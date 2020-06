Dimite la 'mano derecha' de un consejero madrileño en plena polémica por las residencias

Dimite el jefe de gabinete del consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos. Así lo adelanta Infolibre y han confirmado a Vozpópuli fuentes del Ejecutivo regional que preside Isabel Díaz Ayuso. De esta forma, Reyero pierde a su 'mano derecha' en plena polémica por la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid.

Se trata de Carlos Reus Jimeno y la renuncia a su cargo se debe a "motivos personales", según explicó una portavoz de la Consejería de Políticas Sociales. Esta dimisión se produce tras varios meses de enfrentamiento en este área entre Ciudadanos y el Partido Popular.

La propia Ayuso apartó a Reyero en marzo de la gestión sanitaria de las residencias para establecer un mando único dependiente del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP). Aquel hecho abrió una crisis interna en el Gobierno regional que sus protagonistas dicen que ya está cerrada.

A finales de mayo, tras haber guardado silencio durante los momentos más críticos de la pandemia, Reyero indicó públicamente la existencia de posibles ilegalidades en la gestión de las residencias por la directriz remitida desde la Consejería de Sanidad para que las personas mayores ingresadas en geriátricos no fueran trasladados a los hospitales.

La renuncia de Reus Jimeno es la segunda que se produce en relación con la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid, tras la marcha de la que fuera directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, después de negarse a firmar el informe que avalaba la petición para que la región pasara a la fase 1. Si bien, Cs insiste en que la dimisión de la 'mano derecha' de Reyero es por "motivos personales", mientras que la de Fuentes se debió a su inconformidad con las decisiones de sus superiores políticos.

Las declaraciones de Burgueño

Este martes se ha conocido en El País que Antonio Burgueño, antiguo director general de los hospitales de la región, fue fichado a sus 78 años como asesor externo por Isabel Díaz Ayuso para la elaboración de un plan contra la covid-19. Ejecutado parcialmente, sin poder evaluar el impacto que habrían supuesto algunas de sus 270 propuestas, Burgueño ha roto su silencio para reconocer que los ancianos “quedaron abandonados a su suerte” en toda las residencias de toda España, “inclusive Madrid”.

El nombramiento de Burgueño no estuvo exento de polémica por la sombra que le persigue: la privatización de los hospitales madrileños durante la etapa de Esperanza Aguirre. Con una dilatada experiencia también en la gestión de la sanidad privada, Ayuso decidió llamarle la tarde del martes 10 de marzo y dos días después presentó un programa con 270 medidas que fue presentado el jueves 12, según explica él mismo en una entrevista con ‘El País’. Ese plan, dice, ni lo propuso ni se lo pidieron, pero cree que “el que pintó el plan debería haberlo ejecutado”, en referencia al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero.

La medicalización "no se llevó a cabo"

Antonio Burgueño incide en que “la medicalización de residencias era uno de los puntos capitales” de su protocolo contra el virus: “Mi plan era medicalizarlas con los 3.000 y pico médicos de atención primaria en la Comunidad”. ¿Qué salió mal? “No se llevó a cabo”. Los profesionales sanitarios “no fueron” a los geriátricos: “La atención primaria en España dejó a los enfermos mayores abandonados”. No solo en Madrid, sino en toda España, lamenta. “Faltó jerarquía, rapidez y eficacia”. Y ante las críticas por su polémico nombramiento, optó por apartarse “a los tres o cuatro días”.

“Hacía falta un general. Dar órdenes y dar incentivos para que esos profesionales fueran y también, muy importante, la protección”, apunta. En cambio, fue su hija la elegida para medicalizar las residencias: “En algún momento ella conectó con la Comunidad de Madrid viendo el agobio que tenían. Era una ayuda mínima. A mí alguien me dijo que ella estaba colaborando. Y me dijo que había que sacarlos. Pero dije que no. Que eso era una ayuda mínima para lo que necesitaban las residencias, que necesitaban un ejército de médicos. Y bueno... hicieron lo que pudieron. No lo sé, eh. No estoy enterado. Ni tampoco lo llevo. No tenían contrato y no pagaron”.

Aquellas semanas, hasta que el 6 de abril comienza a llegar ayuda médica a las residencias, fueron “una locura”: “Todo el mundo andaba sobrepasado”. Las consecuencias para los mayores son de sobra ya conocidas: “En toda España quedaron abandonados a su suerte, incluido Madrid”.