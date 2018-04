La defensa de Falciani presenta un 'habeas corpus'

La defensa de Hervé Falciani ha presentado un 'habeas corpus' para solicitar su inmediata puesta en libertad ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, alegando que se trata de una "detención ilegal", ya que "una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

El despacho ILOCAD, del cual es socio director el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, argumenta que los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario ayer en Madrid son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013.

Por ello, considera que se trata de una "detención improcedente que incumple la jurisprudencia española y asume el principio 'non bis in ídem' por el cual una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

"Es inexplicable que este dato no se conociera ya por la Policía Nacional. Además, se trata de una detención innecesaria porque Falciani tiene domicilio conocido, siendo esto también notorio para la Policía", afirma.

Por otro lado, la defensa hace hincapié en que "la colaboración de Hervé Falciani en múltiples casos de corrupción en diferentes países ha sido fundamental, entre ellos en España", y, de hecho, "el mismo Tribunal Supremo ha validado esta colaboración y no se puede utilizar a alguien para que colabore y que luego se le detenga".

"La propia justicia española ha considerado valiosa la colaboración del informático de sistemas en casos de corrupción como son la trama Púnica y el caso Pujol. Asimismo, Estados Unidos ya se benefició de los datos que contiene la llamada 'lista Falciani' cuando acusó a HSBC de blanquear dinero procedente del narcotráfico, razón por la cual el banco suizo fue multado por las autoridades estadounidenses y condenado al pago de casi 2.000 millones de dólares".

"En Francia, la 'lista Falciani' fue utilizada por la Fiscalía de Niza, que, viendo el alcance y la veracidad de los datos contenidos en la misma, la facilitó a las autoridades judiciales de diferentes países, entre ellos España", explica el despacho.