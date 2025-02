La defensa de Errejón acusa a Mouliaá de no entregar documentos y obstaculizar el juicio

La defensa del exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha acusado este lunes a la actriz Elisa Mouliaá, quien lo denunció por presunta agresión sexual, de no aportar varios datos y documentos y de obstaculizar con ello la investigación.



En un escrito, la abogada del expolítico afirma que el pasado 28 de enero se solicitó a través de un auto a Mouliaá proporcionar ciertos datos y documentos que la actriz no ha entregado tras finalizar el plazo establecido de cinco días. "Parece que la denunciante es la última interesada en que se desentrañe qué ocurrió realmente esa noche", apunta el documento entregado este lunes al juzgado de instrucción número 47 de Madrid que investiga la denuncia.



El documento insta de nuevo a la defensa de la actriz a aportar los datos y documentos requeridos "bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia". En concreto, los documentos requeridos son un listado de los nombres, dirección y teléfono de todas las personas que estuvieron presentes en la fiesta en la que presuntamente se produjo la agresión.



Una fiesta a la que ambos fueron tras la presentación de un libro de Errejón, en octubre de 2021, y donde Mouliáa sostiene que el exdiputado la agredió, tanto en el ascensor que subía a la vivienda, como en una habitación. El documento también pide a Mouliáa que aporte la identidad y forma de contactar con las personas a las que contó lo sucedido aquella noche, así como la conversación íntegra de WhatsApp mantenida con una amiga.



Por último, la defensa de Errejón pide que se proporcionen todos los informes psiquiátricos de los que disponga desde el año 2022 hasta la actualidad, ya que la actriz asegura que ha sufrido una depresión desde que se produjeron los hechos denunciados.



Aunque la defensa de la actriz respondió a la solicitud el pasado 31 de enero, asegura el documento, en la respuesta no se facilita "ningún tipo de dato, por lo que no evacúa ninguno de los requerimientos de la referida resolución judicial". "Solo ella podría explicar con exactitud la actitud procesal obstruccionista que adopta, aunque parece evidente que la razón, como se desprende de las pasmosas contradicciones entre su denuncia y su declaración judicial, es porque los hechos que ha denunciado no son ciertos", asegura el escrito.



Elisa Mouliaá denunció ante la Policía haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón al menos en tres ocasiones en la misma noche, antes, durante y después de la citada fiesta.