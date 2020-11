Los letrados del Congreso consideran que la enmienda sobre los desahucios no se debería incluir en los Presupuestos

Los letrados del Congreso han incluido en un listado de enmiendas cuestionables la propuesta de Unidas Podemos de presentar una enmienda a los Presupuestos sobre los desahucios al considerar que no regula una materia puramente presupuestaria. Estos profesionales consideran que este punto debería quedar fuera de los Presupuestos Generales del Estado, según informa el diario 'El Confidencial'. Pese a los recelos de los letrados, la propuesta se va a tramitar porque la mesa de la Comisión sobre las cuentas públicas ha decidido mantenerla.

Unidas Podemos y el PSOE negocian que la suspensión de los desahucios pueda ser vía real decreto Ley en vez de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y que la fecha de aplicación sea hasta que finalice el estado de alarma (9 de mayo de 2021) y no hasta diciembre de 2022.

Fuentes parlamentarias han señalado a la agencia Efe que la formación morada estaría dispuesta a retirar la enmienda de los desahucios a los presupuestos si se tramita por la vía de urgencia del Real Decreto Ley ya que otra iniciativa con tramitación más lenta, como una proposición de Ley, no tendría sentido dado que el objeto es proteger a los colectivos vulnerables en estos momentos.

Además, ambas formaciones están analizando que la enmienda pactada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu pueda extenderse no sólo por motivos de la covid-19 sino que la suspensión de los desahucios se aplique a todos los colectivos vulnerables, aunque no se hayan visto afectados por la pandemia.

Las iniciativas número 3788 y 3789 antidesahucios y que también impiden cortar los suministros básicos como agua, luz y electricidad, fueron registradas como enmiendas parciales a los Presupuestos y deberían discutirse a partir de mañana en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

El viernes la ponencia del proyecto de ley presupuestario no descartó dicha enmienda, aunque tampoco fue incluida en el dictamen, donde sí entraron 45 iniciativas.

Iniciativa "inapropiada"

No obstante, los letrados de la Comisión que asesoran a los miembros de la ponencia en materia presupuestaria han señalado en un escrito que las dos iniciativas vinculadas a los desahucios "podrían" no ser de materia de Presupuestos. Los letrados habitualmente indican las enmiendas que "pretenden regular materia que con arreglo a la jurisprudencia constitucional podrían no ser materia presupuestaria".

Algunos de los socios del Gobierno, como el PNV, también ha alertado de que esta iniciativa es "inapropiada" como enmienda ya que no está vinculada a la Ley de Presupuestos.

Lo cierto es que ya sea como enmienda a los presupuestos modificada o como decreto ley por la vía de urgencia tendrá que ser apoyada para que sea aprobada por ERC y EH Bildu, además de por otras formaciones habituales en el apoyo al Gobierno, como Compromís o Más País.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado en las redes sociales que la enmienda debe continuar adelante y hecho un llamamiento al partido de Pablo Iglesias para que cumpla tanto con este compromiso como con el de impedir los cortes de luz, agua y gas durante el estado de alarma. "Lo pactamos y debe respetarse", ha dicho Rufián esta mañana en un mensaje en las redes sociales.

Ni puedes decirle a la gente que se lave las manos y cortarle el agua ni puedes decirle a la gente que se quede en casa y desahuciarle ni puedes autocalificarte de progresista y que algo tan obvio se tenga que luchar tanto. Lo pactamos y debe respetarse.https://t.co/WxletORtfl — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 23, 2020

Por otra parte, Compromís ha garantizado a la agencia Efe su voto favorable mientras que Más País confía en conocer los cambios para poder dar su apoyo aunque ya avanzó que si hay medidas sociales en las cuentas de 2021 no pondría obstáculos a apoyarlas.

Las mismas fuentes parlamentarias han confirmado a la agencia Efe que este fin de semana se han producido contactos entre Unidas Podemos y el PSOE para acercar posiciones en torno a los posibles cambios en esta iniciativa.