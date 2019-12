Las críticas internas de CDC a ERC tras el 21-D: "Obvian que tenían a dos en el exilio"

Los registros al entorno de CDC desvelan las tensiones entre los dos bloques del independentismo. La Policía ha hallado un documento interno en el que el equipo del expresident Carles Puigdemont carga contra ERC tras los resultados de las elecciones al Parlament celebradas el 21 de diciembre de 2017. En el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, denominado "análisis del 21-D", se critica el "discurso poco amable" que -según recoge el texto- hizo obviar a la formación liderada por el exvicepresident Oriol Junqueras que "tenían dos consejeros en el exilio".

El hallazgo consta en el sumario de la investigación sobre las presuntas subvenciones irregulares a fundaciones cercanas a Convergència Democràtica de Catalunya. El escrito de seis folioses uno de los documentos intervenidos en la serie de registros que se han sido ordenados por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el juez Joaquín Aguirre.

"Esquerra ha vivido estos comicios con nerviosismo desde antes y toda la campaña. Nos veían ganadores de inicio y la evolución de las encuestas les ha hecho elegir un discurso poco amable que les ha hecho obviar, incluso, que tenían dos consejeros en el exilio", se lee en el documento redactado en catalán.

El "desbarajuste" en ERC

Este escrito se suma a otras cartas y conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial en las que constan las tensiones existentes entre los dos bloques del secesionismo catalán. Meses antes del análisis del 21-D, Víctor Terradellas -exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC- envió una carta al expresidente Artur Mas y al propio Puigdemont en el que alertaba del "desbarajuste" en el que se había convertido el departamento de exteriores dirigido por Raúl Römeva, uno de los líderes de ERC.

La advertencia de Terradellas, investigado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, respondería a una presunta conversación que mantuvo con el diplomático independiente Jan Hartman -con quien trató en su etapa como cónsul de Estados Unidos en Barcelona-. En la misiva se critica que el personal de Romeva "tiene una visión poco nacional del trabajo, priorizando la relación entre ciudades y no entre naciones".

Unidad para la DUI

Pese a las reiteradas críticas contra ERC que constan en el sumario, en el documento "análisis del 21-D" se hace hincapié en la necesidad de mantener la unión en el bloque secesionista. "Ahora hay que pensar en clave de futuro, de reanudación de la república en Cataluña. Y eso implica sumar, siempre que sea necesario, todos los escaños de la bancada independentistas", según expone el escrito.

En este sentido, desde CDC destacan la importancia de "aprovechar" la "oportunidad" que ha creado la candidatura de Puigdemont para constituir un "bloque independentista mayoritario que inicie una acumulación de fuerzas para hacer una DUI [declaración unilateral de la independencia] efectiva".

Según explica el círculo cercano al expresidente de la Generalitat en el documento, "el principal problema fue que la estrategia para hacer efectiva la DUI ni estaba preparada ni estaba asumida por parte del independentismo político mayoritario (PDeCat y ERC)". En los seis folios, que carecen de firma y de fecha, precisamente se señala que el posicionamiento público de ambas formaciones "condiciona cualquier paso que no tenga consecuencias penales".

Bloque independentista

Junts per Catalunya nació como una candidatura electoral independentista para las elecciones del 21-D. Fue una coalición entre el PDeCat y CDC liderada por el expresidente Puigdemont. Consiguió ser el segundo partido con más votos en aquellos comicios, por delante de ERC y por detrás de Ciudadanos.

En el documento que se incautó la Policía, se advierte al equipo de la "tentación de dimensionar la victoria de Cs", ya que el resultado de la formación naranja era "estéril" porque no generaba "ninguna suma posible". Se alerta también de que aunque la CUP -que logró el cuarto lugar en cuanto a votos- no era "aritméticamente necesaria" no significaba que no fuera "políticamente relevante".

De aquel llamado a las urnas, resultó investido en mayo de 2018 por mayoría simple y en segunda votación Quim Torra con los votos a favor de Junts per Catalunya y Esquerra.