Denuncian una exposición "que exalta el terrorismo" y "auspiciada por el PSN" en el Parlamento de Navarra

La asociación Dignidad y Justicia ha denunciado públicamente que el Parlamento Foral de Navarra exhiba una exposición desde el pasado 4 de febrero que, a su juicio "supon una exaltación del terrorismo de ETA" y que se encuentra auspiciada por el "Partido Socialista", representado en la Comunidad Foral por el PSN: "Contiene materiales que representan un ataque directo a las víctimas".

"La exhibición, organizada por el sindicato proetarra LAB y auspiciada por el Partido Socialista de Navarra, muestra en concreto carteles a favor de los presos de ETA y proclamas con burlas explícitas a figuras como la ex presidenta de Navarra, Yolanda Barcina; el ex secretario del PSN, Roberto Jiménez; la ex delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba y el expresidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarria; todos ellos amenazados por ETA", apuntan desde Dignidad y Justicia.

Dignidad y Justicia censura que la presidenta de Navarra, María Chivite, autorice la celebración de este tipo de exposiciones en una institución pública. “El que fuera secretario general del sindicato LAB durante más de una década, Rafa Díez Usabiaga, fue condenado a seis años de prisión por pertenecer a ETA en el caso Bateragune”, recuerda el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, quien subraya los "vínculos que históricamente ha tenido este sindicato con KAS, la organización que controlaba el aparato político de ETA".

La asociación denuncia que dirigentes de LAB "podrían haber señalado a empresarios y directivos de compañías para que fueran extorsionados, secuestrados o asesinados": "Más que un sindicato de trabajadores, LAB fue durante muchos años un sindicato de crimen y su máximo representante, Díez Usabiaga, llegó a ser incluso parlamentario autonómico y nacional por Herri Batasuna".

Portero asevera que los siguientes pasos de Díez Usabiaga se encaminaron hacia Sortu, "donde se jubiló en 2022": "Fue sustituido por el fue jefe de ETA David Pla. Díez Usabiaga, por ejemplo, estaba empleado en la factoría de Michelín al tiempo que formaba parte de LAB cuando Arnaldo Otegi interrogó al empresario secuestrado Luis Abaitua para sacarle información sobre el directivo de la compañía Luis María Hergueta, poco después asesinado por ETA".

Por último, Dignidad y Justicia "considera vergonzoso que el Parlamento navarro presidido por el Partido Socialista, que acumula tantas víctimas en sus filas, haya decidido acoger esta muestra en paralelo a la celebración del décimo aniversario del Día de la Memoria de los Desplazados Forzosos por ETA, que tuvo lugar el pasado martes en la misma cámara foral y al que acudieron representantes de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite), del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y de Dignidad y Justicia".