Aumenta la preocupación en sectores de la izquierda por los tintes xenófobos del pacto migratorio con Puigdemont

El pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts para trasladar las competencias sobre inmigración a Cataluña ha provocado que diferentes líderes políticos, en activo y retirados, así como varias partidos -entre ellos, socios del Gobierno- muestren su rechazo a esta cesión por considerarla desproporcionada e incluso "racista".

El pacto permitirá a la Generalitat de Cataluña ejecutar y proponer expulsiones y que haya presencia de Mossos d'Esquadra en las fronteras.

Entre los detractores de esta decisión está el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien cree que "no se puede gobernar a cualquier precio. No se puede pactar lo que se está pactando sin vender tus valores, sin caer en la hipocresía de haber hecho lo contrario de lo prometido".

Page ha reconocido sentir auténtico "bochorno", como "socialista, ciudadano y demócrata", por el acuerdo. "Que no me vengan con muros frente al trumpismo y la extrema derecha cuando se está pactando con la peor, porque Puigdemont y sus planteamientos son extrema derecha de la peor. Que no me vengan con cuentos chinos", ha dicho al respecto.

"Es de una hipocresía tremenda plantear muros cuando realmente se está cavando una zanja", ha añadido durante su participación en el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha que organiza 'El Español' en Toledo

"No fuimos a las elecciones con este planteamiento, fuimos con un planteamiento contrario: cualquiera que se considere de izquierdas no puede ni mucho menos tragar con una realidad que es, cuanto menos, de un racismo muy evidente y de exclusiones identitarias", ha advertido el presidente castellanomanchego.

"Que la izquierda pueda asumir que se puede regular el tráfico de personas por cuestiones de idioma, de creencia, de identidad, es literalmente una transposición de lo que le escuché el otro día a Trump: es muy grave", ha reiterado.

Felipe González, en contra

También en las filas del PSOE, el expresidente del Gobierno Felipe González ha defendido que las competencias en inmigración no se pueden transferir ni delegar.

De este modo González ha salido en defensa de Page al sostener que las competencias en inmigración "no son ni transferibles ni delegables".

Felipe González ha avalado las declaraciones del dirigente autonómico y subraya que las competencias en inmigración son exclusivas del Estado, tal como recoge la Constitución, y por tanto no pueden transferirse ni tampoco delegarse.

De este modo se opone a la tesis defendida por el Gobierno, que sostiene que con este acuerdo el Estado no cede a Cataluña las competencias en la materia sino que simplemente las delega.

Así lo indicó este mismo martes la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que fue la encargada de defender el acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así, trató de diferenciar entre una cesión y una delegación, que es lo que a su juicio se ha producido.

El Gobierno ha recibido numerosas críticas desde la oposición por este acuerdo, de la oposición, pero también de parte de sus socios parlamentarios. Las más certeras las ha emitido Podemos, que lo tacha de "racista" y asegura que votará en contra en el Congreso.

Sumar muestra incomodidad

La incomodidad en Sumar con el texto registrado en el Congreso es cada vez mas evidente, no por la delegación de competencias, que ven bien la mayoría de partidos, sino por el espíritu de la norma reflejado en la exposición de motivos.

La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, evidenció también este miércoles su malestar con el marco en el que está redactada la proposición de ley, planteando la realidad migratoria como una «amenaza», asumiendo argumentos ultraderechistas de Aliança catalana.

Podemos lo ve "racista"

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha desvelado este jueves que Junts les ha mandado "algún mensaje" para recabar su apoyo a la ley para la delegación de competencias migratorias a Cataluña pactada con el PSOE, pero ha ratificado el "rotundo no" de los 'morados' por considerar que "legitima el racismo institucional".

"Vamos a votar radicalmente no a este acuerdo", ha aseverado Fernández, que ha aclarado que el acuerdo alcanzado entre Gobierno central y Junts no es para descentralizar competencias y sí para descentralizar el racismo, afirmación que ha basado en la motivación política del acuerdo y en el contenido explícito en la exposición de motivos "con marcos de la derecha y de la extrema derecha".

Asimismo, ha enviado un "mensaje muy claro y muy directo" a Junts, al que ha recomendado que no pretenda esconder su racismo "detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán". "No se puede pretender hacer políticas racistas con los votos de izquierdas", ha añadido para insistir en el rechazo de Podemos a ese acuerdo tras lo que ha invitado a los firmantes a buscar los votos en las filas del PP y de Vox que, según ha vaticinado, votarán no por tacticismo político.

Fernández se ha reafirmado en que ese acuerdo normaliza y legitima el "racismo institucional" y ha reprochado que ese pacto no prohíba las devoluciones en caliente ni acabe con las redadas racistas. "Lo que urge en este país es que se apruebe la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes en situación irregular", ha reclamado el de Podemos que ha vuelto a insistir en que no hay ningún ser humano ilegal.Finalmente, ha rechazado que el acuerdo "de mano dura" incremente las dotaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad y no de la educación o de la sanidad.

Compromís rechaza a la "extrema derecha"

Compromís también se ha demarcado de la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts y el diputado de esta formación, Alberto Ibáñez, ha asegurado que no pueden votar a favor de esta iniciativa que, a su juicio, provoca que la agenda política sobre la migración gire a las posiciones de la "extrema derecha y el racismo".

De esta forma, la posición hace que la propuesta legislativa de delegación de competencias a Cataluña corra más riesgo, una vez que se trata de una Ley Orgánica que requiere de todos los socios del bloque de investidura y Podemos ya ha advertido que se posiciona por votar en contra. Y es que Ibañez también se inclina por el voto negativo y deja claro que ahora su posición es no votar a favor.

Además, ahonda en la fractura instalada sobre esta materia entre los partidos de Sumar, dado que los 'Comunes' celebraban la proposición de ley pese a reprender el discurso de Junts mientras que Más Madrid ha criticado la medida.

Hoy mismo, IU ha avisado tanto a socialistas como postcovergentes de que tendrán que asumir cambios en la propuesta si quieren lograr mayoría suficiente, dado que su texto provoca dudas legales e ideológicas, y que el discurso "delirante" de Junts en materia migratoria no ayudaba a ello.

Ibáñez ha destacado este jueves que la polémica proposición no se ciñe a un "debate meramente competencial, ni tan siquiera solo legislativo", sino que va al centro de "mayor batalla cultural que atraviesa las democracias europeas".

"Por eso no podemos compartir el debate y no podemos votar a favor de una ley que lo que busca es que la agenda política y mediática vaya hacia la extrema derecha y hacia el racismo. La propuesta de Junts y del PSOE no es otra que más control social, más policía, más cárceles ilegales como los CIES y alarma de un fenómeno que no existe, que es el exceso de personas migrantes", ha apostillado en declaraciones a Europa Press y también a 'Antena 3'.

A su vez, la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha apostillado en declaraciones a la Cadena Ser que los partidos progresistas defienden los Derechos Humanos y que no pueden caer en comprar el "relato y el discurso de la criminalización de las personas migrantes".

"Si realmente queremos abordar esta cuestión, debemos abordarla desde la serenidad", ha desgranado Micó para apelar al PSOE a demostrar voluntad política de que quiere mejorar la situación de las personas migrantes. Fuentes de la formación desgranan que los dos diputados están alineados y el sentido de su voto será el mismo. No obstante, recalcan que la dirección del partido también deberá reunirse para definir en su momento el sentido del voto.