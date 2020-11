El juez archivó el 'Delcygate' sin ver los vídeos de Barajas que custodia AENA

El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, dictó el archivo del caso Delcysin visualizar las grabaciones de las cámaras de seguridad de aquella noche en el aeropuerto, confirman a Vozpópuli fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Según explican estas fuentes, los vídeos han permanecido durante todo este tiempo bajo custodia de AENA, dependiente del Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos.

En este Juzgado de Madrid se investigaba la querella presentada por Vox contra los funcionarios del aeropuerto y un asesor del Ministerio por la visita que hizo Ábalos durante la noche del 20 de enero de este año a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la zona de vuelos privados. Tal y como desveló este periódico, y pese a que el ministro lo negara inicialmente, ambos mantuvieron un encuentro dentro del avión que trajo de su país a la mandataria bolivariana.

Luego ella bajó de la aeronave y estuvo unas horas esperando en una zona VIP de la Terminal junto al asesor de Ábalos hasta que embarcó en otro vuelo con destino a Doha (Catar). Todo ello a pesar de que sobre Delcy Rodríguez pesaba una prohibición de la Unión Europea de acceder a territorio Schengen por la violación de derechos humanos en Venezuela. El juez ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa al no hallar indicios de delito por parte de los policías del aeropuerto.

Entiende el juez que Delcy Rodríguez no llegó a entrar en ningún momento en territorio español y que siempre permaneció en zona de tránsito. Añade además que para incumplirse el mandato europeo, ella tendría que haber manifestado su intención de entrar y traspasar algún puesto de control, extremo que no se produjo. Sin embargo, su auto se basa en el escrito de la Fiscalía, en un informe elaborado por la propia Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la querella de Vox.

Los argumentos del juez

“En cualquiera de las versiones, incluida la de los denunciantes, en todo momento permaneció en la zona de tránsito internacional ya que no consta indicio alguno de que intentase acceder a territorio nacional”, alega el magistrado. Siempre que describe los movimientos de Delcy Rodríguez en su auto de apenas tres folios usa expresiones como “se dice que”. También se quejaba el juez de que “el derecho penal debe dejarse para los supuestos cuya gravedad sea evidente”.

Sin embargo, el juez nunca llegó a ver las cintas para tomar una decisión, confirman desde el juzgado. De hecho nunca salieron del control de AENA. La situación de las grabaciones se remonta a las primeras acciones judiciales presentadas en los juzgados de Madrid después de la noticia del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez. Una formación pequeña llamada Partido Laócrata fue la primera en presentar una querella en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.

Una de las decisiones que adoptó ese juzgado, en funciones de guardia, fue requerir a AENA para que se evitara el borrado de estas imágenes, ya que la ley establece que se eliminen transcurridos 30 días. Fue el 18 de febrero cuando acordó requerir a AENA "o autoridades competentes del aeropuerto" Adolfo Suárez-Madrid Barajas para que procedan a conservar las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia de las instalaciones, entre ellas la sala VIP.

El ministro cuestionó la custodia

En declaraciones a la prensa, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, manifestó sus reparos respecto a esa decisión y expresó su deseo de una rápida resolución judicial en este caso: "Tenemos un Estado en el que cualquier ciudadano puede poner una denuncia y que esa denuncia sea observada. No conozco estas actuaciones, sólo he visto titulares de prensa. Lo que hay que esperar es que la Justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos. Es verdad que 'a priori' suena un poco extraño la actuación (del juez)”.

Por su parte, el ministro Ábalos aseguró no tener ningún temor por el contenido de las cintas: "Me parece muy bien, no hay ningún interés en que dejen de estar. Si las quiere conservar se conservan, no pasa nada (...) Si siguen ahí es porque no hay ningún interés (en ocultarlas). Es más, me vendría muy bien (que se difundieran) porque se aclararían muchas cosas. Se vería absolutamente todo bien".

Vox ya ha anunciado que va a recurrir la decisión del juez de instrucción. Del recorrido de esos recursos ante el propio juez o ante la Audiencia Provincial dependerá el futuro de unas imágenes que hasta ahora no han visto nunca la luz. A las informaciones periodísticas que relataron la visita de la dirigente venezolana se suma la declaración que prestó un agente de la seguridad privada del aeropuerto que confirmó los hechos y añadió otro detalles como el elevado número de maletas que llevaba Delcy Rodríguez en su viaje.