La Asamblea de Guaidó denuncia a cargos chavistas por lavar dinero en España

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, incrementa su ofensiva judicial internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Este martes, un grupo de siete diputados de la Asamblea Nacional han denunciado ante la Fiscalía General del Estado a varios excargos del fallecido Hugo Chávez y empresarios vinculados al chavismo acusados de blanquear dinero de las arcas públicas en España.

Los tres escritos presentados ante la Justicia se suman a la estrategia jurídica que el Gobierno de Guaidó desarrolla actualmente en España. Como adelantó Vozpópuli, el líder venezolano, reconocido por las autoridades españolas como legítimo representante del Gobierno de Caracas, solicitó personarse como acusación en el caso de blanqueo de dinero de los directivos de la petrolera estatal (PDVSA) que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

"Esta lista encierra una cantidad de delincuentes enchufados en el Estado, amparados en un esquema de impunidad que nosotros vamos a romper cueste lo que cueste, porque vamos hasta las últimas consecuencias", ha dicho el diputado José Luis Pirela a los medios tras interponer las denuncias en el Ministerio Fiscal.

Al acto de entrega también han acudido Conrado Pérez, Richard Eloy Arteaga, Luis Eduardo Parra, Adolfo Ramón Superlano, Jose Dionisio Brito y Chaim Jose Bucaran. Todos ellos, miembros de la Asamblea Nacional, constituida en 2015 tras la victoria de la oposición en las urnas.

La lista de señalados

En concreto, los representantes venezolanos han denunciado a cinco personas ante la Fiscalía española. La lista la encabeza Rafael Ramírez, quien fuera ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA. Le sigue Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión Globovisión; Alejandro Betancourt, conocido en España por ser uno de los participados de la startup Hawker; y el matrimonio formado por Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera del Gobierno, y Adrián Velásquez, quien fuera guardaespaldas del entonces presidente Chávez.

La pareja Velásquez-Guillén fue detenida en Madrid por orden de la Justicia venezolana, que solicitó su entrega por sustracción de fondos de las arcas públicas.

En un principio, los tribunales españoles accedieron a la petición, pero tras una reunión extraordinaria la Audiencia Nacional denegó la extradición al considerar que no había garantías suficientes de que sus derechos fundamentales iban a ser respetados en Caracas.

Investigación y repatriación de bienes

Tras la presentación de las denuncias, los diputados esperan que se abra una investigación penal para esclarecer "de qué viven, cómo viven y cómo obtuvieron las grandes fortunas de las cuales hacen alarde en la comunidades españolas y europeas".

"Solicitamos al Gobierno ayuda y cooperación para castigar a estos corruptos. Mientras en Venezuela el pueblo se muere de hambre, come de la basura, no tienen hospitales de calidad, no tienen escuelas, nuestros niños están desnutridos, hoy todos ellos y su entorno viven en el mundo con grandes riquezas y esto no puede quedar impune ante la historia", han señalado los diputados.

El portavoz del grupo ha hecho hincapié en la importancia de conseguir la repatriación de estos activos a Venezuela, dado que, según ha dicho, se trata de "denuncias milmillonarias" fruto de la corrupción durante el régimen de Chávez y Maduro.