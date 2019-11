¿Por qué se celebra la Cumbre del Clima 2019 en Madrid?

Madrid se prepara para acoger desde el día 2 de diciembre hasta el 13 la edición número 25 de la Cumbre del Clima, también conocida como Reunión de la COP (Conferencia de las Partes), que es el órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En esta vigesimoquinta reunión, participarán los 196 miembros que conforman en tratado más la Unión Europea, y se buscará avanzar hacia la implementación de todos los acuerdos firmados en reuniones anteriores para mejorar y combatir el cambio climático.

En esta Cumbre, el país que preside la reunión es Chile, y concretamente, la ministra de Medio Ambiente del país sudamericano, Carolina Schmidt, que seguirá siendo el máximo representante del organismo hasta diciembre del próximo año.

Las protestas sociales que vive el país andino y que han agitado el panorama político del gobierno de Sebastián Piñera durante el último mes hicieron que desde Chile y la ONU se buscara una solución para garantizar el buen desarrollo de la XXV Cumbre del Clima, y por esto, se acordó que Madrid fuera la ciudad que acogiera la reunión.

We are pleased to announce the COP Bureau has agreed that #COP25 will take place from 2-13 December in Madrid, Spain.https://t.co/4XZBBLOd15pic.twitter.com/YI12XRaroj