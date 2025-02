Los correos del "hermanito" de Sánchez amenazan su residencia fiscal en Portugal

La mujer e hija de Dávid Sánchez han vivido al menos en 2023 y 2024 en Madrid, lo que compromete su pretendida residencia fiscal en Portugal. Así lo muestran los correos entre el hermano de Pedro Sánchez y Luis María Carrero Pérez, el fontanero de Moncloa que colocó a su órdenes en la Diputación de Badajoz, a los que ha accedido Vozpópuli y en los que su subordinado le llama "hermanito".

El 30 de octubre de 2023 David Sánchez le escribió a Carrero Pérez: "Ve avisándome para que me organice porque queremos empezar la guardería de K. y quiero estar por Madrid por entonces". A lo que éste le responde dándole consejos de crianza "para vuestra organización", en alusión a Sánchez y su mujer.

Este correo confirma lo que este periódico ha apuntado: la residencia en España de la mujer e hija de Sánchez, un arraigo familiar clave para situar la residencia fiscal de Sánchez en nuestro país, que se suma a que es empleado público y también tiene su núcleo de intereses económicos en España. A pesar de todo esto, y de que el músico presenta facturas de hotel como prueba de residencia -lo que el Fisco no admite en otros casos- el polémico informe que la Agencia Tributaria (AEAT) remitió a la juez que investiga a Sánchez sin firma ni membrete da por buena la residencia en Portugal.

Llama poderosamente la atención cómo el Fisco obvia en el informe la situación familiar de Sánchez, que ni siquiera menciona, salvo para decir que "en lo que respecta a la presunción de que, salvo prueba en contrario, el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél, se desconoce si su descendiente depende económicamente del obligado tributario".

Es decir, no se alude a que Sánchez está casado. En las escrituras que ha consultado este periódico del palacete que Sánchez compró en Elvas en 2023 se detalla que su cónyuge es Kaori Matsumoto y que están casados en régimen de separación de bienes regulado por Derecho austríaco. Sánchez y Matsumoto tienen una hija, K.M.S., nacida el 19 de abril de 2022, según ha desvelado The Objective. Hacienda hace la extraña mención a ella citada antes, para sugerir que, con dos años, podría no depender económicamente de su progenitor.

Esto no tiene sentido alguno salvo para que la AEAT oculte que Matsumoto y su hija residen en España.

Sin embargo, el Fisco sí utiliza la situación familiar de Sánchez cuando le conviene para apuntalar su versión favorable al hermano del presidente del Gobierno. Cuando se trata de sostener que no hay indicios de delito fiscal y de que Sánchez cumple perfectamente con sus obligaciones fiscales, advierte de que en los cálculos que ha realizado sobre su tributación "no se han tenido en cuenta las circunstancias personales ni familiares de don David distintas de las del ejercicio 2020, las cuales podrían reducir las cuotas a ingresar señaladas". Es decir, que el estar casado con un hijo reduciría su carga tributaria y no se ha tenido en cuenta.

Trabajaba para Sánchez desde Moncloa

David Sánchez ha promovido la contratación a dedo en la Diputación de Badajoz de Carrero Pérez con un sueldo similar al suyo para promocionar su programa de óperas en Portugal, como avanzó Vozpópuli el pasado 17 de mayo. Ha sido contratado por concurso de méritos, sin oposición, con un sueldo de 55.267 euros, como alto cargo de confianza para un puesto de nueva creación de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Carrero Pérez proviene del Gabinete de Presidencia del Gobierno, en concreto, del área de Unidad de mensaje, que se creó en la anterior legislatura y que tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 ha sido elevada a Dirección General como Departamento de Discurso y Mensaje del Gabinete de la Presidencia, con Jesús Perea al frente.

Poco antes de la investidura, el 29 de septiembre de 2023, la Diputación de Badajoz contrataba a Carrero Pérez, que depende del Jefe de Servicio de programas culturales, pero cuyo puesto tiene como objeto promocionar las actividades del hermano del presidente del Gobierno.

Otros correos electrónicos presentes en las actuaciones desvelan que Carrero ejercía como asesor de David Sánchez antes de dejar Moncloa y que tenían una relación fraguada mucho antes, de gran cercanía.

En estas comunicaciones puede verse que actúa como secretario personal de Sánchez, cuando el juez Peinado que investiga a Begoña Gómez ha citado como testigo a Cristina Álvarez, la alto cargo de Moncloa que ejerció labores de asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

Carrero Pérez tiene un rol de secretario o asistente personal en asuntos delicados que atañen a David Sánchez, como los relacionados con la polémica sobre su contratación por la Diputación de Badajoz. Cuestiones además con vertiente política.