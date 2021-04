Los seis principales candidatos a las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo han protagonizado este miércoles un intenso debate en el que han tratado de dejar claras sus intenciones y su mensaje a los ciudadanos madrileños. El encuentro organizado por Telemadrid será el único que confrontará a los seis principales partidos, representados por Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid), Edmundo Bal (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Podemos) y Rocío Monasterio (Vox).

Las cifras de fallecidos durante la pandemia, los impuestos o la polémica campaña de Vox contra los menas son algunos de los temas que han generado más fricción entre los participantes. Aún así, el encuentro se ha desarrollado sin sorpresas, sin grandes anuncios electorales, y ha dejado poco margen para las anécdotas.

"Lo más mezquino de la política española"

"Es usted un personaje muy poco querido en los barrios de Madrid, una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera coger el escaño. Es lo más mezquino que hay en política española", le ha recriminado Isabel Díaz Ayuso a Pablo Iglesias tras enzarzarse por las cifras de muertos durante la pandemia. "Usted cree que es decente tomarle el pelo a los ciudadanos con las cifras de muertes que tiene la comunidad. No se preocupaban de los ciudadanos de esta comunidad, sino de hacer caer al Gobierno de España", ha replicado el candidato de Unidas Podemos.

"Vamos a aprovechar el Zendal"

"He sido muy crítica con el Zendal pero lo vamos a aprovechar. Ahora mismo no tiene las características necesarias. El drama de la Comunidad de Madrid no es nuevo. Es el fruto de sus políticas. Uno de los retos que tenemos es hacer atractivo a los profesionales el trabajar aquí. Nosotros proponemos otro modelo, no el actual, que es low cost.", ha asegurado Mónica García sobre el hospital público inaugurado durante la pandemia. "Usted solo ha mandado a los suyos al Zendal para boicotearlo. La izquierda necesita azuzar el dolor de las familias y de los enfermos como hicieron con los pacientes del Zendal. Dejen ya de meter miedo a la gente", le ha respondido Ayuso.

Impuestos y Pedroche

"El otro día dijo Cristina Pedroche, que no sé a quién vota: 'Yo tengo un buen salario y no tengo problema en pagar los impuestos que me correspondan para que haya buena sanidad o educación. Esto es de sentido común, y es un elemento identitario de la izquierda", ha reclamado Pablo Iglesias. "Hablando, con tiempo, encontraríamos la situación. En este momento, no", ha replicado ángel Gabilondo, cerrando la puerta a la propuesta del candidato de Podemos.

Monasterio cuestiona el toque de queda

"No podemos seguir con un toque de queda a las 23.00, porque necesitamos reactivar la economía. Los madrileños tienen que salir corriendo para llegar a sus casas como si fueran delincuentes. Y hace falta acabar con el despilfarro político. No necesitamos para nada 136 diputados cobrando 4500 euros al mes en la Asamblea de Madrid. También sobran viceconsejerías. Todo esto es el trabajo que tenemos que hacer", ha reclamado Rocío Monasterio.

"Dentistas y gafas gratis"

"Proponemos dentista gratis y gafas gratis para los madrileños. Es algo que se puede hacer, aunque algunos digan que es imposible como decían cuando planteamos subir el salario mínimo", ha expuesto Iglesias como parte de su plan en materia sanitaria, algo que rápidamente ha recibido la respuesta de Rocío Monasterio: "Si usted no se dedicara a gastar los recursos de los españoles en sus niñeras a lo mejor habría recursos para gafas para los españoles".

El "chaletazo" de Iglesias

En una de las múltiples disputas que han mantenido Iglesias y Díaz Ayuso, el candidato morado le ha preguntado si sabía "cuántas personas hay en lista de espera en la Sanidad de Madrid", sin obtener respuesta. "Yo le podría hacer 200 preguntas que usted no sabe. ¿Cuántos hospitales hay en la región? Si no tiene ni idea, nos está tomando el pelo", ha sido la réplica de Ayuso. Un intercambio que ha ido a más, y ha acabado entrando en el terreno personal: "Usted en el chaletazo, sin ayudar nunca", ha dicho Ayuso, a lo que Iglesias no ha tardado en responder: "Mi casa la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola, como hacen con ustedes".

Las colas del hambre

"Las personas que están en las colas del hambre son personas que llevan toda la vida trabajando, sacando adelante sus negocios. Me obligaron, y yo me opuse, a que siguiéramos arruinando a esas personas que quieren luchar por su recaudación. La gente no quiere subvenciones, quiere recuperar su vida", ha respondido Ayuso a la críticas de Iglesias y Gabilondo después de que estos le hayan acusado de haberles llamado "mantenidos y subvencionados".

Vox vuelve a mostrar el cartel de los menas

Vox ha sacado de nuevo el polémico cartel contra los menas durante el debate. "La desigualdad es que una pensionista tenga 426 euros mientras que Madrid paga por cada menas 4.700 euros cada mes. En España parece que es delito de odio decir la verdad". Unas afirmaciones que han encontrado una respuesta unánime del resto de los candidatos. "Nosotros hemos recurrido ese cartel", ha dicho Gabilondo. "Es indecente lo que dice", se ha sumado Iglesias. Edmundo Bal también ha respondido: "¿Así van a llevar las políticas sociales? ¿Los van a poner en las escuelas?".

"Hay 269 menores menas en una población de siete millones. Estamos obligados a atenderlos e integrarlos", ha dicho, por su parte, Díaz Ayuso.

"Eslóganes vacíos"

"Señora García, si habla de modernizar la atención primaria, tiene usted que plantear medidas. Me llamala atención que siendo usted médico no detalle cómo hay que mejorarla. Hay que ayudar a los sanitarios, más allá de aplaudir en los balcones. Se queda usted en eslóganes vacíos", le ha dicho Edmundo Bal a Mónica García.