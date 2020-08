Abogados de familia temen una avalancha de expedientes por absentismo escolar

La situación sanitaria empeora y las familias españolas comienzan a plantearse seriamente si es adecuado llevar a sus hijos al colegio en septiembre. El grueso de la comunidad educativa defiende los beneficios de la educación presencial, pero exige plena seguridad en los centros.

Los padres están desconcertados ante el avance de los rebrotes, la parálisis política y la huelga de profesores. Algunos ya han recurrido a diversos despachos de abogados para recibir orientación legal en caso de decantarse por el absentismo.

Así lo reconoce la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) a Vozpópuli.Los profesionales del sector temen "una avalancha de expedientes por absentismo escolar" si finalmente arranca el nuevo curso.

"Las consultas ya han comenzado. El miedo es libre y hay padres que no quieren exponer a sus hijos al riesgo de contagiarse. Si no los llevan a clase se exponen a que los centros les abran un expediente por absentismo y quieren saber cuáles son las consecuencias legales", explica María Pérez Galván, abogada de familia y vicepresidenta de AEAFA.

Marta, nombre ficticio de una madre que prefiere permanecer en el anonimato, no llevará a ninguno de sus tres hijos al colegio en el que están matriculados en Madrid. Tienen 5, 6 y 7 años, por lo que este curso 2020/2121 empiezan 3º de Infantil, 1º y 6º de Primaria, respectivamente.

"El más pequeño tiene un problema de salud y supe desde el principio que no le iba a llevar porque la situación no está controlada. Para mí fue una liberación cuando cerraron las aulas en marzo", reconoce. "En el caso de los dos mayores no lo he tenido claro hasta ahora. Creo que 1º de Primaria es un curso básico y esencial, pero no tiene sentido que vayan y pongan en riesgo a su hermano", añade.

Recorrido legal de los expedientes de absentismo por covid-19

Marta ha contactado con una abogada. "Sinceramente, creo que si los colegios terminan abriendo, los van a tener que cerrar a los pocos días. Pero si no es así, mi idea es solicitar un certificado al centro donde se garantice la seguridad de los niños, algo que no me van a poder asegurar", explica.

"Conozco a otras muchas madres que quieren hacer lo mismo que yo, pero no pueden porque sus empresas las obligan a trabajar de manera presencial. No es mi caso. Estoy teletrabajando y trataré de organizarme para poder ayudar a mis hijos a que sigan con el aprendizaje a distancia", apunta.

Según la vicepresidenta de AEAFA, en todas las comunidades manejan protocolos de prevención, seguimiento y control de absentismo escolar y está penalizado. Laescolarización no es obligatoria hasta los seis años.

"En el caso de que haya alumnos mayores de seis años que falten a clase por la covid-19 los abogados de las familias podrían alegar que se trata de una causa de fuerza mayor. Se ampararán en que la salud está por encima de la educación", avanza García Galván.

Los expedientes, añade, se tendrían que solventar con carácter urgente por parte de los jueces y considera que estos podrían fallar a favor de los padres. Sin embargo, advierte a los padres separados de la importancia de tomar una decisión de este calado de mutuo acuerdo.

"La clave está en el equilibrio entre la salud y la educación"

La vicepresidenta de AEAFA opina que "la clave está en encontrar el equilibrio entre la salud y la educación" y advierte que, durante los meses de encierro, "la enseñanza a distancia ha supuesto una brecha entre los alumnos de los colegios públicos, concertados y privados en perjuicio de los primeros".

La abogada advierte un "atasco monumental" en los juzgados de familia. "Al tapón de casos generado durante el confinamiento, habrá que sumar las cuestiones relativas al absentismo y los colegios", apunta.

No obstante, Pérez Galván explica que las familias están a la espera de conocer las soluciones a las que se llega durante las conferencias sectorial y de presidentes. Asociaciones de padres consultadas por este diario aseguran que el movimiento de padres "insumisos" es aún "incipiente" y que, más bien, se trata de "casos puntuales".

La mayoría de los afectados, dicen, opta por las clases 100% presenciales. "El problema es que exigen que se garanticen las medidas de seguridad sanitaria adecuadas y no están seguras de que esto sea posible", zanjan.