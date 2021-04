Sigue en directo a partir de las 21.30 (Telemadrid, La 1 y La Sexta) el primer y único debate al que acudirán los seis principales candidatos a presidir la Comunidad de Madrid a partir del 4 de mayo. Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), Edmundo Bal (Ciudadanos), Mónica García (Más Madrid), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Rocío Monasterio (Vox) se ven las caras para tratar los temas de la actualidad madrileña que han marcado la campaña.

Tras los turnos de presentación de los candidatos, el debate estará dividido en seis bloques: la pandemia, el reto sanitario, el reto social, cómo reactivar Madrid, posibles pactos y el minuto final. El encuentro estará moderado por el director de Informativos de la RTVM, Jon Ariztimuño, y la periodista y presentadora del programa '120 minutos', María Rey, desde las 21.30 horas.

Finaliza el debate de los candidatos a la Comunidad de Madrid.

23.40 Iglesias: "Si recuerdas y no olvidas, volveremos a ganar", cierra Iglesias, al que le han sobrado 20 segundos de su último minuto

23.39 García: "Creo en el poder transformador de la política. quiero una sociedad justa y equitativa, una región donde vivir en libertad y empatizar con los más frágiles".

23.38 Monasterio: "Los votos de Vox van a ser la clave para frenar que entre la izquierda en Madrid. Yo hoy les pido el voto seguro para proteger Madrid".

23.36 Ayuso: "Ahora mismo nos jugamos el modelo para Madrid y España que pretende cambiar por la puerta de atrás en la Moncloa. Tenemos un reto apasionante, que se trata de luchar por la libertad. Hemos de elegir: comunismo o libertad. Yo elijo el camino de la libertad".

23.35 Bal: "Defendemos los intereses generales y me presento para evitar los bandos, para ser el presidente de todos, de todos los madrileños".

23.34 Gabilondo: "Estamos ante un momento crucial. Nos conocen, me conocen, somos el PSOE y yo soy un profesor que se ha dedicado a proteger el bien común", dice antes de pedir el apoyo de los votantes.

Turno para el último bloque, el discurso final de los candidatos

23.32 Gabilondo: "Ni con Vox ni con el PP. Y los dirigentes de Cs han elegido su camino junto Ayuso. Yo me dirijo a los votantes de Ciudadanos que quieran otra cosa", dice antes de dirigirse a Iglesias y Mónica García para "frenar el paso al Gobierno de Colón". "Me dirijo a Mónica García, sumamos. Me dirijo a Unidas Podemos tenemos 12 días para ganar las elecciones”.

23.32 Ayuso: "Quiero gobernar con libertad otros dos años. Tenemos las recetas para la recuperación. Madrid es la pieza clave, y por eso estas elecciones han trascendido al ámbito nacional".

23.31 Monasterio: "Vamos a ser la clave para evitar un Gobierno de la izquierda".

23.29 García: "Después de tantos años de gobierno del PP, estamos dispuestos a dar una oportunidad a todo aquel que quiera formar un gobierno decente", dice la candidata de Más Madrid, que no cierra la puerta a un entendimiento con Cs.

23.27 Iglesias:"El señor Bal sabe perfectamente que su partido no va a tener representación tras las elecciones. Volveremos a ganar y habrá un Gobierno de coalición de izquierdas en Madrid".

23.27 Llega la hora del quinto turno, los pactos

23. 25 Monasterio y Bal se enzarzan. La de Vox repite que Ciudadanos "ha traicionado a sus votantes y no tienen ninguna credibilidad" y el candidato naranja reacciona diciendo que lleva "30 años trabajando de abogado del Estado, no me vuelva a llamar traidor"

23.17 Bal: "Le quiero preguntar al señor Gabilondo qué pasará cuando ERC le pida a Sánchez que suba los impuestos a Madrid para renovar los presupuestos". El candidato socialista defiende "un plan de choque de empleo juvenil" y otras medidas sin responder a las preguntas del candidato de Ciudadanos.

23.16 Iglesias: "La política del mascarillas fuera, todo abierto no ha funcionado ni en lo económico".

23.15 Ayuso defiende las cifras de creación de empleo de Madrid ante las críticas de la candidata de Más Madrid: "Somos la comunidad que más empleo está creando en España actualmente".

23.12 García: "Para reconstruir la Comunidad de Madrid, tienen que ayudar más los que más tienen".

23.08 Ayuso reivindica su gestión económica: "No hay una cuestión de milagros. Si la economía en Madrid ha resistido mejor en Madrid que en España es gracias a las medidas liberales que llevan implantándose durante 16años. Gracias a esos años bajando impuesto hemos podido salir adelante y ahora queremos llevar a cabo una rebaja histórica del IRPF, que ya llevábamos en el programa de 2019. Quiero gobernar con las manos libres".

23.06 Bal y Monasterio se enzarzan discutiendo sobre el cumplimiento del programa electoral. "Lo han cumplido tanto que por eso preparan mociones de censura", responde Monasterio cuando Bal argumenta que han cumplido un 80% del programa.

23.05 Bal: "Gabilondo e Iglesias, me llama la atención la familiaridad con la que se tratan. Usted quiere subir los impuestos, aunque ahora diga que no. Y quiere que Iglesias sea su vicepresidente. Por primera vez en la historia, el PIB de Madrid supera al de Cataluña y eso lo ha hecho Ciudadanos. ¿Quiere el gobierno del milagro y de éxito con Ciudadanos o el del disparate con Vox?”, a lo que Ayuso responde agradeciendo el trabajo de Ciudadanos y asegurando que le gustaría contar con ellos de nuevo.

23.02 Monasterio: "No podemos seguir con un toque de queda a las 23.00, porque necesitamos reactivar la economía. Y hace falta acabar con el despilfarro político. No necesitamos para nada 136 diputados cobrando 4500 euros al mes en la Asamblea de Madrid. También sobran viceconsejerías. Todo esto es el trabajo que tenemos que hacer"

23.00 Gabilondo: "En este momento no", responde a las peticiones de Iglesias de subir los impuestos.

22.57 Iglesias: "Nosotros dimos 7.000 millones en ayudas a la hostelería y en Madrid se dieron cero euros. El impuesto de sucesiones, hay que eliminar las bonificaciones para las herencias superiores al millón de euros. Esto es de sentido común, y es un elemento identitario de la izquierda. El otro día dijo Cristina Pedroche, que no sé a quién vota: 'Yo tengo un buen salario y no tengo problema en pagar los impuestos que me correspondan para que haya buena sanidad o educación'".

22.54 Gabilondo: "Madrid no tiene unos presupuestos para dar respuesta a la situación que ha provocado el covid. Mi idea es no tocar los impuestos ni un euro en este momento y trabajar para crear empleo. Se pueden crear 135.000 empleos en tres años. Hay que dar ayudas directas a la hostelería, que aquí no se han dado. En una situación en que la economía ha ido mal Yo no soy Sánchez. Soy Ángel Gabilondo, y me presentó yo"

22.53 Turno para el cuarto bloque del debate, sobre cómo reactivar Madrid.

22.48 García: “Los progenitores que tengan que reducirse la jornada laboral, van a tener una renta complementaria”.

22.45 Iglesias: "Hay que aumentar un 10% el presupuesto de la cultura, y la cultura no son los toros"

22.43 Monasterio: "Si los menas son niños, lo que tienen que hacer es volver con sus padres. Y si no son niños, deben ser detenidos".

22.37 Iglesias: "Los jóvenes en Madrid deberían gastar el 105% de su sueldo en un alquiler medio. Hay que inspirarse en el acuerdo que firmamos Pedro Sánchez y yo para regular los precios del alquiler".

22.35 Ayuso: "Las personas que están en las colas del hambre son personas que llevan toda la vida trabajando, sacando adelante sus negocios. Me obligaron, y yo me opuse, a que siguiéramos arruinando a esas personas que quieren luchar por su recaudación. La gente no quiere subvenciones, quiere recuperar su vida", responde a la críticas de Iglesias por las colas del hambre.

22.32 Iglesias: "Es indecente llamar mantenidos y subvencionados a quien tiene que estar en una cola del hambre. Es indecente lo que dice sobre los menores no acompañados. Lo que ustedes defienden, señora de Vox, no tiene cabida en la democracia. Ustedes defienden abiertamente que la dictadura fascista es mejor que el actual Gobierno de coalición. Creo que el día 4 los ciudadanos les van a dar una lección".

22.28 Monasterio: "Sin seguridad no hay libertad. Si la gente tiene miedo a salir a la calle por salir a la calle por algo como lo que pasó el otro día con un grupo de menas en el parque del Oeste, de esto ustedes no quieren hablar. Parece que ahora es delito de odio decir la verdad".

22.26 Gabilondo: "La desigualdad es un drama en Madrid del que se habla muy poco. Yo me siento muy ofendido con lo que ha pasado con las colas del hambre. Usted, señora Ayuso, no puede decir lo que ha dicho. No es una vergüenza ponerse en una cola del hambre. Es una vergüenza que alguien pueda pensar que un ser humano que está en una cola es un mantenido. Si queremos combatir la pobreza de verdad debemos ir a la raíz del problema".

22.25 Ayuso: "Lo más importante ahora es generar el empleo que se perdió en la primera ola por culpa del Gobierno. Eso es algo que estamos haciendo en Madrid, como hemos demostrado. Vamos a defender a capa y espada la libertad de la familias para elegir la educación de sus hijos"

22.23 Llega la hora del bloque número tres, el reto social.

22.22 Gabilondo: "No se hizo nada en Madrid cuando nosotros queríamos replantear seriamente el modelo de residencias, porque no funciona".

22.21 Iglesias: "Mi casa me la pago yo, no me la paga Sarasola".

22.20 Ayuso: "Usted viene aquí a tomarnos el pelo, señor Iglesias. La mejor Sanidad Pública de España es la madrileña, y no sabe de lo que habla"

22.18 Monasterio: "Si usted no se dedicara a gastar los recursos de los españoles en sus niñeras a lo mejor habría recursos para gafas para los españoles"

22.16 García: "Debemos bajar el tono y dejar de molestar a los ciudadanos. Nosotros proponemos el plan Vete al médico para que la salud mental sea algo prioritario".

22.15 Iglesias: "Proponemos dentista gratis y gafas gratis para los madrileños. Es algo que se puede hacer, aunque algunos digan que es imposible como decían cuando planteamos subir el salario mínimo".

22.13 Monasterio: "Madrid no se puede parar, y para esto tenemos que tener un plan de vacunación que implique a todo el mundo, a las mutuas, las empresas, los sanitarios, los militares... para poder salir de la situación en la que estamos cuanto antes".

22.12 Gabilondo: "La realidad es que la inversión sanitaria por habitante en la Comunidad de Madrid es la segunda menor en toda España. El modelo tiene que basarse en los centros de Salud, hay que dignificarlos aumentando el personal".

22.10 Bal: "Señora García, si habla de modernizar la atención primaria, tiene usted que plantear medidas. Hay que ayudar a los sanitarios, más allá de aplaudir en los balcones. Y señor Iglesias, estudie bien lo que es el concepto de progresividad fiscal".

22.08 Monasterio: "Dejen de dar lecciones, porque los profesionales sanitarios a la hora de la verdad votan en contra de ustedes".

22.05 Iglesias: "Es necesario que la Comunidad de Madrid cumpla la Constitución en materia fiscal. Hay que adecuar la Comunidad de Madrid a la Constitución".

22.03 Ayuso: "Usted solo ha mandado a los suyos al Zendal para boicotearlo. En Madrid no hemos dejado morir a la gente. Con la poca ayuda con la que contábamos luchamos por la vida. Estamos trabajando siempre por la Sanidad. La izquierda necesita azuzar el dolor de las familias y de los enfermos como hicieron con los pacientes del Zendal. Dejen ya de meter miedo a la gente".

22.02 García: ""He sido muy crítica con el Zendal pero lo vamos a aprovechar. Ahora mismo no tiene las características necesarias. El drama de la Comunidad de Madrid no es nuevo. Es el fruto de sus políticas. Uno de los retos que tenemos es hacer atractivo a los profesionales el trabajar aquí. Nosotros proponemos otro modelo, no el actual, que es low cost. A lo que ha pasado en las residencia de la Comunidad de Madrid se le llama traición. Nosotros estamos orgullosos de nuestra Sanidad Pública y de nuestros profesionales".

22.02 Turno para el segundo bloque del debate, el reto sanitario.

22.01 Gabilondo: "El plan de vacunación no funciona, es urgente cambiarlo".

22.00 Bal: "Ya se han llamado mezquinos, mentirosos... Yo les propongo llegar a un acuerdo para la vacunación, para que se unan la Sanidad Privada y la Pública".

21.58 García: "Hemos estado trabajando en los hospitales abandonados por su Gobierno, señora Ayuso. Ustedes están llevando a cabo un caos en la vacunación. Con nosotros pasará de ser una chapuza a una esperanza".

21.56 Gabilondo: "No acepto que se diga que estamos utilizando los muertos para buscar un beneficio político"

21.54 Ayuso: "Es usted un personaje muy poco querido en los barrios de Madrid. Usted solo da vergüenza ajena. Ustedes salvo insultar, no hicieron nada. Es usted lo más mezquino que hay en política española".

21.52 Iglesias: "¿Puede usted decir una comunidad en España con más fallecidos que Madrid. Usted cree que es decente tomarle el pelo a los ciudadanos con las cifras de muertes que tiene la comunidad. Ustedes no se preocupaban de los ciudadanos de esta comunidad, sino de hacer caer al Gobierno de España".

21.52 Monasterio: "Yo de Ciudadanos, que nos ha traicionado, no voy a hablar más esta noche. Nadie nos escucho cuando pedimos cerrar Barajas".

21.51 García: "Me fascina que la señora Ayuso no haga ningún tipo de autocrítica. El divorcio entre su política y la realidad de lo que hemos vivido en la calle y los hospitales me da fuerza para luchar porque usted no vuelva a la Puerta del Sol".

21.50 Bal: "Creo que los españoles están hablando de que quieren la garantía de que vacunemos cada día 24 horas al día. Quieren consenso, moderación y respeto para luchar contra la pandemia".

21.48 Gabilondo: "Su forma de entender la política la hemos tenido durante muchos años, y no es gestión, es ideología. Tenemos que romper con ella".

21.47 Ayuso: "Lo que hizo el Gobierno es echarse a las espaldas de salir a paliar los efectos de la pandemia. Creamos un hospital público que intentaron boicotear algunos de los que tengo a mi lado. La mortalidad en Madrid nunca fue superior a la de otras comunidades. Madrid se tiene que comparar con otras grandes capitales, que nos llaman para pedirnos ayuda y para preguntar por nuestra forma de trabajar".

21.45 Mónica García: "Hemos tenido una presidenta ni-ni, además de los datos sanitarios nefastos también los datos económicos lo han sido".

21.43 Bal: "Con el drama que estamos viviendo, se dediquen ustedes a patrimonializar el dolor es inapropiado".

21.42 Iglesias: "Madrid es la comunidad con más casos de covid, con más casos de hospitalización, con más fallecidos por coronavirus, y figura entre las ciudades europeas con más número de muertes por habitante. Para el Gobierno de Madrid la pandemia no ha sido una desgracia, solo ha sido una oportunidad para hacer caer al Gobierno que llamaban socialcomunista"

21.40 Monasterio: "Hoy aquí se presentan algunos partidos que nos han llevado a las peores cifras de muertos en España, han arruinado a los comercios, a las empresas, y se atreven a venir aquí a dar lecciones. Esto es el señor Pablo Iglesias, que ahora pretende venir a arruinar Madrid. Y esto es el partido del señor Gabilondo. Hay que abrir Madrid y quitar las restricciones".

21.39 Turno para hablar del Madrid en pandemia.

21.37 Bal: "Las escuestas dicen que no vamos a tener una fotocopia del Gobierno de España en Madrid. Estas elecciones van de si vamos a tener un Gobierno con Vox o con Cs".

21.36 Gabilondo: "Cuando llegó el momento de la verdad, el modelo del PP se desplomó. Esto no es gestión, esto es su ideología"

21.35. Ayuso: "Está en riesgo el futuro de la Comunidad. He decidido tratar como adultos a los ciudadanos y quiero tener fuerza para que esta vez me dejen gobernar en libertad".

21.34 Mónica García: "Querría pedirle a la señora Ayuso que retire sus insultos a la gente que pasa hambre"

21.33. Rocío Monasterio: "Todos los que están aquí se indignan cuando denunciamos que un mena cuesta 4700 euros"

21.33 Pablo Iglesias: "Quiero dirigirme a los trabajadores y trabajadoras. Quero recordarles que sus jefes deben darles permiso para ir a votar el día 4"

21.30 Comienza el debate con los minutos de presentación de los candidatos. Rompe el hielo Pablo Iglesias.

21.25 Cada candidato contará, para empezar, con 30 segundos para exponer su presentación.

21.20 ¿Cómo va a funcionar el debate? Durará unos 120 minutos. Estará dividido en seis bloques: Madrid en pandemia, retos sanitarios, retos sociales, bloque económico, pactos de gobierno y el minuto de oro como cierre. Cada bloque se introducirá con una pregunta por parte de María Rey y Jon Ariztimuño y el candidato tendrá hasta 30 segundos para contestar sin ser interrumpido. Después de eso, podrán ser interpelados o repreguntados por los moderadores.

21.15 Los candidatos preparan los últimos detalles con el personal de Telemadrid antes de que se inicie el debate.

21.10. Ya están todos los candidatos en Telemadrid. En apenas 20 minutos arranca el debate.

21.00 En taxi accede Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, a las instalaciones de Telemadrid. "La estrategia es hacer propuestas, esto no puede ser un espectáculo. Los debates son fundamentales en democracia, ojalá hubiera muchos más. Estamos convencidos de que las izquierdas estamos cada vez más cerca de poder sumar", responde a las preguntas de la prensa acerca de su estrategia que seguirá esta noche. "No se trata de que haya ruido, sino de que haya propuestas y seriedad", cierra.

#EnDirecto | Las llegadas a los estudios de Telemadrid finalizan con la de Iglesias

20.56 Y apenas unos segundos después aparece Mónica García, candidata de Unidas Podemos, que hoy debuta en un debate electoral.

Llega ya al nuestra candidata, la médica para compartir nuestras propuestas del Madrid verde, justo y feminista que va a llegar este

20.50 Llega con unos minutos de retraso sobre el horario previsto Rocío Monasterio, candidata de Vox. "Con muchas ganas y con ilusión de exponer el programa de Vox sin manipulación", adelanta. "Los madrileños podrán ver esta noche que es una opción segura", dice Santiago Ribas, su jefe de campaña.

#EnDirecto | Monasterio llega a las instalaciones de la Ciudad de la Imagen para participar en el debate a seis de Telemadrid

20.35 Turno ahora para Isabel Díaz Ayuso. "El de hoy es el día celebre de todas las elecciones y estoy con ganas de recordar todo lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid y también de pasar un buen rato, porque al final esto también es divertido", asegura la actual presidenta tras hacerse una foto con un seguidor que la ha recibido en el Paseo del Príncipe, a las puertas de Telemadrid. "Quiero trasladarle a los ciudadanos de Madrid que me siento muy orgullosa de ser su presidenta y el modelo de sociedad que defiendo y quiero para los próximos años".

‼️Llega la libertad a Telemadrid‼️



‼️Llega la libertad a Telemadrid‼️

Todos con Isabel Díaz Ayuso.

20.25 Llega con su moto Edmundo Bal, que ha aparcado dentro de Telemadrid. "Vengo con muchísimas ganar de debatir", avisa tras saludar a los seguidores de Ciudadanos que le han recibido en la sede de la cadena coreando su nombre. "Edmundo Bal es la persona más preparada para gobernar en Madrid. Es el mejor candidato posible y hoy vamos a explicar a los votantes que para seguir con el proyecto que ha funcionado estos dos años es necesario Ciudadanos", asegura su jefe de campaña, Cesar Zafra.

Edmundo Bal, candidato de Cs. EP

20.20 El próximo en llegar será Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos, al que hace unos minutos se le ha podido ver salir de la sede de su partido, en la calle Alcalá, en su moto.

20.10 Llega a la sede de la cadena pública madrileña Ángel Gabilondo. El candidato del PSOE es el primero de los seis participantes en el debate en aparecer por Telemadrid. "Los madrileños y madrileñas nos merecemos una Comunidad seria", ha manifestado Mónica Carazo, su jefa de campaña, a la que el viento le ha jugado una mala pasada, haciendo que se le volaran los papeles que traía consigo durante el paseíllo previo a la entrada.

👋Quedan pocos minutos para el primer DEBATE de la campaña❗



📺Nuestro candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, @equipoGabilondo, ya ha llegado a los estudios de @telemadrid.



Madrid necesita un Gobierno EN SERIO. ¡Lo conseguiremos!🌹#DebateTelemadrid pic.twitter.com/nf1WY3v1kq — PSOE (@PSOE) April 21, 2021

20.05 Hay que recordar que el de este miércoles será primer y único debate al que acudirán los seis principales candidatos. Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE), Edmundo Bal (Ciudadanos), Mónica García (Más Madrid), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Rocío Monasterio (Vox) tratarán los principales temas de la campaña madrileña en menos de una hora y media.

20.00¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo del debate de las elecciones a la Comunidad de Madrid. En breves momentos empezaran a llegar los candidatos a la sede de Telemadrid, donde se celebra el encuentro entre los seis candidatos a la presidencia.