La crisis del coronavirus provoca 1.626 ERTEs en Andalucía por ahora

La crisis del coronavirus ha provocado 1.626 ERTEs sólo en Andalucía, por el momento. La cifra la ha reconocido este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante una entrevista en Canal Sur, en la que ha pedido más medidas económicos sobre las ya anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, las cuales considera "positivas" y "necesarias", sin bien "insuficientes". Por ello, propone que se suspenda el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos.

En términos sanitarios, el presidente autonómico ha garantizado que el sistema andaluz está preparado para asumir hasta 10.000 contagios, teniendo en cuenta que el número de infectados, que en este momento es de 859 casos, ascendiera en el pico previsto en los próximos "diez o quince días". Será entonces cuando la curva de infectados comience a aplanarse, de acuerdo con sus estimaciones.

Por el momento, 21 personas se encuentra ingresadas en la UCI y hay 19 fallecidos, toda vez que el caso de Andalucía no es de los peores de España, según ha apuntado Moreno. El presidente andaluz ha insistido en que los ciudadanos deben permanecer en sus domicilios, asumiendo su "cuota de responsabilidad", tanto por su seguridad como por la del resto de personas.

Juanma Moreno ha recordado la lealtad institucional de la Junta de Andalucía al Gobierno de España, como ha manifestado desde el inicio de la crisis. En ese sentido, ha exigido al resto de representantes institucionales que deben ser "muy leales", lamentando la actitud "partidista" del presidente catalán, Quim Torra, pese a la estado de las cosas en su comunidad, lo que califica de "error".

"Ahora lo que me preocupa es la salud de los andaluces y en eso hay que concentrar todas muestras energías, y también hay que prever qué va a pasar con nuestra economía, que se va a frenar en seco", ha aseverado el presidente de Andalucía, que abre la puerta a emplear hoteles para la atención sanitaria. Además, ha. anunciado la contratación de 1.700 profesionales más.

Moreno también se ha referido a la polémica sobre la incautación de mascarillas por parte del Gobierno a una empresa de Jaén que es la principal proveedora de este tipo de material al Servicio Andaluz de Salud. A este respecto, ha aclarado que la Junta cuenta con "cerca de un millón de mascarillas", después de que su consejero Jesús Aguirre remitiera una carta al ministro de Sanidad para denunciar la "precariedad absoluta" en la que se había quedado el SAS tras el requisamiento voluntario por parte de la empresa jienense.

Sobre si cree que se debería de acordar el cierre de fronteras aéreas, ha considerado que sí, porque no tiene ahora mismo ningún sentido que estén abiertas, una vez que los hoteles se han cerrado. Ha indicado que en países de nuestro entorno, como Reino Unido, no están tomando medidas como nosotros contra el coronavirus, y no están cerrando colegios o espectáculos, y, por ello, "debemos preservarnos de esos países".