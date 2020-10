Una mujer y cuatro menores, en la calle tras ser desahuciados de su casa en Carabanchel

El desahucio que se ha producido en Carabanchel (Madrid) ha generado una gran polémica ya que en la familia que se ha quedado sin casa hay cuatro menores y se produce después de que, supuestamente, el Gobierno hubiera paralizado los desahucios y en medio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

La imagen de ellos sentadosen el sofá de casa en plena calle es desgarradora y se está haciendo viral en las redes. Fueron desahuciados este martes y en la foto se les ve rodeados del resto de muebles y pertenencias que sacaron de su casa: desde la televisión hasta las colchones.

La familia está compuesta por Adoración Cano, su hijo, su nuera y sus cuatro nietos con edades comprendidas de uno a cinco años. Ahora no saben dónde ir ni qué hacer.

Las situación a la que se ha empujado a la familia es desgarradora. Qué sensación de impotencia y desesperación pic.twitter.com/YzmD5qn8AL — Asamblea Carabanchel (@asamcarabanchel) October 27, 2020

No tiene ingresos ni recibe el Ingreso Mínimo Vital

La vivienda es propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocido como ‘banco malo’). El desahucio les ha pillado por sorpresa y no se lo imaginaban ya que les dijeron que se estaba negociando un alquiler social pero el problema es que Adoración no tiene ingresos y ni siquiera recibe el Mínimo Vital.

Adoración ha señalado en la Cadena Ser: "Hasta ayer mismo me estaban diciendo que me iban a dar un alquiler social". A la mujer le suspendieron la Renta Mínima de Inserción (RMI) porque tenía que tramitar el Ingreso Mínimo Vital. "Suspendieron el RMI y la Vital no la hemos recibido todavía", ha explicado.

"Han venido los antidisturbios"

"Ha venido esta mañana la comisión (judicial) y me ha dicho que tenía que desalojar. Y he tenido que desalojar porque no había manera. Han venido los antidisturbios. Yo la verdad es que me he puesto muy mala. Yo soy una persona de alto riesgo, porque tengo problemas de salud. Mi nuera también está muy mal porque tiene cuatro menores. Estamos bastante mal", afirma Adoración.

Aunque han podido ser acogidos de forma transitoria por una hija de Adoración, ella misma ha indicado que no pueden quedarse ahí porque no hay sitio.

Por su parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) asegura que han hablado "con el Samur Social para que Adoración y su familia sean realojados en un albergue de forma provisional hasta que podamos firmar un contrato de vivienda social".

Mantenemos nuestro compromiso con Adoración. Tras la decisión del juzgado de no aplazar el desahucio, hemos hablado con el Samur Social para que Adoración y su familia sean realojados en un albergue de forma provisional hasta que podamos firmar un contrato de vivienda social. https://t.co/OOREiz63Am — Sareb (@sareb) October 27, 2020

Que hay mucho hijo de su madre en este país es algo que me queda claro cada día Todos los que protestan porque le congelan los 8 millones de € a la casa real Pero no les importa que una mujer de Carabanchel y sus cuatros niños se queden en la calle pic.twitter.com/6ik4MH6ckw — Borde Woman (@Karmaleonic) October 28, 2020

Esta imagen ... La imagen. Es sencillamente desoladora, espantosa, cruel, humillante, desgarradora. Uno no puede sentir más que rabia, dolor e indignación. Carabanchel no es lo que era, sino, jamás hubiésemos permitido esto. Jamás. Vergüenza de políticos. VERGÜENZA. pic.twitter.com/POCrmlxawf — José Tomás Rodríguez (@jos_toms) October 28, 2020

Gabriel Rufián: "Mientras la mitad de este hemiciclo estaba en el botellón del Ibex 35 con Pedro J., pasaba esto, un desahucio en Carabanchel ayer"Vergonzoso ver a políticos celebrando con el IBEX mientras la gente pierde su vida, la salud, su empleo o su casa. pic.twitter.com/bCh2iIyRKW — Emma (@Emma1492is) October 28, 2020