, ERC y Junts; los votos a favor de Cs, PP y la concejal no adscrita, Marilén Barceló, y la abstención de BCN Canvi.

15.49 El juez cree que Juana Rivas no es "especial merecedora" de indulto y no suspende la ejecución de la pena

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha rechazado suspender la ejecución de la pena de dos años y seis meses de prisión impuesta aJuana Rivas, como solicitó su defensa tras pedir el indulto al Gobierno, y ha mantenido que "no concurre ninguna circunstancia" que haga a esta madre "especial merecedora" de esta medida de gracia, en comparación a otros casos "idénticos con condenas similares" por el mismo delito "donde se ha iniciado la ejecución y cumplido la condena".

15.33 Bruselas da su visto bueno al plan de recuperación de Portugal, el primero aprobado en la UE

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el plan de recuperación de Portugal, el primero que recibe el visto bueno de Bruselas y con el que el país luso aspira a obtener 16.600 millones de euros entre transferencias y préstamos durante los próximos cinco años.

15.14 Enfado en Telemadrid tras enterarse de que no producirá la toma de posesión de Díaz Ayuso

Sigue la guerra entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y Telemadrid. La televisión autonómica ha hecho pública este miércoles su queja porque la Comunidad de Madrid le haya descartado para producir la toma de posesión de la presidenta autonómica -el próximo día 19- y distribuir la señal institucional entre el resto de los medios de comunicación.

14.59 Condenan a cinco años a un manifestante independentista por el boicot a Jusapol

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco años de cárcel a un manifestante independentista por participar en un boicot contra el sindicato policial Jusapol en septiembre de 2018, en una causa en la que la Generalitat mantuvo su acusación por un delito de atentado a la autoridad.

14.37 La AVT no irá al homenaje del Congreso a las víctimas por el trato de Sánchez a Bildu y el fin de la dispersión

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha anunciado este martes que, por segundo año consecutivo, no acudirá el próximo 27 de junio al homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo y no lo hará por el trato preferente que, a su juicio, da el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Bildu, y por su decisión de acabar con la política de dispersión de los presos de ETA.

14.27 Iberia Express retoma los vuelos a Grecia este verano

Iberia Express refuerza su programa de verano y apuesta por los destinos en Grecia, unos de los más demandados por los viajeros españoles. Creta, Mikonos y Santorini son rutas que la aerolínea retomará a partir de la segunda mitad de junio, y como novedad, estrenará la ruta directa entre Madrid y Cefalonia, isla ubicada en el mar Jónico.

14.20 Arranca en Suiza la primera cumbre entre Biden y Putin

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EEUU, Joe Biden, han llegado este miércoles con pocos minutos de diferencia a la Villa La Grange en Ginebra, donde se reunirán por primera vez en un intento de hallar áreas de cooperación y superar los desacuerdos.

14.10 KKR y Altamar venden a Allianz el 99,7% de la socimi Elix por casi 140 millones

KKR, Altamar Capital Partners y otros inversores -que suman un 99,7% del capital social- han anunciado la venta a Allianz de su participación en la plataforma residencial Elix Vintage Residencial Socimi por 139,4 millones de euros.

14.00 Pedraz abre juicio oral contra el clan Pujol y pide fianza de 7,5 millones al primogénito

El clan Pujol al completo será juzgado por fraude fiscal y blanqueo, entre otros delitos. El magistrado Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente catalán, Jordi Pujol, y sus siete hijos por la gestión de su patrimonio del extranjero. De esta forma envía al banquillo a toda la familia -a excepción de Marta Ferrusola, a quien le archivó la causa por demencia- y también a una decena de empresarios a los que implica en el entramado de la familia Pujol Ferrusola. Además pide para el hijo mayor una fianza de 7,5 millones de euros.

13.45 Más controles de alcohol y drogas tras repunte de consumo entre conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) refuerza desde este miércoles y hasta el próximo día 22 el control del consumo de alcohol y drogas al volante después de que en las últimas semanas se hayan registrado varios accidentes con fallecidos en los que los conductores responsables han dado positivo a estas sustancias.

13.35 Francia pone fin al uso de mascarillas en exteriores a partir de mañana, y acaba con el toque de queda

13.20 Los centros educativos no podrán hacer repetir 'solo' por el número de suspensos

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ya ha presentado a sus comunidades autónomas el borrador del proyecto del real decreto que regula las condiciones de evaluación, promoción y titulación para 2021/2022 que concreta lo recogido en la Lomloe y que apuesta por restar peso a los exámenes y suspensos frente a otras actividades formativas. Las repeticiones se convierten en "medida excepcional".

13.10 El número de personas en ERTE ronda las 472.000 a mediados de este mes, según Seguridad Social

El número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se ha situado en 472.000 personas a mediados de este mes, según ha señalado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Senado.

12.55 Cataluña apuesta por acelerar vacunación porque variante delta supera el 20%

La secretaria general del Departamento de Salud, Meritxell Masó, ha apostado por acelerar la vacunación contra la covid-19 para hacer frente a la variante delta (detectada por primera vez en la India), que ya supera el 20 % en Cataluña y tiene todas las características para convertirse en dominante.

12.43 Cataluña abre el ocio nocturno hasta las 3.30 horas de la madrugada a partir del lunes 21 de junio

12.35 Epidemiólogos piden vacunar a los temporeros y mejorar su salud laboral

La Sociedad Española de Epidemiología ha reclamado este miércoles que a los temporeros se les considere trabajadores esenciales y se les vacune, respetando las franjas de edad, con una única dosis debido a su movilidad.

12.21 En España hay 457.000 viviendas nuevas sin vender, el 30 % menos que en 2008

España contaba a cierre de 2020 con un "stock" de viviendas nuevas sin vender de 456.918 unidades, una cifra que se va reduciendo año a año y que ya es un 30 % inferior al máximo que se registraba en 2008, cuando tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se contabilizaban casi 650.000 viviendas.

12.13 Decretan en Moscú la vacunación obligatoria por el aumento de contagios de covid-19

Las autoridades de Moscú calificaron este miércoles de "dramático" el incremento de contagios de coronavirus en la capital rusa y decretaron la vacunación obligatoria de al menos el 60% de los empleados de los sectores de servicios.

11.45 Anticapitalistas muestra su "firme rechazo" a que España acoja la próxima cumbre de la OTAN

Anticapitalistas ha expresado su "firme rechazo" a que España acoja la próxima cumbre de la OTAN y ha criticado tanto IU como Podemos, al entender que "acatan", al formar parte del Gobierno de coalición, que el país sea anfitrión de esta reunión de la Alianza Atlántica.

11.33 La juez abre diligencias por la denuncia por agresión contra Íñigo Errejón

La magistrada al frente del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha incoado diligencias a tenor de una denuncia presentada hace unas semanas en Plaza Castilla contra Íñigo Errejón. Según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, la instructora ha dado el primer paso en relación a la investigación de unos hechos que se remontan a comienzos de mayo cuando un hombre de 67 años habría recibido una patada en el abdomen por parte del líder de Mas País.

11.27 La sanidad privada posee capacidad para vacunar a 1,2 millones de personas al día

La sanidad privada puede ser un gran aliado en la campaña de vacunación. La Alianza de la Sanidad Privada (ASPE) calcula que utilizando 7.000 de sus enfermeras, un tercio del total de personal enfermero disponible, podrían inocular 150.000 dosis a la hora. En una jornada diaria de 8 horas supone la capacidad de administrar 1,2 millones de vacunas al día.

11.16 La Unión Europea acuerda abrir su frontera a los turistas de la EEUU pero no a los de Reino Unido

Los Veintisiete han acordado este miércoles incluir a Estados Unidos en la lista de destinos considerados seguros en el contexto del control del coronavirus, lo que en la práctica supone permitir los viajes "no esenciales" para que sus turistas puedan viajar este verano a la Unión Europea, si bien la actualización del listado sigue limitando la entrada a un grupo reducido de países y mantiene fuera a Reino Unido.

11.06 Tramitadas unas 200 solicitudes de asilo de inmigrantes que entraron en Ceuta

La Oficina de Asilo de Ceuta ha tramitado unas 200 peticiones de asilo de los inmigrantes marroquíes que entraron en la ciudad en las jornadas del 17 y 18 de mayo y que permanecen durmiendo a la intemperie a la espera de la resolución de sus expedientes.

10.46 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que "pronto" el uso de mascarillas en la calle no será obligatorio

Sánchez dice que España ha alcanzado "velocidad de crucero en la vacunación": "Pronto vamos a abandonar las mascarillas en la calle, en unos días vamos a tener más de 15 millones de personas con pauta completa y en unas semanas, el 50% de la población al menos con una dosis".

10.32 Calvo avisa que "no comparte" el análisis del CGPJ sobre la libertad de expresión de las fundaciones franquistas

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso que "hay algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y que no va a compartir" con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, en referencia al análisis que hacen los vocales del órgano de gobierno de los jueces de que la apología franquista de las fundaciones está amparada por la libertad de expresión siempre que no se humille a las víctimas.

10.18 La consellera de Justica considera que el Rey no es un "activo" para Cataluña

La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha considerado este miércoles que el Rey no es un "activo" ni un "actor" para Cataluña, y que la Casa Real "tiene un problema grave de simpatías" en esta comunidad, en la que como "mínimo la mitad" de los catalanes se sienten "desvinculados" de España.

10.08 Salvamento rescata a 43 ocupantes de una patera al noreste de Lanzarote

Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a 43 personas que navegaban en una patera al noreste de Lanzarote, según han informado a Efe fuentes de la sociedad estatal y del Consorcio de Emergencias de esa isla.

10.04 Laya cesa a los embajadores en Irán y Rusia tras alcanzar la edad de jubilación

El Gobierno ha aprobado el cese de los embajadores en Irán y Rusia a petición de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, después de que estos alcanzaran la edad de jubilación el pasado mayo.

9.54 Los ocupados que teletrabajan subieron al 11,2% en el primer trimestre por el agravamiento de la pandemia

El porcentaje de ocupados que teletrabajan subió en el primer trimestre del año hasta el 11,2% después de que en la segunda mitad de 2020 esta cifra bajara hasta el entorno del 10%, según el informe 'Teletrabajo y trabajo en movilidad en España y la UE' publicado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), adscrito a Red.es, entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital.

9.43 Laya asegura que está al "150%" y que procura hacer "abstracción del ruido en torno" a una posible crisis de Gobierno

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado este miércoles que ocupa "el 150 %" de su tiempo en su departamento y que procura hacer "abstracción del ruido en torno" a una hipotética crisis de Gobierno.

9.25 La CNMC expedienta a Sabadell, Santander, Caixabank y Bankia por las líneas de avales ICO covid

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank y Bankia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO covid.

9.20 La portavoz del PP, Cuca Gamarra, pregunta a Carmen Calvo por qué "el Gobierno se somete al independentismo"

9.13. El líder de Vox, Santiago Abascal, también acusa al presidente del Gobierno de haber hecho el ridículo en su encuentro con Joe Biden en la cumbre de la OTAN.

9.09 "Nosotros no vamos a utilizar la bandera y la Constitución como ustedes hacen", ha replicado el presidente del Gobierno.

9.06 El líder del PP, Pablo Casado, acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar dispuesto a hacer cualquier cosa para estar en el poder. Casado ha criticado a Sánchez de hacer el ridículo, por su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

9.00 Comienza la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

8.45 El Rey se estrena en Cataluña tras el nuevo Govern con el presidente de la Generalitat ausente

Felipe VI protagoniza este miércoles su primera visita a Cataluña con el nuevo Govern, aunque su presidente, Pere Aragonés, ha declinado acompañarle, y ha delegado en la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, de ERC.

8.30 El dueño de Idealista lanza una OPA por Solarpack de 881 millones de euros

El fondo de inversión sueco EQT, dueños del Idealista de finales de 2020, ha lanzado un Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de Solarpack, la multinacional española especializada en el desarrollo, construcción y operación de proyectos solares fotovoltaicos.