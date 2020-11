El juez de Madrid archiva el 'Delcygate' al considerar que la dirigente venezolana no entró en España

El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha dictado auto de sobreseimiento en la causa conocida como 'Delcygate', desvelada por 'Vozpópuli', al considerar, con base en el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería que la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional.

De esta manera, el juzgado archiva la causa que iba dirigida hacia los funcionarios que estaban presentes en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez el pasado 20 de enero, madrugada en la que se produjo el encuentro de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Sin embargo, el caso del titular de Transportes es competencia del Tribunal Supremo al ser un ministro del Gobierno y estar aforado.

Por este motivo, el Alto Tribunal aún tiene que ponunciarse sobre el ministro Ábalos, tras conocerse, además, el escrito de la Fiscalía, que publicó 'Vozpópuli' en primicia, en el que se pronunciaba a favor de archivar la causa.

En concreto, el Ministerio Fiscal se opone a que Ábalos sea investigado en el Supremo por su encuentro secreto con la vicepresidenta venezolana. Eso sí, precisó que aunque no veía delito de prevaricación, "no existe duda" de que Rodríguez "no debía entrar o transitar en España".

En el documento, la Fiscalía que dirige la exministra Dolores Delgado argumenta que las acciones emprendidas por tres partidos políticos se basan en informaciones periodísticas. Además, añade que no hay pruebas que demuestren que la intervención de Ábalos fuera "más allá de lo estrictamente diplomático".

"No llegó a pisar suelo español"

Así, el Ministerio Fiscal y ahora el juez de Madrid dan por buena la versión del Gobierno de que la mandataria no llegó a pisar suelo español, sino que permaneció en zona de tránsito del aeropuerto de Barajas.

"Desconocemos, puesto que en las querellas no consta, si el querellado, pese a su presencia en el lugar de los hechos durante cierto tiempo, tomó alguna decisión, es decir, no se individualiza la conducta concreta", señalaba el escrito de la Fiscalía.

La citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español. Se mantuvo en la zona de tránsito"

"Tampoco existen indicios de que su supuesta intervención fuera más allá del ámbito estrictamente diplomático, ausencia de indicios que no permite adentrarnos en el campo del delito", añadía el documento firmado por la fiscal Ángeles Guillón.

El escrito continuaba afirmando que no se debe olvidar que "al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español". "Se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo y que conforme con el Reglamento Europeo y Consejo de 14 de noviembre de 2018, los ciudadanos de Venezuela están exentos de visado", añadía.

La decisión puede ser recurrida por Vox

Contra esta resolución cabe recurso de reforma ante el propio juzgado, y de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En cualquier caso, la resolución solo podrá ser recurrida por el Ministerio Fiscal y por el partido político Vox, dado que ni el Partido Popular ni el Partido Laócrata están personados en las actuaciones.