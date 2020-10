Desheredados: la pandemia dispara un 500% las peticiones para borrar a los hijos del testamento.

La pandemia del coronavirus no solo ha dejado en evidencia la situación de soledad y abandono que viven cientos de miles de personas mayores en España, sino que además ha disparado los trámites para desheredar o borrar del testamento a los hijos. Padres, madres y abuelos que por conflictos familiares enquistados en el tiempo llevaban años sin hablar ni recibir visitas de sus descendientes y que han visto en la covid-19 el acicate definitivo para iniciar los trámites necesarios para llevar a cabo un proceso legal complejo, pero que va al alza en nuestro país.

"La gota que ha colmado el vaso ha sido el confinamiento. Sufrir la soledad y ver que sus hijos no les han llamado ni se han preocupado por ellos ni un solo día para comprobar siquiera si estaban bien o si necesitaban algo", explica Marcelo Cornellá, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada (ACUMAFU), una organización que desde hace cuatro años acompaña a las personas mayores que lo desean en los trámites para poder desheredar a sus descendientes.

Hasta el año pasado esta asociación recibía una media de 45 solicitudes mensuales de información para poder desheredar. Desde marzo atienden una media de 220 consultas al mes, un incremento del 490% que ACUMAFU atribuye directamente a la pandemia.

"Esos son los casos que nos llegan a nosotros, pero podemos estar hablando de miles de personas más que acuden directamente a sus abogados o notarios de confianza", señala el presidente de esta asociación.

Aunque la legislación española, salvo en País Vasco y Navarra, obliga a dejar a los hijos al menos un tercio de la herencia, lo que se conoce como "la legítima", el código civil y recientes sentencias del Tribunal Supremo contemplan varias excepciones o causas objetivas para poder borrar a los hijos del testamento.

"Es una tendencia que va en aumento incluso después del confinamiento porque la pandemia no se acaba. Ven que sus hijos siguen sin interesarse por ellos, pero cuando se mueren no hay ni un solo hijo que no se preocupe por saber cuánto le corresponde de la herencia", añade Cornellá.

Conflictos familiares enquistados

El abandono por parte de los hijos a los padres no es un fenómeno nuevo, encuentra su origen por lo general en dos tipos de conflictos familiares que se enquistan con el tiempo y que, a su vez, explican por qué el 78% de las personas que deciden desheredar son hombres y el 22% mujeres, según indica el presidente de ACUMAFU.

En la mayoría de los casos se trata de hombres que se separaron de sus esposas o se fueron de casa hace años y sus hijos, tomando partido por la madre, les retiraron la palabra para siempre. El segundo caso más común es el de conflictos en los que por una disputa con el yerno o con la nuera los progenitores se ven apartados de sus hijos e incluso impedidos de poder convivir con sus nietos, o siquiera llegar a conocerlos.

"Yo estoy llevando casos de desherencias de hombres que se divorciaron en 1999 y los hijos, que entonces eran ya mayores de edad y ahora tienen más de 40 años, se pusieron entonces del lado de la madre y decidieron dejar de hablarles", asevera Francisco Rubiales, abogado. "Pero luego siempre están atentos a la herencia", añade.

Cómo desheredar a los hijos

Para poder dejar a los hijos sin el tercio de la herencia que les corresponde por la legítima, los testadores deben, en primer lugar, acreditar ante notario pruebas de que han vivido alguna de las cuatro excepciones que contempla el código civil, en su artículo 853, para dejar sin herencia a los descendientes:

Haberles negado el pan

Haberles agredido físicamente

Haber realizado actividades de carácter inmoral (prostitución, por ejemplo)

Haber cumplido condena en prisión

Estas causas, además, han sido reinterpretadas por el TS en los últimos años en diferentes sentencias que avalan también como circunstancia objetiva el maltrato psicológico.

"Si un hijo lleva 18 sin ver ni hablar a su padre y sin dejarle ver a sus nietos, ¿pierde el derecho a heredar? El Supremo ha llegado a la conclusión de que sí es causa suficiente que se puede atribuir a una circunstancia de maltrato", explica el abogado Francisco Rubiales.

"A la hora de hacer el testamento ante notario se intenta acreditar mediante informes de psicólogos que hubo un maltrato psicológico, muchas veces es por no poder ver a los nietos, y con eso lo que se busca es que el juez pueda tener pruebas para certificar las razones por las cuales se ha llevado a cabo la desherencia", explica Marcelo Cornellá, presidente de ACUMAFU.

Al fallecer el testador, si el desheredado recurre a los tribunales para reclamar la legítima se le obliga a demostrar que eran falsas las pruebas aportadas ante notario por el fallecido para justificar su desheredamiento. "El juez, a la vista de esas pruebas, decide entre estimar la petición de los desheredados (recuperan su derecho a la legítima) o desestimar el recurso (se quedan definitivamente sin herencia)", añade Rubiales.

En muchas ocasiones, antes de que el juez tome una decisión definitiva, se producen procesos de mediación entre los herederos legítimos y los desheredados para evitar llegar a juicio.

"Hay casos en los que el fallecido ha decidido desheredar a tres de sus hijos, pero mantener en el testamento a un cuarto que sí se ha preocupado por él y no le ha retirado la palabra a diferencia del resto, o viceversa. En casos así es cuando se producen mediaciones para evitar que el pago de la herencia al heredero legítimo se prolongue demasiado en el tiempo", añade este abogado.

Proceso complejo

Las dificultades para probar las causas de la desherencia y los trámites necesarios para acreditarlo provocan que en muchas ocasiones se trate de un proceso legal demasiado complejo. De hecho, según los cálculos de ACUMAFU, sólo un 18% de las personas interesadas en desheredar a sus descendientes lo acaba logrando.

"Llevamos cuatro años con este tipo de iniciativas. Nos hemos especializado en el tema. A través de nuestros abogados actuamos como mediadores entre los herederos legítimos y las personas que no merecen heredar de sus padres", indica Marcelo Cornellá.

"Al ver que a veces es complicado desheredar por completo a sus hijos, algunaspersonas terminan decidiendo fundirse todo su dinero para no tener nada que dejarles a sus descendientes. Otros se mudan a País Vasco o Navarra y se empadronan para estar seguros de que haciendo el testamento allí sus hijos no se quedan ni con la legítima", reconoce el presidente de ACUMAFU.