Los inmunólogos desmienten a Illa: sin inmunidad y con mascarilla hasta Navidad

La inmunidad de grupo contra el coronavirus no se alcanzará hasta que el 70% de la población esté vacunada, algo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cree que será posible en verano, a medida que se aprueben las nuevas vacunas. El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI),Marcos López Hoyos, considera, en cambio, que será "prácticamente imposible llegar a ese porcentaje de inmunidad hasta las próximas navidades".

"Estamos viendo que alcanzar la inmunidad de grupo va a ser muy complicado. El ritmo de vacunación está siendo lento, pero aunque se mejore siempre habrá contingencias que entorpecerán el proceso. Ya hemos visto un fallo en la producción nada más empezar. Por no hablar del tema logístico, que es complicadísimo", añade López.

Este último punto es uno de los retos mayúsculos de la vacunación. Por poner un ejemplo, las personas con dependencia, que serán las cuartas en ser vacunadas dentro de la primera fase de vacunación, van a necesitar ser atendidas en sus domicilios. Para ello va a ser necesario un enorme esfuerzo logístico y también de planificación, sobre todo con la vacuna de Pfizer. Los viales deben descongelarse y reconstituirse con suero. Una vez hecho este paso, la vida de la vacuna es de dos horas. Si no se inyecta, se perderá la dosis.

Otro de los factores a tener en cuenta es el período necesario entre la primera y la segunda dosis. En el caso de Pfizer, deben pasar 21 días. Podría parecer que con la llegada de la vacuna de Moderna se acabarían los problemas logísticos, pero no es del todo así. Entre la primera y la segunda dosis de esta vacuna han de transcurrir 28 días.

Con mascarilla hasta 2022

Ante tales circunstancias, López afirma que "seguiremos usando la mascarilla al menos hasta 2022", cuando los inmunólogos prevén que se conseguirá la inmunidad de grupo. "La vacuna te protege del coronavirus, pero puedes seguir siendo transmisor. Hay que mentalizarse de que la distancia social, las mascarillas y las medidas preventivas nos van a acompañar mucho tiempo".

Incluso después de vacunados, por tanto, hay que mantener la precaución. Sin inmunidad de grupo, hay mayores posibilidades de que alguien que esté vacunado contagie la enfermedad a quien no lo está.

El mejor tratamiento contra la covid

Por el momento, el único medicamento aprobado en Europa contra la covid es el Remdesivir, un fármaco de Gilead. Es un tratamiento que no tiene un apoyo generalizado en el ámbito médico. Sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud apuntó en noviembre que la certeza de los resultados del antiviral es bajay que "no hay ninguna prueba de que Remdesivir tenga algún beneficio".

López cree que el mejor tratamiento es, sin duda, la vacuna. "Apuesto más por la vacunación, que genera anticuerpospoliclonales, que por cualquier otra cosa". Otra opción interesante para el presidente del SEI son los anticuerposmonoclonales. "Pueden ser muy útiles pero si hay mutación dejarían de valer. Además, son bastante caros".

Una de las opciones que se barajó al principio de la pandemia es el uso de plasmasanguíneo de personas que han superado la covid. No obstante, apunta López, "los resultados que da no son concluyentes. La razón es que ha habido mucha variabilidad en la forma de suministrarlo y en el control de anticuerpos neutralizantes… De todas formas, no ha habido resultados espectaculares".