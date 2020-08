Las hospitalizaciones diarias por coronavirus se disparan en un mes

"Si tenemos que recurrir de nuevo al confinamiento de la población, habremos fracasado como sociedad". Para Ángela Hernández Puente, vicesecretaria de la Asociación de Médicos y Titulares Superiores (AMYTS), el encierro es la última opción para afrontar los rebrotes de covid-19 que amenazan a todas las comunidades autónomas.

"Hay que hacer pruebas para detectar casos, seguimiento y rastreo de contactos", insiste la cirujana en la misma línea de aquel machacón tests, tests, tests al que apeló la OMS a mediados de marzo.

¿Está España rozando los niveles de contagios e ingresos hospitalarios de la pasada primavera? Diversos sindicatos médicos coinciden en que las cifras distan mucho de las registradas hace cinco meses.

Sin embargo, constatan un crecimiento exponencial de las entradas en hospitales en el último mes. También en las UCIs.

"Falla la detección precoz, la presión se ha trasladado a los centros de Atención Primaria y, aunque los hospitales no estén tan saturados por el coronavirus, el aumento de los contagios es preocupante", señala.

Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad a fecha de 12 de agosto, el volumen de casos que han precisado hospitalización en los últimos siete días ascienden a 864. El número de ingresos en UCI se sitúan en 49 para el mismo periodo. En la última semana han fallecido por covid-19 65 personas.

Así lo recoge la Actualización nº183: enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) 12.08.2020 del departamento dirigido por Salvador Illa. Poco más de un mes atrás, las hospitalizaciones eran muchas menos.

Salto en los casos diagnosticados en las últimas 24 horas

Con fecha de 10 de julio, el ministerio publicó su Actualización nº 160. El informe recogía 156 ingresos en la semana previa; solo ocho casos terminaron en cuidados intensivos y hubo un total de diez muertes en siete días.

En cuanto a los casos de infección diagnosticados en las últimas 24 horas, se observa que han pasado de los 333 que tuvieron lugar el pasado 9 de julio a los 1.690 que se detectaron este 11 de agosto.

Algunas regiones ya están duplicando el número de infecciones en tan solo un día. Madrid es un ejemplo de la evolución ascendente de los repuntes. Según los datos publicados por la comunidad este miércoles, hay un total de 654 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En el informe del martes fueron 324 los casos del día previo.

De las 864 hospitalizaciones por coronavirus anotadas en los últimos siete días cerca de un tercio se han llevado a cabo en Aragón. En total, la comunidad gobernada por Javier Lambán cuenta con 225 ingresos en la última semana.

Le sigue Madrid con 144; la Comunitat Valenciana con 98; Andalucía (78); Cataluña (64); Castilla y León (85); Galicia (35); Murcia (35); Navarra (23); Canarias (26); Cantabria (20); Baleares (21); Extremadura (7); País Vasco (13); Asturias (4); Melilla (3); la Rioja (3) y Castilla la Mancha (2).

Saturación en Atención Primaria

"La presión va en aumento. Los hospitales aún no están colapsados, pero sí sufren también una merma en las plantillas a tenor de las vacaciones de verano", apunta Hernández. "Si bien no estamos en la situación de marzo, sí estamos preocupados por el aumento de casos y porque no se está reforzando la Atención Primaria", añade.

"Se necesita un refuerzo real. Faltan manos", considera. Desde Amyts denuncian que en la Comunidad de Madrid se ha dejado "escapar" a muchos médicos. "No existe una voluntad real de contratar y se acaban yendo a otras regiones o países", lamenta.

Desde Cataluña, otra de las comunidades más afectadas por el aumento de casos de covid-19, el sindicato Metges de Catalunya (MC) coincide en que la situación no es comparable a marzo: "Ni en presión hospitalaria ni en la gravedad de los casos".

"Se ha aprendido mucho en el trato a los contagiados. La experiencia es un grado y, además, los pacientes que vienen ahora son más jóvenes y la sintomatología es distinta", sostienen fuentes del sindicato catalán.

Sin embargo, la situación se torna crítica en los llamados CAP (Atención Primaria). "Están asumiendo pruebas PCR, seguimiento de contagiados, rastreos y todo lo que no es covid-19. Las administraciones prometen incorporar a más trabajadores, pero no lo materializan", denuncian.

Según los sanitarios de Metges sería "inadmisible" que los profesionales vuelvan a estar desprotegidos ante una eventual segunda ola. "Con la reapertura de los colegios aumentará la movilidad y eso implica un aumento de los contagios. Tenemos que estar muy preparados y contar con los recursos suficientes. Ya ha habido tiempo para tener localizados a los proveedores y no valen excusas", señalan.

A falta de vacuna, el sector médico apela a la responsabilidad: mascarilla, distancia de seguridad y lavarse las manos. "Esta triple fórmula es esencial para protegernos", concluyen desde Metges.