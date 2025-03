Otra dana alimenta el miedo en España: lluvias torrenciales en Valencia, un muerto en Murcia y alertas de emergencia

Cuatro meses después de la mortal dana del 29 de octubre, la Comunidad Valenciana se ha vuelto a teñir de rojo con un aviso de riesgo extremo por lluvias torrenciales, una reunión urgente de emergencias y el envío de alertas a móviles en el interior de Castellón para que la gente no salga de su casa.



Todo ello en una jornada marcada por los chubascos generalizados en el Mediterráneo y Andalucía, con avisos rojos (riesgo extremo) por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Ronda, en Málaga (ya levantado sobre las siete de la tarde) y en el interior sur de Castellón, aún en activo, tras un fin de semana en el que falleció un hombre arrastrado por una riada en Lorca (Murcia) y en el que copiosas nevadas dejaron decenas de vehículos atrapados.



El mensaje a móviles de vecinos del interior sur de Castellón, del que se ha informado en redes sociales a las 16:32 horas, pide evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, así como no realizar actividades en cauces y sus proximidades, según la alerta de Protección Civil remitida por la Generalitat a través del Centro de Coordinación de Emergencias.



Todos los parques de bomberos de la provincia de Castellón, tanto profesionales como voluntarios, están activos y, junto a bomberos forestales de la Generalitat valenciana, revisan los lechos de los ríos, barrancos y ramblas de las zonas más afectadas por el temporal de lluvias.

Con esta potencia baja el agua del Río Chico, en el Vall de Almonacid (Castellón). La AEMET ha elevado a roja la alerta por lluvias en el interior sur de Castellón y ha enviado alertas a los móviles de los ciudadanos https://t.co/sWGBW8Mcn0 pic.twitter.com/3kLB7Nt4Yr — Europa Press (@europapress) March 3, 2025

Además, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha recomendado a los ayuntamientos que suspendan las actividades escolares, deportivas y lúdicas durante este martes y miércoles, y a los ciudadanos que extremen las precauciones, eviten desplazamientos innecesarios y se mantengan informados exclusivamente a través de canales oficiales.



Barrachina sigue desde el Centro Provincial de Coordinación del Consorcio de Bomberos el episodio de lluvias que afectan al interior sur, adonde se ha desplazado el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.



El aviso rojo de Aemet para la tarde de este lunes en el interior sur de la provincia de Castellón preveía posibles lluvias persistentes y abundantes que podrían acumular 180 litros por metro cuadrado en doce horas. Pero estas previsiones incluso se han superado en algunas estaciones de la Sierra de Espadán de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) como Sueras o Torralba del Pinar con acumulados de 201.2 y 196 litros, respectivamente.



La Aemet también activó a primera hora de la tarde un aviso rojo por lluvias persistentes en la comarca andaluza de Ronda, que ya ha sido desactivado, al igual que alerta naranja (riesgo importante) que afectaban a la provincia de Málaga, sin que se hayan registrado incidencias destacadas a lo largo del día.

Suspendido el Villarreal-Espanyol por la alerta roja

El temporal también ha afectado en el deporte. El partido de la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el RCD Espanyol previsto para este lunes a las 21:00 horas en el Estadio de la Cerámica fue suspendido por la alerta roja decretada por las fuertes lluvias que afectan a la provincia de Castellón.

"Con motivo de las recomendaciones de seguridad por el riesgo de inundaciones como consecuencia de la actual dana que se sitúa en Castellón, les informamos que el Juez de Competiciones Profesionales ha decidido el aplazamiento del partido de la jornada 26 de Primera División entre el Villarreal CF y el RCD Espanyol de Barcelona", informó el Villarreal en sus medios oficiales.

Aún permanece activo hasta las 20.59 horas el nivel naranja

Las lluvias, que también se han sentido durante el fin de semana, ya habían provocado el fallecimiento de un hombre arrastrado por una riada en Murcia, cuyo cadáver se ha encontrado a las ocho de la mañana, y decenas de vehículos atrapados por las nevadas. El tiempo en esta primera semana de marzo será "adverso" en el país, según ha informado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, quien ha declarado que "puede haber crecidas y desbordamientos de ramblas y barrancos, por lo que conviene alejarse de cauces aunque estén secos o bajen con poca agua".



También lloverá de forma abundante en Canarias y en el municipio de Telde (Gran Canaria) las lluvias de las últimas horas en el archipiélago ya han provocado el desbordamiento de un embalse en el barranco García Ruiz, que arrastró un turismo y una motocicleta y obligó al corte de una calle. Según la Aemet, este lunes están en aviso naranja (riesgo importante) la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía por fuertes lluvias, a las que se suman Castilla y León y Canarias, aunque en amarillo (riesgo para ciertas actividades), también por precipitaciones.



Dadas las advertencias, los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre han reforzado las medidas preventivas para minimizar riesgos, aunque algunas localidades afirman que este episodio no sería asimilable al de aquella crisis. El Ayuntamiento de Vilamarxant (Valencia) ha advertido a sus vecinos de que no se acerquen al barranco de Teulada, donde la acumulación de las precipitaciones de las últimas horas y las lluvias en municipios vecinos situados aguas arriba están provocando la crecida del caudal.



La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este lunes que debido a las intensas precipitaciones que se han producido y se prevé que continúen podrían originarse crecidas súbitas en cualquier curso fluvial de las cuencas de los ríos Jalón, Guadalope y Matarraña, así como en el Bajo Ebro.

Efecto en carreteras

En cuanto a la situación de las carreteras afectadas por el temporal de nieve, especialmente intenso este lunes, permanece abierta al tráfico desde primeras horas de la madrugada la autovía A-2 (Madrid-Barcelona), que estuvo cortada 45 kilómetros, desde Alcolea del Pinar (Guadalajara) hasta Santa María de Huerta (Soria).



El Centro de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León activó el Plancal en nivel 1, que ascendió a nivel 2 a las 23:10 horas debido a la gravedad de la situación, para la provincia de Soria debido a las retenciones de vehículos a causa de las nevadas, con cerca de unos 500 vehículos retenidos en diferentes puntos.



Durante la madrugada, la circulación en las carreteras de la provincia de Soria fue restableciéndose. Aún así, existieron accidentes por la nieve caída anoche en la zona de El Espinar (Segovia) que provocó varias colisiones múltiples en la autopista AP-6, con cuatro personas heridas de carácter leve.