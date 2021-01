70 guardias civiles esperan sus medallas tres años después de resolver el 'caso Diana Quer'

Casi 500 días desaparecida. Los agentes al frente de las pesquisas se aferraron a un detalle tan nimio como las luces de un coche que captó una cámara de seguridad. Compararon los modelos y las marcas de los vehículos que encajasen con esa imagen: tenían la certeza de que, tras ella, se escondía el autor de la desaparición de Diana Quer. Aquel hilo se convirtió en un camino. Y el camino conducía inequívocamente a José Enrique Abuín Gey, más conocido como El Chicle. Una investigación compleja, de gran presión, que concluyó con un informe en el que se pedía una condecoración para 70 guardias civiles y otras diez personas ajenas al cuerpo.

Tres años después de la detención, esos reconocimientos no han llegado, si bien fuentes consultadas por este diario detallan que ya se han iniciado los expedientes para su resolución. Los plazos para las condecoraciones no están regulados y pueden dilatarse en función de múltiples factores, como lo es el recorrido judicial que se desate a partir de las investigaciones.

Este martes 29 de diciembre se cumplieron tres años de la detención de El Chicle. Los investigadores de la Unidad Central Operativa lo derrotaron en el interrogatorio posterior; así es como en el argot se refieren al hecho de arrancar una confesión al culpable. Enfrentaron a Abuín a sus múltiples contradicciones y éste terminó por llevar a los agentes a la nave en la que había ocultado el cuerpo de la joven.

Así concluyó la Operación Querpu. Quer por el apellido de la víctima; Pu por el municipio, Puebla de Caramiñal, donde sucedieron los hechos.

La lista de condecorados

La Voz de Galicia recordó esta semana que aún quedan por entregar las condecoraciones prometidas. Según fuentes consultadas por Vozpópuli, se sugirió la entrega de 30 cruces de plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a 13 oficiales y a 17 suboficiales, cabos y guardias del cuerpo; así como otras 40 medallas con distintivo blanco -seis de ellas a oficiales-. En total, 70 distinciones para miembros del Instituto Armado.

La lista la completan otras diez personas para las que también se solicita la cruz con distintivo blanco y que no forman parte de la Guardia Civil. Todas ellas destacaron por diferentes aportaciones a lo largo de las extensas y arduas pesquisas. Entre ellos hay un infante de Marina, policías locales, bomberos, forenses y dos civiles que facilitaron la investigación a partir de esos faros que detectó una cámara de seguridad.

Reconocimientos públicos

No han escaseado los reconocimientos públicos a los guardias civiles que lideraron las pesquisas, con protagonismo destacado a la Unidad Central Operativa (UCO). Agentes que trabajaron con una gran presión y que más tarde resolvieron otros casos igualmente mediáticos, como la desaparición en la provincia de Almería del niño Gabriel: los mismos especialistas que derrotaron a El Chicle lo harían después con Ana Julia Quezada.

El pasado 18 de diciembre, la Comunidad de Madrid celebró un acto en reconocimiento a las víctimas de la violencia, con un homenaje especial a Diana Quer. Juan Carlos Quer, padre de la víctima, acarició un lienzo con un retrato de su hija que llevaba una placa con una dedicatoria: "500 días desaparecida. Desaparecida, raptada entre sombras, gritando 'no es no'. Me buscasteis sin descanso hasta encontrar mi cuerpo y mi verdad. Gracias Guardia Civil. Mi alma ya descansa en paz. Diana Quer".

Gracias a la Guardia Civil y demás cuerpos de seguridad del Estado por su trabajo, para que podamos vivir en una una sociedad más justa y segura. Ayer celebramos un acto en reconocimiento a su labor y en recuerdo a las víctimas de la violencia. pic.twitter.com/bLVS1CiQLn — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) December 19, 2020

Un trabajo intenso de la Guardia Civil gracias al cual se resolvió uno de los crímenes con las investigaciones más exigentes. Tres años después de la detención del culpable -condenado a prisión permanente revisable en diciembre de 2019-, sólo falta un fleco por cerrar en la Operación Querpu: 70 condecoraciones para miembros del Instituto Armado y otra decena para personal ajeno al cuerpo.