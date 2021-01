El desenlace judicial del ‘Delcygate’, pendiente de dos recursos... y las cámaras

El encuentro secreto que mantuvieron el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha cumplido ahora un año. El escándalo tuvo su extensión en los tribunales donde quedan todavía pendientes dos recursos tras la negativa de los jueces a seguir investigando los hechos al no hallar indicios de delito.

Se trata de un recurso de súplica en el Tribunal Supremo y otro de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Ambos tienen pocas posibilidades de prosperar, según avanzan las fuentes jurídicas consultadas. El primero es ante la misma sala del alto tribunal que descartó citar al ministro y el segundo está condicionado por el criterio de lo que estableció el propio Supremo, la mayor autoridad judicial en España. Ambos los presentó Vox, personado en ambas instancias.

Vozpópulidesveló el 23 de enero la reunión que cuatro días antes habían mantenido Ábalos y Rodríguez en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Barajas. La dirigente bolivariana tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen por decisión de la Unión Europea debido a la falta de compromiso de su Gobierno con los derechos humanos.

Hasta seis frentes judiciales llegaron a acechar a Ábalos. Las acciones las impulsaron hasta cuatro formaciones políticas: PP, Vox, Ciudadanos y una formación conocida a nivel mediático a partir de ese momento llamada Partido Laócrata. Esta última llegó a pedir financiación para hacer frente a las finanzas que le impusieron los tribunales para poder personarse como acusación. Los delitos de los que acusaban a Ábalos eran prevaricación, omisión del deber de perseguir el delito y usurpación de funciones.

El Supremo archiva el caso

Los partidos acudieron tanto a la justicia ordinaria como a la Fiscalía o el Tribunal Supremo por la condición de aforado del ministro. Diez meses después de desvelarse el encuentro, un tribunal de cinco jueces de la Sala de lo Penal del Supremo presidido por el magistrado Manuel Marchenadecidió archivar el caso. No obstante, dejaron establecido que Delcy Rodríguez sí accedió a territorio español e incumplió el mandato de la UE en contra de lo que siempre defendió el Gobierno.

No obstante, el alto tribunal entendió que los hechos no eran merecedores de un reproche penal ya que el veto a Delcy Rodríguez deriva de una declaración política de la UE. En el recurso de súplica presentado, Vox pide que al menos se investigue a fondo lo sucedido: “No es admisible que el tribunal considere los hechos como contrarios a Derecho, incluso, los califique como notorios y, sin embargo, inadmita la querella por entender que no se corresponde con la calificación jurídica descrita en la misma, cuando en realidad la calificación adecuada se debe realizar una vez investigados los hechos”.

Unos días antes que el Supremo, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que investigaba los hechos en lo que pudiese afectar a los funcionarios de las fuerzas de seguridad del aeropuerto, también archivó las pesquisas. Pero en su caso mostró criterios diferentes a los del Supremo. El juez defendía que Delcy Rodríguez no llegó a pisar territorio español -y por tanto europeo- porque en todo momento permaneció en zona de tránsito del aeropuerto. Ese fue el argumento que ofreció el Gobierno después de tratar de mantener oculto el encuentro.

Tanto el Tribunal Supremo como el Juzgado de Instrucción de Madrid tomaron sendas decisiones sin visionar las grabaciones de aquellanoche tomadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto. Se trata de una de los secretos todavía inéditos del caso que pueden aportar detalles relevantes sobre el encuentro o el equipaje que llevaba la vicepresidenta venezolana. La vida de esas grabaciones está ligada a la resolución del recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Hasta que el archivo no sea firme, no se podrá ordenar su destrucción.