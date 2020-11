"De mayor no quiero ser como mi papá": Córdoba retira la polémica campaña sobre violencia machista tras las críticas de PSOE y Vox

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este martes la retirada de la campaña con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, "para evitar polémica alguna sobre el sentido del mensaje" tras haber sido denunciada por el PSOE y Vox.

Así lo ha anunciado un comunicado de la Delegación Municipal de Igualdad, que dirige la teniente de alcalde Eva Timoteo (Cs), que antes había defendido que la campaña abordaba la violencia de género "desde el punto de vista de los más vulnerables, los menores, los hijos de las víctimas".

La campaña tenía como lema "De mayor no quiero ser como mi papá", una frase que se unía al dibujo hecho por un niño que convive en su casa con la violencia que su padre ejerce sobre su madre.

En el cartel se ve la mano de un padre y un ojo con las lágrimas que causa en la madre sintetizan el mensaje de esta campaña, que pretende poner el foco en la mirada y la vivencia de los menores que acaban por ser también víctimas de la violencia machista.

No está dirigida a todos los padres ni demoniza al hombre, se refiere solo al que maltrata. Por eso pone: “De mayor no quiero ser como mi papá”Madre mía, que retorcid@s!Yo entiendo el mensaje perfectamente y no incluyo por supuesto a mi padre. https://t.co/2bg7iopL9r