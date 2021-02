El último debate con motivo de las elecciones catalanas del 14 de febrero en Cataluña organizado por La Sexta ha visibilizado la crispación existente entre los candidatos que se presentan a la presidencia de la Generalitat, con cruce de recriminaciones sobre la campaña y las políticas de sus programas.

En el debate ha participado el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa; la del PDeCAT, Àngels Chacón; el de ERC, Pere Aragonès; el del PSC, Salvador Illa; la de los comuns, Jéssica Albiach; la de la CUP, Dolors Sabater; el del PP, Alejandro Fernández; el de Vox, Ignacio Garriga: y la de Junts, Laura Borràs.

Sobre el escenario postelectoral, el candidato de ERC, Pere Aragonès, ha pedido a los partidos hacer un cordón sanitario a Vox y que no se acepten sus votos para formar Govern, y ha asegurado: "Ya sé que Garriga me querría en la cárcel, pero me queda tiempo defendiendo la libertad de expresión. El 14-F Cataluña hará un voto antifascista".

Garriga ha replicado a Aragonès que no puede dar lecciones "cuando su gente tira piedras y se hace fotos con Arnaldo Otegi", y ha asegurado que si en la primera ola no había EPIs para sanitarios es porque los independentistas han destinado el dinero a sus objetivos.

PP y Ciudadanos condenan las agresiones

Después de que hayan lanzado a dirigentes de Vox objetos e increpado en las visitas que han hecho en Salt (Girona) y Vic (Barcelona), el candidato del PP a los comicios, Alejandro Fernández, y el de Cs, Carlos Carrizosa, han condenado dichas "agresiones", alegando que también lo han sufrido.

Tras las palabras de Garriga, la candidata de la CUP por Tarragona, Laia Estrada, le ha llamado "fascista, populista y homófobo", y después de que el cabeza de lista e Vox se haya referido a ella como delincuente, ha negado que lo sea.

Fernández (PP) ha afeado a Garriga que defienda sus ideas "a grito pelado", así como las palabras utilizadas por Estrada dirigidas al candidato de Vox, y ha pedido respetar su participación en el debate como en una sociedad democrática.

Los candidatos del 14F en el debate de La Sexta EUROPA PRESS 11/2/2021

Carrizosa ha dicho que los incidentes en los actos de Vox son "ataques del separatismo", tras acusar a las juventudes de la CUP de haber roto los cristales de la sede del partido, aunque Estrada le ha replicado que el problema de fondo es la necesidad de resolver el conflicto catalán.

La candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha pedido a Garriga que "no se haga la víctima", después de que éste haya asegurado que no es negacionista en el tratamiento de la covid-19, y le ha espetado que las verdaderas víctimas son las de la violencia de género que Vox niega.

La candidata de Junts, Laura Borràs, ha pedido a la moderadora del debate que no permita ciertas expresiones de Vox, porque cree que se intoxica la opinión pública, y ha reprochado a Garriga que ella y Aragonès, en vez de ataques, han sufrido "querellas por parte de personas xenófobas".

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha querido trasladar la convicción de que se puede llegar a un entendimiento y convivencia en Cataluña, y ha advertido a sus oponentes políticos: "Las formas importan en política, y yo quiero recordar que España quiere a Cataluña y Cataluña quiere a España. Hay que acabar con este desencuentro".

La candidata del PDeCAT ha sido la única que ha utilizado el catalán en su 'minuto de oro', mientras que el resto de formaciones lo han hecho en castellano.

La candidata del PDeCAT no ha querido entrar a valorar los desencuentros entre el resto de formaciones y ha insistido, en cambio, en las propuestas que tiene su formación para revertir la situación de crisis en Cataluña, mediante una "rebaja de la presión fiscal" y unas políticas basadas en la diversidad territorial.

'Minuto de oro' en el debate

Al final del debate, todos los candidatos han tenido la oportunidad de protagonizar su 'minuto de oro' para incentivar al electorado a que el 14 de febrero apoyen sus candidaturas.

