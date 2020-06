El fiasco de la cuarentena impuesta a los que llegan del extranjero: "No me han llamado ni una vez en 14 días"

Una fiesta de la alta sociedad en Córdoba en honor al príncipe Joaquín de Bélgica, recién llegado de su país y positivo por coronavirus pocos días después de reunirse con 29 personas en la ciudad andaluza, ha puesto de manifiesto los escasos o nulos controles que se están llevando a cabo para hacer cumplir la cuarentena obligatoria que el Gobierno impuso a todas aquellas personas que llegan a España procedentes del extranjero.

Una cuarentena de 14 días que entró en vigor el pasado 15 de mayo, causando un importante choque diplomático con Francia y mandando al traste todo el mes de junio para el sector turístico. Sin embargo, no está siendo supervisada a rajatabla. Ni las Delegaciones del Gobierno ni el propio Ministerio de Sanidad saben precisar a este diario cuántos casos activos de cuarentena hay en España ni si se ha tramitado algún tipo de sanción por incumplirla.

"No me han llamado ni una sola vez en 14 días para comprobar si estaba en casa", indica José Luis Agrelo, un español que llegó en un vuelo procedente de La Habana el 15 de mayo. Como él, otros cuatro ciudadanos consultados por Vozpópuliafirman no haber recibido ni una llamada telefónica ni una visita de las autoridades para corroborar que están en sus domicilios u hoteles cumpliendo la cuarentena.

De Madrid a otras provincias

Algunos, incluso, se han desplazado a otras provincias en coche particular o en transporte público después de aterrizar en Madrid. Es el caso de Paula Redondo. Procedente de Buenos Aires el pasado 24 de mayo, pasó la primera noche en un hotel de la capital tras llegar a Barajas y al día siguiente tomó un AVE en Atocha para ir hasta Valencia y pasar la cuarentena en casa de sus padres.

"Por responsabilidad social no he salido de casa ni un sólo día, ni he podido darles un abrazo a mis padres, pero no me han llamado las autoridades ningún día ni me han venido a visitar", asegura esta joven valenciana que el próximo lunes acabará el periodo de cuarentena.

Por el contrario, otras de las personas consultadas reconocen que no cumplieron en sus casas los 14 días. "Al tercer día pagué 140 euros para hacerme una PCR en un laboratorio privado y, como salió negativo, empecé a quedar con mis amigos y a ir a las terrazas de los bares. Nunca tuve miedo a que me llamaran para controlar la cuarentena. No tienen medios para hacerla cumplir", afirma Agrelo.

Un formulario, un termómetro y el caos

En la orden SND/403/2020, publicada en el BOE, el Ministerio de Sanidad obliga a guardar una cuarentena de 14 días en sus hogares u hoteles a todas las personas que llegaran desde el extranjero a partir del 15 de mayo. Los afectados están obligados a limitar sus desplazamientos y únicamente pueden salir a comprar alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistir a centros sanitarios; y por causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

A través de la Agencia Española de Seguridad Aérea, el Gobierno entregó a las aerolíneas un formulario o declaración jurada que todos los pasajeros deben facilitar a las autoridades en los aeropuertos españoles tras ser sometidos a un control detemperatura corporal. En el escrito deben plasmar sus datos e identificar el lugar en el que van a realizar la cuarentena.

Sanidad declina ofrecer datos acerca de cuántos viajeros internacionales han entrado en España desde el 15 de mayo. Tampoco facilita el número llamadas realizadas para supervisar el cumplimiento de la cuarentena

"Después de aterrizar y pasar los controles policiales, de aduanas y la cinta para recoger las maletas, teníamos que hacer cola para llegar a una mesa donde había dos funcionarios", afirma Covadonga, una joven de 25 años que llegó el 3 de junio a Barajas desde Australia y que hoy pasa la cuarentena en Asturias.

"Uno de ellos iba vestido con un EPI y era quien te tomaba la temperatura. Al otro le entregabas el formulario que nos dieron en el avión y de una forma protocolaria, pero cordial, te avisaba de que pueden llamarte o ir a visitarte para comprobar que estás cumpliendo la cuarentena", añade Paula Redondo.

Esos funcionarios son médicos de Sanidad Exterior, un centenario y poco conocido cuerpo dependiente del Ministerio de Sanidad que se encarga de velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias en aeropuertos y puertos marítimos. Sus cerca de 600 funcionarios están repartidos por toda la geografía e integrados en las distintas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Ni multas ni cifras del número de casos en cuarentena

Tanto en la orden de Sanidad como a la hora de entregar la declaración jurada en los aeropuertos, a los recién llegados se les advierte que "las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su seguimiento". Pero no se establece ningún régimen sancionador para quien incumpla la orden.

Ese seguimiento correspondería a Sanidad Exterior. Sin embargo, fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno de Madrid eluden dar datos sobre el seguimiento que se está haciendo a los viajeros que han entrado por el aeropuerto de Barajas. Dichas fuentes se remiten directamente al Ministerio de Sanidad.

Este último ha declinado ofrecer cualquier tipo de dato acerca de cuántos viajeros internacionales han entrado en España desde el 15 de mayo. Tampoco ha querido facilitar el número llamadas que han realizado las autoridades sanitarias desde entonces; ni cuántos casos positivos se han detectado; ni si tiene constancia que alguno de los viajeros no ha cumplido la cuarentena obligatoria.

Casos en el limbo

Desde la Delegación del Gobierno en Asturias aseguran no tener ni una sola persona en su territorio en cuarentena, cuando Vozpópuliha podido hablar con una joven que llegó el pasado 3 de junio desde Australia tras aterrizar en Madrid y que en sus primeros tres días de cuarentena en Asturias no ha recibido ninguna llamada de las autoridades.

Las fuentes oficiales consultadas aseguran no haber recibido ninguna notificación desde Madrid ni desde el Ministerio de Sanidad sobre viajeros internacionales que se fuesen a desplazar a esta comunidad autónoma. Entienden que si el pasajero ha entrado por Barajas, correspondería a Sanidad Exterior trasladarles el aviso.

Desde la Delegación del Gobierno en las islas Baleares, en cambio, aseguran estar controlando telefónicamente "a todos" los pasajeros que han accedido al territorio insular. Fuentes oficiales consultadas sostienen que dos médicos de Sanidad Exterior realizan llamadas "cada dos o tres días" a los viajeros.

Hasta el pasado 30 de mayo habían entrado en las islas 645 pasajeros internacionales, sobre todo a través del aeropuerto de Palma. En la última semana han recibido otros 390. Destacan la "actitud colaborativa" por parte de estos y aseguran no haber detectado ningún positivo desde que se impuso la cuarentena ni haber tramitado ningún expediente sancionador por incumplimiento de la misma.