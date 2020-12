Consejos para evitar que el coronavirus se siente en nuestra mesa en Navidad: cómo colocarnos, cuánto ventilar, el brindis y más

Estas fiestas de Navidad serán diferentes a las de cualquier otro año. La pandemia del coronavirus nos obliga a tomar una serie de medidas entre las que están que el máximo de personas -familiares o allegados- que puede haber en una casa es de diez personas, incluido niños, o la existencia de un toque de queda a la 1:30 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja.

Además de llevar mascarilla, mantener la distancia social y la higiene en manos –con gel y lavado de las mismas-, te damos algunas recomendaciones si quieres evitar que la covid-19 sea un invitado más en tu mesa.

Consejos indispensables para evitar el contagio por covid-19 en Navidad:

Cuantas menos personas, mejor

El Gobierno apela a la responsabilidad de cada ciudadano y aunque nos permiten juntarnos en una casa a diez personas, sean o no convivientes, lo mejor sería celebrarlo solo con la familia de convivientes.

Si esto no es posible o no se puede, se aconseja que se reduzca el número de personas lo máximo posible. Ocho son mejor que diez y seis, mejor que ocho.

Hay que tratar de exponer cuanto menos posible a las personas y más a nuestros padres, abuelos o grupos de riesgo ya que hay que recordar que hacerse una prueba PCR previa no significa que uno no esté contagiado por el coronavirus porque igual se ha hecho demasiado pronto, la prueba diagnóstica puede que no ser suficientemente sensible, la carga viral puede ser baja.

Cómo sentarse en la mesa

Aunque a priori uno piense que lo mejor es sentar a núcleos familiares diferentes unos enfrente de otros porque hay más distancia, el peligro es mayor.

Los miembros de una misma familia son los que deben sentarse unos enfrente de otros y al lado, dejando una silla libre si se puede, se deberá acomodar a los invitados: familiares o allegados.

Las copas y el brindis

Muchas veces ocurre que perdemos de vista nuestra copa y podemos confundirla con la de otra persona. Para ello, aconsejamos poner algún detalle que permita diferenciarlas, ya sea una pegatina o un lazo, por ejemplo.

El intercambio o confusión de copas es muy peligroso ya que tiene las secreciones respiratorias de quien la usó.

¿Se puede brindar? Sí. Nadie lo prohíbe pero el error es chocar las copas al brindar. Bastaría con hacer un brindis alzando la copa hacia arriba.

Ventilación

Lo ideal sería poder comer o cenar al aire libre pero muchos no tienen esta posibilidad, así que se aconseja tener las ventanas abiertas, al menos un poco si no se aguanta la temperatura estando de par en par.

Si no es posible tener abiertas las ventanas, entonces se recomienda abrirlas unos quince minutos cada hora. No olvidemos que al virus le gusta los espacios cerrados.

La comida

Lo recomendable es que sea una sola persona la que se encargue de servir o repartir la comida, como mucho, dos personas. Lo mismo a la hora de recoger.

Los cubiertos que se utilicen para servir son solo para este fin, nadie debe usarlos.

Estas Navidades hay que prescindir de los aperitivos y entrantes a compartir. Hay que evitar picar todos del mismo plato.

No hay que volverse loco con el gel

Al entrar en la casa que se vaya a visitar, hay que lavarse las manos o usar gel. Un acto que no hay que hacer continuamente. No hay que volverse loco con el gel y echárselo cada vez que se toque algo.

No hace falta higienizarse las manos constantemente. Aunque sí es imprescindible usar gel hidroalcohólico tras estornudar o sonarse la nariz.

¿Cuándo me puedo quitar la mascarilla?

Solo se puede prescindir de la mascarilla cuando se está comiendo o bebiendo.

En las pausas o entre plato y plato, hay que volvérsela a poner, bien colocada, tapando la nariz y boca.

Lo más conveniente es que cuando no se use, se meta en un sobre de papel que podemos tener al lado de nuestro plato.

Evitar la música alta y los villancicos

Se puede tener música para ambientar pero no con sonido alto ya que esto obliga a elevar la voz. Cuanto más alto se hable, más gotículas de saliva se expulsan. Si se habla sin mascarilla, el riesgo es aún mayor.

Los villancicos también son un riesgo. Se puede prescindir de ellos y cantar el próximo año el doble de ellos si se quiere.