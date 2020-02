Las redes se llenan de denuncias por racismo tras el coronavirus de China: "Yo no soy un virus"

"I am not a virus" ("Yo no soy un virus"). Así están denunciando ciudadanos chinos en las redes sociales que no por el hecho de ser del país asiáticos poseen el coronavirus que ya ha causado en toda China 17.205 infectados y 361 muertos.

Algunos ciudadanos del país donde tiene origen el coronavirus aseguran que están recibiendo trato discriminatorio por el hecho de ser chinos. "El debate en torno al virus está teniendo connotaciones raciales", afirman.

Este trato, continúa el artista Putochinomaricón, "afecta a la comunidad racializada asiática". Además, ha compartido una imagen en la que afirma que desfiló durante la Madrid Fashion Week, donde se pintó en el torso "I am not a virus".

Otros, tildan al virus como "corona(xenofobia)virus". "Estos días me han enviado muchas noticias y publicaciones sobre como el conoravirus ha desatado xenofobia y discriminación", señala un usuario en Instagram.

"Niños que han sido acosados en la escuela, altercados en el transporte público, negación de entrada en bares y restaurantes...", continúa.

"La comida del restaurante es de mercados locales"

Esta usuaria, confiesa que durante el brote de SARS de 2002 -cifra de muertos que ha superado ya el coronavirus-, ella tenía 13 años y "nadie" iba a comer al restaurante chino de su familia. "La carne que servimos en el restaurante es de mercados locales", aseguraron.

Otra cuenta, por su parte, señala que "algunos sospechan que todas las personas de origen asiático son portadores de este nuevo virus y han comenzado a visibilizarse brotes racistas en todas partes".

Algunos, por ello, comparten que están "replicando campañas que se están llevando fuera de España". "La enfermedad no entiende de razas ni nacionalidades", dicen.