Primer año de carrera en pandemia: "La vida universitaria ha desaparecido"

Claudia Gutiérrez cumple 20 años dentro de poco y la cosa no está para fiestas. Sus padres son autónomos y su situación económica se ha visto gravemente perjudicada por la crisis económica derivada del coronavirus.

La pandemia se ha llevado por delante la vida de familiares y ella afronta su primer año de carrera en un campus universitario prácticamente vacío y desangelado. "Al menos yo he tenido la suerte de poder ir a clase presencialmente", se aferra.

Estudia Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza y denuncia que el sistema universitario español no está gestionando bien los problemas de los estudiantes. "¿Cómo puede ser que haya alumnos con el 100% de clases online y tengan que hacer exámenes compartiendo aula con cientos de personas durante horas y sin mantener las distancias físicas?", se pregunta. "Está habiendo varios contagios por esto", revela.

En mi grupo somos diez amigas y siete quieren tirar la toalla. Vamos de casa a clase y de clase a casa..."

"Mi carrera es la única a la que estamos yendo de forma presencial, pero solo tengo algunos amigos y conocidos en la fila donde me siento. Todo está marcado y la vida universitaria ha desaparecido", lamenta. Y reconoce que muchos jóvenes de su entorno se están replanteando dejar la carrera.

"En mi grupo somos diez amigas y siete quieren tirar la toalla. No era lo que esperábamos. Vamos de casa a clase y de clase a casa... ¡Ni siquiera podemos hacer un trabajo en la biblioteca! Hay una desmotivación generalizada", reconoce.

La joven precisa que la situación que atraviesa su generación "no es la peor de todas". "Están pasando muchas cosas en España y hay personas viviendo verdaderos dramas, pero los universitarios nos sentimos abandonados. No todo es poner geles hidroalcohólicos y marcar los asientos", considera.

Gutiérrez apunta a la tasa de desempleo juvenil. "Estamos en plenos exámenes y vemos cómo la tasa de paro no deja de dispararse. Dan ganas de dejar todo y largarse", asegura.

Mercado laboral

Desde Asturias, Lucía Domingo también espera que se tomen medidas contundentes para hacer frente a las cifras de paro. "Estamos bastante preparados a nivel académico, pero resulta muy difícil trabajar en aquello que hemos estudiado. En todas las ofertas nos piden experiencia laboral, pero no nos permiten adquirirla", reivindica. Y pone sobre la mesa la importancia de las becas para los alumnos cuyas familias afrontan situaciones económicas complicadas: "Las becas son clave para que mucha gente pueda estudiar".

Ya hace un año que la pandemia truncó los sueños de muchos jóvenes. "Estamos muy cansados. No solo nosotros, si no toda la gente. Mis padres lamentan que me esté perdiendo un etapa tan bonita como la universitaria. Empecé primero de carrera y solo pude ir a clase de forma presencial durante un mes y medio. En cuanto se agravó la segunda ola de contagios nos tuvimos que ir a casa", explica.

La relación con los profesores y el trato con los compañeros no son como con la enseñanza presencial, hay problemas de conexión..."

Vive en un pueblo y estudia Lenguas Modernas en la Universidad de Oviedo. "La enseñanza online es mucho peor que la presencial. La relación con los profesores y el trato con los compañeros no son igual, siempre hay problemas de conexión... Lo único positivo es que ahorro tiempo y dinero en transporte", señala.

Como tantos otros universitarios, Lucía lleva sin ir a una fiesta desde el pasado febrero. "Autoridades y medios de comunicación nos culpabiliza constantemente de hacer botellones clandestinos y de participar en fiestas ilegales, pero no es la norma general. Irresponsables hay en todas las generaciones", zanja.

Casos de ansiedad

Antonio Labanda, psicólogo educativo y coordinador de la sección de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos de Madrid, explica a este diario que la pandemia está teniendo consecuencias "graves" en los estudiantes en todas las etapas educativas. Depresiones y ansiedad son algunas de las consecuencias, pero, a grandes rasgos, este profesional considera que se están adaptando bien.

"En el caso de los universitarios, las restricciones por la pandemia se suman a la novedad que ya implicaba cambiar del colegio o instituto a la universidad. Lo puede hacer más difícil", advierte.

"Los alumnos echan mucho de menos relacionarse con sus compañeros. Para estos grupos de edad las relaciones sociales son muy importantes. A partir de 3º de la ESO es una de las quejas que más estamos constatando. Por otro lado, sí a apreciamos que, a medida que avanza la edad, la percepción del riesgo de contagio es menor", apunta.

Labanda asegura que la situación que atraviesa el país no es positiva para nadie. "Un adulto también puede caer en depresión y no querer salir de casa. Pero, en la medida de lo posible, y cumpliendo con las normas, aquellas personas que tengan una conducta proactiva van a resolver los problemas mejor. No queda otra que tratar de buscar soluciones, aunque sea por caminos diferentes a los que nos habíamos marcado", sostiene.

Otras competencias y habilidades

Desde la Fundación CYD, promotora de la contribución que las universidades españolas ejercen sobre el desarrollo económico y social del país, Melina Díaz, explica a Vozpópuli que los estudiantes echan mucho en falta la vida en el campus y la presencialidad.

"Los rectores defienden también esta presencialidad y aquello que antes se daba por sentado como era 'vivir la universidad' ahora se ha virtualizado. Si bien el objetivo no es minimizar las ventajas y aportes de las herramientas online, la universidad tiene un componente social que es inherente a la presencialidad. Más aún en estudiantes que están forjando su personalidad más allá de la impartición de una clase, sino en los vínculos y las interacciones humanas", afirma.

No obstante, Díaz destaca que la pandemia también ha servido para desarrollar otras competencias y habilidades, las tan mencionadas soft-skills, que son demandadas por las empresas. "Los jóvenes han podido hacer de esta crisis un catalizador para fijar competencias como la resiliencia, la adaptabilidad, la reinvención, la búsqueda constante, la asertividad, la creatividad. Estas competencias son cada vez más notorias y específicas de esta generación", apunta.

El coronavirus también ha hecho mella en la internacionalización de las universidades, sobre todo en aquellos aspectos vinculados a la movilidad de estudiantes y profesores. En definitiva, según constatan desde la Fundación CYD, las vivencias de los estudiantes durante el año pasado han sido de muchísima incertidumbre, de ansiedad, de readaptación en proyectos, prioridades y expectativas, de desconcierto, de falta de concentración, de preocupación no solo por el futuro laboral sino del fin de una carrera.