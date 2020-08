Crecen las dudas sobre la vuelta al cole: Madrid rechaza confirmar "un inicio al 100%"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado este jueves que en actual escenario de crecimiento de casos y con el número de contagios por coronavirus que se vienen produciendo no se plantearía "un inicio al cien por cien" del curso escolar.

En una entrevista en la 'Cadena SER' recogida por Europa Press, Escudero ha manifestado sus "dudas" respecto a la presencialidad "cien por cien" con datos como los que hay actualmente, tanto por el número de contagiados como por la "tendencia en crecimiento".

A su juicio, es "fundamental" tomar la decisión con los datos epidemiológicos "muy cercanos al momento, y, sobre todo, las tendencias", y ha destacado la necesidad de que "la tendencia en cuanto a detección de casos no vaya en aumento" para iniciar el curso de forma cien por cien presencial.

"Es importante que no solo valoremos la situación estrictamente particular de cada colegio, de cada aula, de cada grupo de convivencia, sino que estamos dentro de una región, es un virus que no entiende ni de fronteras, ni de regiones y que no entiende de colegios, que lo que hace es contagiar individuos", ha expuesto.

En un escenario de crecimiento de casos y, sobre todo, con el número de contagios que tenemos, desde luego yo no me plantearía un inicio al cien por cien"

"Esa decisión tenemos que medirla muy bien, pero insisto, en un escenario de crecimiento de casos y, sobre todo, con el número de contagios que tenemos, desde luego yo no me plantearía un inicio al cien por cien", ha apostillado.

Huelga del profesorado en Madrid

A la creciente incertidumbre sobre el comienzo del nuevo curso escolar se suma que este miércoles los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM han anunciado una huelga del profesorado de Madriden los diferentes días de comienzo del curso lectivo en cada una de las etapas educativas y otra jornada de huelga conjunta de todas las enseñanzas, el próximo 10 de septiembre.

En un comunicado remitido a los medios, acusan al Gobierno regional y a la Consejería de Educación de "inacción" frente al inicio de curso y afean que no se han previsto "ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos", lo que "pone en peligro" a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad madrileña.

Hasta el momento, las citadas organizaciones de alcance nacional solo han anunciado protestas en la Comunidad de Madrid. En ninguna otra región han acordado una iniciativa similar ante el avance de los rebrotes y el inminente arranque de curso.