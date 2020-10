El crimen de un asesino expolicía que conmocionó Colombia, resuelto por la Guardia Civil

Colombia se estremeció ante el crimen. El cuerpo de una mujer bajo su cama, en su propia vivienda. La víctima era M.N.F.P., de 70 años, quien dedicaba su vida a labores sociales. Un asesinato para el que no había respuestas: la habían degollado para llevarse sus joyas, pero no había forma de ponerle rostro al asesino. ¿Qué fue del criminal? ¿Dónde huyó? ¿Era posible que alguien rindiese cuentas? El Equipo de Huidos de la Justicia de la Guardia Civil, según fuentes consultadas por Vozpópuli, ha escrito la última línea de este episodio cruel al detener en Barcelona al autor de los hechos, un ex policía reconvertido en malhechor que trataba de ocultarse en España.

El crimen tuvo lugar en mayo de 2019. Los medios locales se hicieron eco de la noticia que conmocionó a Obando (Colombia): M.N.F. fue hallada muerta con heridas de arma blanca. Su nombre era de sobra conocido en aquella localidad y en los alrededores, habida cuenta de las acciones sociales que había desempeñado. Su familia era incapaz de entender qué había impulsado a quien fuera el criminal a perpetrar un golpe de esa envergadura. En la casa faltaban algunas joyas.

Era difícil creer que quien había acabado con su vida era una persona que, hasta hacía no muy poco, estaba llamada a protegerla. Era M.T.A., quien durante 14 años se había desempeñado como policía, pero que en los últimos tiempos había abandonado el cuerpo. Fuentes policiales consultadas por este diario detallan que el individuo abandonó el país poco después y fue a parar a España.

Los pasos en España

El ex policía reconvertido en criminal entró en España con un visado de turista. Cuando éste caducó, pidió asilo a las autoridades nacionales alegando una supuesta persecución en su país. Se le concedió una prórroga de tres meses mientras se estudiaba su caso y se decidía su continuidad dentro de nuestras fronteras. Pero si no hay un requerimiento de ningún otro país, nada hace sospechar de las intenciones del solicitante.

No era el caso de M.T.A. Las autoridades colombianas dictaron a través de INTERPOL una orden internacional de detención que llegó a sus homólogos españoles. El Equipo de Huidos de la Justicia -de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil- se hizo cargo del caso, aunque no fue fácil seguir los pasos del individuo: debido a su experiencia como policía contaba con los conocimientos necesarios para entorpecer cualquier investigación en torno a su figura y trayectoria.

Los agentes de la UCO, con un amplio historial de fugitivos detenidos -pederastas, traficantes, extorsionadores y criminales de diverso pelaje- supo encontrar algunos detalles que les condujo hasta el ex policía colombiano.

Había vivido en Seseña (Toledo), en Mallorca y en Barcelona, donde buscó el cobijo de familiares y amigos. Fue en la capital catalana donde lo localizaron definitivamente y montaron un operativo para su detención que culminó con éxito. El fugitivo presentaba cicatrices de bala en extremidades debido a otras actividades en el pasado al margen de su desempeño como policía.

“De la misma manera hay que resaltar la importancia de la colaboración internacional en el desempeño de las funciones de este Equipo, no sólo para la detención en España de huidos de otros países, sino también para efectuar detenciones de reclamados por la justicia española ocultos en países extranjeros”, destaca la Guardia Civil.

De este modo, el Instituto Armado pone punto final a uno de los crímenes de mayor repercusión mediática de Colombia en los últimos años. M.T.A. tendrá que rendir cuentas ante un tribunal por el asesinato de M.N.F.