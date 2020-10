Primera crisis entre Almeida y Villacís tras el giro de Ciudadanos en el cambio de calles

El cambio de criterio de Ciudadanos sobre la retirada de nombres del callejero madrileño ha abierto la primera grieta entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su vicealcaldesa, Begoña Villacís, según fuentes del Consistorio madrileño consultadas por Vozpópuli.

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid compareció este viernes por sorpresa junto a los diez concejales naranjas para anunciar que, a partir de ahora, su partido votará 'no' a cualquier iniciativa plenaria relativa a memoria histórica. Aunque no citó a ninguna formación, todo el mundo entendió que se refería a Vox ya que la izquierda quitó todos los nombres vinculados con el franquismo en la pasada legislatura de Manuela Carmena.

Villacís justificó el giro porque Ciudadanos no quiere sumarse a "ninguna propuesta que vaya dirigida a reabrir debates del pasado que solo busquen dividir a España en bandos". En este sentido, hizo hincapié en que los "populismos, de un lado y del otro, están cumpliendo su objetivo en el peor momento posible: promover su propia guerra con el único fin de polarizar y eludir hablar de los problemas que verdaderamente importan a los madrileños".

Ante la crisis más grave que hemos vivido, hay partidos que insisten en la confrontación continua, en luchar con fantasmas del pasado y no con problemas del presenteEn adelante no será con nuestro voto, ni con nuestro tiempoQuien no vaya a colaborar, que al menos no moleste. pic.twitter.com/myh1oZdANn