Detenido un concejal de la CUP por sabotear de madrugada la vía del tren

Agentes de la Guardia Civil ha llevado a cabo esta madrugada cuatro detenciones en la localidad de Juneda (Lérida) contra cuatro personas que de madrugada estaban saboteando la vía del tren. Entre los arrestados se encuentra un concejal de la CUP llamado Josep María Colea García, según informan a Vozpópuli fuentes policiales.

De 59 años de edad, el cargo del partido independentista, es concejal en el Ayuntamiento de Balaguer (Lérida). Concurrió a las pasadas elecciones municipales como cabeza de lista de formación. Es prejubilado de banca. Ha sido durante 24 años delegado sindical. Las mismas fuentes consultadas precisan que los arrestos se han llevado a cabo en el punto kilométrico 455 del AVE, entre Juneda y Puigverd de Lérida.

Junto a este concejal, han sido arrestadas otras tres personas de 28, 62 y 52 años de edad. Fueron sorprendidos realizando el sabotaje a las 3.30 horas de la madrugada, en la víspera de las celebraciones por la Diada de Cataluña, una festividad en la que el independentismo acostumbra hacer demostraciones de fuerza popular.

Otros actos vandálicos

Diferentes vías de tren de municipios de Gerona y de Lérida han sufrido cortes este viernes por la mañana. Según ha informado Renfe este viernes, "diferentes actos vandálicos" han provocado que en Girona no haya servicio de tren ni por alta velocidad ni por vía convencional.

En la zona de Lérida también se han producido dos actos vandálicos entre Lérida y Les Borges y entre Montagut y Lérida , pero no han afectado a las instalaciones, y los trenes podrán circular con normalidad. También en la zona de Lérida ha habido diferentes incendios derivados de la quema de neumáticos pero no han dañado la infraestructura y no afecta al servicio ferroviario.