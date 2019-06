Denuncian al director de la cárcel de Alhaurín por malversación

La sombra de la duda planea sobre la cárcel de Alhaurín, en Málaga. La estupefacción de los funcionarios comenzó hace unas semanas cuando les entregaron unos guantes nuevos. El sindicato Acaip, extrañado, preguntó por el origen. Desde la dirección les explicaron que habían adquirido 500 pares por 13.000 euros.

Con la alegría en el cuerpo de recibir nuevo material para hacer frente a los percances diarios, la noticia corrió por foros y WhatsApp de funcionarios de prisiones. “¿Qué guantes ni guantes?”, fue la respuesta. Este tipo de compras los llevan desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, no desde las propias cárceles, y se adquieren para todas las prisiones.

El asunto se empezó a enturbiar cuando, de los 250 funcionarios que podrían hacer uso de los guantes, 100 se quedaron sin ellos. También cuando vieron que no cumplían los requisitos mínimos de seguridad impuestos por el Ministerio del Interior. Es decir, el director de la cárcel, Andrés Enríquez, había gastado 13.000 euros en 500 pares de guantes que no servían y que no llegaron en su totalidad a los trabajadores.

Los guantes que usan los funcionarios se miden por varios baremos de seguridad, como su resistencia al corte o a los pinchazos. Los nuevos de los que pueden disfrutar los trabajadores de Málaga no alcanzan ninguno de los establecidos.

Denuncia

Para esclarecer todo lo ocurrido, y sobre todo qué se ha hecho con ese dinero, el sindicato Acaip ha presentado una denuncia contra el director por malversación de fondos. El asunto ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital de la Costa del Sol.

Los hechos se han producido meses antes de que se acuerde un nuevo modelo de guantes estandarizado para todas las prisiones. “Entendemos que el director debía ser consciente antes de comprarlos de que se estaba desarrollando esta mesa de trabajo”, apuntan fuentes internas de la prisión.

Los guantes se compraron en un negocio de Málaga y desde que el sindicato presentó la denuncia contra el director este se ha mantenido en silencio. Desde la dirección del centro tampoco han facilitado el contrato de compra ni las empresas que se han presentado.