Lo que ocurre tras las puertas del Consejo Interterritorial se ha convertido en secreto desde hace tres años. El Ministerio de Sanidad lleva desde 2018 sin publicar las actas de las reuniones de este órgano, que tanta relevancia ha adquirido en el último año de pandemia. Si uno accede a la web del Ministerio verá que la última memoria es del año 2018, cuando todavía era ministra Carmen Montón.

Tres ministros después (María Luisa Carcedo, Salvador Illa y Carolina Darias), la falta de transparencia sigue siendo la tónica dominante. Y es que no solo se desconoce la memoria de las reuniones del consejo, tampoco se han hecho públicas las actas de las Comisiones de Salud Pública, que forman parte del mismo.

Vozpópuli se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad para conocer el contenido de estas actas y el departamento de Darias no ha emitido respuesta alguna. El Reglamento que establece el funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) establece en su artículo 15 que "de cada sesión se levantará un Acta, en la que habrá de constar las personas asistentes, un resumen de las deliberaciones, las recomendaciones adoptadas, así como cualquier otro extremo que los miembros del Consejo soliciten expresamente".

Pero hay más, desde la llegada de Salvador Illa al Ministerio de Sanidad, en 2020, no se ha publicado una sola Orden del Día del Consejo Interterritorial. La última a la que se puede acceder es del 4 de diciembre de 2019. En aquellos momentos, se discutían aspectos como la vacunación de los prematuros dentro del calendario común con la vacuna del rotavirus.

Sanidad incumple el reglamento del Interterritorial

Además de no publicar las memorias en los últimos tres años, el Ministerio de Sanidad ha incumplido el reglamento del Consejo Interterritorial. Su artículo 17 establece claramente que "el Pleno del Consejo aprobará dentro del primer trimestre de cada año una Memoria de las actividades realizadas durante el ejercicio anterior, que será elaborada por el Secretario del Consejo. Esta Memoria será elevada al Senado".

Es decir, que el Ministerio de Carolina Darias ha tenido entre enero y marzo de 2021 para elaborar la memoria correspondiente al año 2020, año en el que se tomaron importantes decisiones relativas a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, estamos en junio y Sanidad no ha remitido este documento todavía al Senado.

El último lío en el Interterritorial

La falta de transparencia en lo relativo a las decisiones que toma el Consejo Interterritorial, donde comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad están tomando decisiones que afectan de primera mano a derechos de los ciudadanos, ha sido la tónica dominante en la pandemia. En muchas ocasiones, se han ofrecido dos versiones distintas sobre la misma reunión.

Sin ir más lejos, la ministra de Sanidad anunciaba la pasada semana que el Consejo Interterritorial había aprobado las nuevas restricciones a la hostelería y el ocio nocturno, mientras que el punto de vista de comunidades como Madrid o País Vasco fue bastante distinto.

Sanidad decidió publicar en el BOE una decisión que contó con el voto en contra de Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia y Murcia. Las reacciones no se hicieron esperar y fueron por partida doble. Por un lado, solicitaron su comparecencia en el Congreso EH Bildu, ERC, Junts per Catalunya, Pdecat, CUP y BNG al considerar que la decisión de Sanidad suponía una intromisión del Gobierno central en las competencias autonómicas.

Por otro, el Gobierno de la Comunidad de Madrid interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional, que ha sido aceptado este mismo lunes. El tribunal ha aprobado las medidas cautelarísimas que solicitaba Isabel Díaz Ayuso, por lo que quedan suspendidas, por el momento, las nuevas limitaciones aprobadas entre Sanidad y las comunidades autónomas, con el voto en contra de seis regiones, en el consejo Interterritorial del pasado 2 de junio.