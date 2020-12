El Gobierno vacunará también a las personas que ya han pasado el coronavirus

El Ministerio de Sanidad no hará distinciones entre las personas que hayan pasado el coronavirus y los que no en su campaña de vacunación. Así lo confirman a Vozpópuli fuentes del Ministerio de Sanidad: “En España se vacunará a todas las personas, hayan o no pasado la enfermedad”.

En España se han contagiado ya de coronavirus cerca de 1,9 millones de personas y han muerto alrededor de 50.000, según los datos recogidos por el Ministerio de Sanidad. De entre los supervivientes, aquellos que formen parte de los grupos prioritarios también serán vacunados de covid-19 aunque hayan generado anticuerpos o células T.

Desde Salud Pública argumentan que esta decisión “tiene todo el sentido". "Por ahora no conocemos cuánto duran los anticuerpos que genera haber pasado la enfermedad. Por ello, la vacuna va a reforzar las defensas de aquel que ha pasado el coronavirus y también nos permite asegurar el control de la pandemia en grupos homogéneos de población”, indican las mismas fuentes.

“En otras enfermedades, como el virus del papiloma humano, se ha visto que aquellas mujeres vacunadas tienen un nivel de anticuerpos mayor que las que lo pasan de forma natural”, agregan. La vacuna de Pfizer BioNTech, por tanto, reforzaría la inmunidad. ¿Por cuánto tiempo? Este punto es todavía un misterio.

Precauciones tras la primera dosis de la vacuna

“No nos podemos permitir no vacunar. ¿Cuál es la mejor vacuna que hay? La que se pone”, señalan desde el Ministerio dirigido por Salvador Illa. En Sanidad añaden que “la primera dosis de la vacuna ya genera anticuerpos, que se reforzarán con la administración de la segunda dosis”.

Hay que recordar que esta primera dosis no genera inmunidad hasta pasadas dos semanas, por lo que las personas que se vacunen tendrán que extremar la precaución y no relajarse porque podrían infectarse. Tras la primera dosis, si alguien se infecta en ese plazo, se frenará el proceso de vacunación. De hecho, los epidemiólogos temen que una tercera ola pueda dar al traste con la campaña de vacunación.